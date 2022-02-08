TÜİK’in verilerine göre hem İstanbul’un hem de Kadıköy’ün nüfusu arttı. İlçenin nüfusu 3 bin 250 kişi artarak 485 bin 233 oldu. Kadıköy, yüzde 54,93 ile İstanbul ilçeleri arasında kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK’in verilerine göre; Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Buna göre, toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

16 MİLYONA DAYANDI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı” Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu.

KADIKÖY BİR SIRA GERİLEDİ

TÜİK’in verilerine göre İstanbul’un en az nüfusuna sahip ilçesi Adalar olurken, en kalabalık ilçesi ise Esenyurt olarak açıklandı. Sonuçlara göre; Kadıköy, İstanbul’un nüfusu en kalabalık 12. ilçesi oldu.

Tüm ilçelerin nüfusu ise şöyle: Esenyurt: 977 bin 489, Küçükçekmece: 805 bin 930, Bağcılar: 744 bin 351, Pendik: 741 bin 895, Ümraniye: 726 bin 758, Bahçelievler: 605 bin 300, Sultangazi: 543 bin 380, Maltepe: 525 bin 566, Üsküdar: 525 bin 395, Başakşehir: 503 bin 243, Gaziosmanpaşa: 493 bin 96, Kadıköy: 485 bin 233, Kartal: 480 bin 738, Sancaktepe: 474 bin 668, Avcılar: 457 bin 981, Kağıthane: 454 bin 550, Esenler: 447 bin 116, Ataşehir: 427 bin 217, Eyüpsultan: 417 bin 360, Beylikdüzü: 398 bin 122, Fatih: 382 bin 990, Sarıyer: 349 bin 968, Sultanbeyli: 349 bin 485, Arnavutköy: 312 bin 23, Zeytinburnu: 293 bin 839, Çekmeköy: 288 bin 585, Tuzla: 284 bin 443, Şişli: 284 bin 294, Güngören: 283 bin 83, Bayrampaşa: 274 bin 884, Büyükçekmece: 269 bin 160, Beykoz: 248 bin 595, Beyoğlu: 233 bin 322, Bakırköy: 228 bin 759, Silivri: 209 bin 14, Beşiktaş: 178 bin 938, Çatalca: 76 bin 131, Şile: 41 bin 627, Adalar: 16 bin 372.

3 BİN 250 KİŞİ GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun paylaştığı verilere göre Kadıköy’ün nüfusu 485 bin 233 oldu. 2021 verilerine göre Kadıköy nüfusunun 266 bin 572’sini kadınlar, 218 bin 661’ini ise erkekler oluşturdu. 2020 yılı sonuçlarına göre Kadıköy’ün toplam nüfusu 481 bin 983 olarak kaydedilmiş, ilçe nüfusunun 263 bin 559’unu kadınlar, 218 bin 424’ünü ise erkekler oluşturmuştu. Bu sonuçlara göre Kadıköy’ün toplam nüfusu 3 bin 250 kişi arttı.

KADINLARIN ORANI YÜZDE 54,93

TÜİK’in verilerine göre, kadınların Kadıköy’ün toplam nüfus içindeki oranı yüzde 54,93 oldu. Kadıköy aynı zamanda İstanbul ilçeleri arasında kadın nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe oldu. Kadıköy’ü sırasıyla Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar ve Şişli takip etti.

YAŞLI BİREY SAYISI ARTTI

TÜİK’in verilerine göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 2021 yılında Türkiye genelinde yüzde 9,7’e yükselirken, İstanbul’da 9,35 oldu. Kadıköy’deki 65 yaş ve üzeri nüfus ise bir önceki yıla göre 736 kişi artarak 93 bin 887 kişi oldu. Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşların sayısının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 19,34 oldu. TÜİK’in sonuçlarına göre; Kadıköy’de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşların 57 bin 304’ünü kadınlar, 36 bin 583’ünü ise erkekler oluşturdu.

Kadıköy’deki 18 yaş altı nüfusun toplam sayısı da 56 bin 157 olarak belirlendi. Kadıköy’deki 18 yaş altı nüfusun toplam sayısı 2020 verilerine göre 68 bin 208 olarak açıklanmıştı.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 6,72 OLDU

TÜİK’in verilerine göre İstanbul’da nüfus artış hızının en yüksek olduğu ilçe binde 93,69 ile Şile oldu. Bu ilçeyi binde 68,5 ile Başakşehir takip etti. Kadıköy’ün nüfus artış hızı ise binde 6,72 olarak gerçekleşti. Kadıköy, Esenler’in ardından nüfusu en az artan ikinci ilçe oldu.

KADIKÖY BİRİNCİ

İstanbul’un 39 ilçesinin ortalama hanehalkı büyüklükleri sıralamasında en küçük hanehalkı ortalaması 2,35 ile Kadıköy olurken, Kadıköy’ü sırasıyla Beşiktaş, Adalar ve Şişli izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğü en yüksek ilçe ise 4,01 ile Sultanbeyli oldu. Sultanbeyli’yi sırasıyla Sultangazi, Arnavutköy, Bağcılar ve Esenler izledi.

EN KALABALIK YİNE GÖZTEPE

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Kadıköy’ün mahallelerinin nüfus oranı da değişim gösterdi. 2020 yılı verilerine göre ilçenin en fazla nüfusuna sahip olan Göztepe Mahallesi’nin 2021 yılına ait toplam nüfusu 441 kişi artarak 40 bin 865 kişi oldu. En az nüfuslu Koşuyolu Mahallesi’nin toplum nüfusu 283 kişi azalarak 7 bin 163 oldu.

2021 verilerine göre mahallelerin nüfusu en yüksekten en aza şöyle: Göztepe: 40 bin 865(+441), Kozyatağı: 37 bin 823 (+166), Erenköy: 35 bin 910(-93), Bostancı: 33 bin 819(+30), 19 Mayıs: 32 bin 794 (+298), Merdivenköy: 32 bin 516(-1820), Sahrayıcedit: 31 bin 688 (+196), Acıbadem: 29 bin 651(-97), Suadiye: 27 bin 132 (+572), Feneryolu: 26 bin 480(+305), Caddebostan: 22 bin 760 (+1889), Fenerbahçe: 21 bin 59 (+574), Caferağa: 22 bin 760(-3) Hasanpaşa: 15 bin 775 (+1219), Eğitim: 14 bin 412 (+1298), Rasimpaşa: 13 bin 733, (+920), Fikirtepe: 11 bin 758(+543), Dumlupınar:10 bin 501 (-2301), Osmanağa:10 bin 23 (+984), Zühtüpaşa: 8 bin 312 (+113), Koşuyolu:7 bin 163(-283).