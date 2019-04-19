Kadıköy’ün mahalleleri kadınları seçti!

Sosyal demokrasinin kalesi Kadıköy’ün mahallelerinin çoğu, oylarını kadın muhtarlardan yana kullandı. 21 mahallenin 12’sini kadınlar yönetecek

Kadıköy’ün 21 mahallesinde geçen dönem 11 mahallenin erkek, 10 mahallenin kadın muhtarı bulunuyordu. Bu sayı, 31 Mart Yerel Seçimleri ile kadınların lehine değişti. İki mahallede erkekler yerlerini kadınlara devredince Kadıköy’ün mahallelerinde kadın muhtarlar çoğunluğu almış oldu. Artık Kadıköy’ün 12 mahallesini kadınlar, 9 mahallesini erkekler yönetiyor.

ÜÇ MAHALLEDE DEĞİŞİKLİK

İlçenin 18 mahallesinin muhtarları oyların çoğunluğunu alarak yeniden seçildi, üç mahallede ise değişiklik oldu. Fenerbahçe mahalle muhtarı Serap Alp Bilir emekli olup aday olmayınca yarışı bir başka kadın aday Tuba Aldeniz kazandı. Koşuyolu muhtarı Taşkın Tuna ise rakibi Eylem Bilir’den az oy alarak muhtarlık görevini devretti. Yine Rasimpaşa mahalle muhtarı Okan Allüşoğlu da babasından sonra bu tarihi mahalleye uzun zamandır muhtarlık ediyordu fakat Yeldeğirmenlilerin tercihi de kadın adaydan yana oldu. Seçim dönemi yoğun bir çalışma kampanyası yürüten Sultan Aksu Kütük oyların çoğunluğunu alarak Rasimpaşa mahallesinin yeni muhtarı oldu.

CAFERAĞA GÜVEN TAZELEDİ

Caferağa Mahallesi’nde, opera sanatçısı, yazar, bankacı, karikatürist, mühendis, avukat ve mimardan oluşan “İhtiyar Heyeti” ile dikkati çeken Zeynep Ayman ise 3. kez güven tazeledi.

İhtiyar Heyeti yerine Moda Mahalle Meclisi ifadesini kullanan ekipte, opera sanatçısı ve yazar Anais Martin, bankacı Aslıhan Emek, yazar ve çevre bilimci Buket Uzuner, yazar ve karikatürist İzel Rozental, elektrik-elektronik mühendisi öğretim üyesi Prof. Dr. Yorgo İstefanopulos, avukat Mehmet Selami Ayalp ve mimar Mehmet Bozkurt yer alıyor.

21 MAHALLENİN MUHTARLARI

Kadıköy’ün mahallelerinde 5 yıl boyunca muhtarlık görevini yürütecek isimler şöyle:

Acıbadem / Ersoy Uğur

Bostancı / Yener Coşkun

Caddebostan / Nihal Cengiz

Caferağa / Zeynep Ayman

Dumlupınar / Ahmet Gediz

Eğitim / Sebahattin Güven

Erenköy / Necla Alpüstün

Fenerbahçe / Tuba Aldeniz

Feneryolu / İbrahim Aktaş

Fikirtepe / Halil Erdoğan

Göztepe / Bayram Uysal

Hasanpaşa / Ali Ekşi

Koşuyolu / Eylem Bilir

Kozyatağı / Pelin Şen

Merdivenköy / Nazan Gürkan

19 Mayıs / Soner Arafal

Osmanağa / Serap Tuncer

Rasimpaşa / Sultan Aksu Kütük

Sahrayıcedid / Seval Özkan

Suadiye / Emel Perk

Zühtüpaşa / Harika Develioğlu

SEÇİM ÇÖPLERİNİ TOPLADILAR

Rasimpaşa mahalle muhtarı Sultan Aksu Kütük ve ekibinin seçilir seçilmez ilk işi, seçim dönemi mahallede yaratılan kirliliği temizlemek oldu. “Yaşanabilir bir mahalle hayali ile yola çıktık. Şimdi başlıyoruz. Kampanyamız boyunca dağıttığımız broşürlerimizi, hep beraber topluyoruz. Sokaklarımızı temizliyoruz.” diyen yeni muhtar ve çalışma arkadaşları 3 Nisan’da tüm mahalleyi temizledi.