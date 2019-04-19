Kadıköy’ün mahalleleri kadınları seçti!

Kadıköy’ün 21 mahallesinde geçen dönem 11 mahallenin erkek, 10 mahallenin kadın muhtarı bulunuyordu. Bu sayı, 31 Mart Yerel Seçimleri ile kadınların lehine değişti. İki mahallede erkekler yerlerini kadınlara devredince Kadıköy’ün mahallelerinde kadın muhtarlar çoğunluğu almış oldu. Artık Kadıköy’ün 12 mahallesini kadınlar, 9 mahallesini erkekler yönetiyor.
ÜÇ MAHALLEDE DEĞİŞİKLİK
İlçenin 18 mahallesinin muhtarları oyların çoğunluğunu alarak yeniden seçildi, üç mahallede ise değişiklik oldu. Fenerbahçe mahalle muhtarı Serap Alp Bilir emekli olup aday olmayınca yarışı bir başka kadın aday Tuba Aldeniz kazandı. Koşuyolu muhtarı Taşkın Tuna ise rakibi Eylem Bilir’den az oy alarak muhtarlık görevini devretti. Yine Rasimpaşa mahalle muhtarı Okan Allüşoğlu da babasından sonra bu tarihi mahalleye uzun zamandır muhtarlık ediyordu fakat Yeldeğirmenlilerin tercihi de kadın adaydan yana oldu. Seçim dönemi yoğun bir çalışma kampanyası yürüten Sultan Aksu Kütük oyların çoğunluğunu alarak Rasimpaşa mahallesinin yeni muhtarı oldu.
CAFERAĞA GÜVEN TAZELEDİ
Caferağa Mahallesi’nde, opera sanatçısı, yazar, bankacı, karikatürist, mühendis, avukat ve mimardan oluşan “İhtiyar Heyeti” ile dikkati çeken Zeynep Ayman ise 3. kez güven tazeledi.
İhtiyar Heyeti yerine Moda Mahalle Meclisi ifadesini kullanan ekipte, opera sanatçısı ve yazar Anais Martin, bankacı Aslıhan Emek, yazar ve çevre bilimci Buket Uzuner, yazar ve karikatürist İzel Rozental, elektrik-elektronik mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, avukat Mehmet Selami Ayalp ve mimar Mehmet Bozkurt yer alıyor.
21 MAHALLENİN MUHTARLARI
Kadıköy’ün mahallelerinde 5 yıl boyunca muhtarlık görevini yürütecek isimler şöyle:
- Acıbadem / Ersoy Uğur
- Bostancı / Yener Coşkun
- Caddebostan / Nihal Cengiz
- Caferağa / Zeynep Ayman
- Dumlupınar / Ahmet Gediz
- Eğitim / Sebahattin Güven
- Erenköy / Necla Alpüstün
- Fenerbahçe / Tuba Aldeniz
- Feneryolu / İbrahim Aktaş
- Fikirtepe / Halil Erdoğan
- Göztepe / Bayram Uysal
- Hasanpaşa / Ali Ekşi
- Koşuyolu / Eylem Bilir
- Kozyatağı / Pelin Şen
- Merdivenköy / Nazan Gürkan
- 19 Mayıs / Soner Arafal
- Osmanağa / Serap Tuncer
- Rasimpaşa / Sultan Aksu Kütük
- Sahrayıcedid / Seval Özkan
- Suadiye / Emel Perk
- Zühtüpaşa / Harika Develioğlu
SEÇİM ÇÖPLERİNİ TOPLADILAR
Rasimpaşa mahalle muhtarı Sultan Aksu Kütük ve ekibinin seçilir seçilmez ilk işi, seçim dönemi mahallede yaratılan kirliliği temizlemek oldu. “Yaşanabilir bir mahalle hayali ile yola çıktık. Şimdi başlıyoruz. Kampanyamız boyunca dağıttığımız broşürlerimizi, hep beraber topluyoruz. Sokaklarımızı temizliyoruz.” diyen yeni muhtar ve çalışma arkadaşları 3 Nisan’da tüm mahalleyi temizledi.