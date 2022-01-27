Kadıköy’ün karla mücadelesi 

Kadıköy Belediyesi, üç gün boyunca İstanbul’u etkisi altına alan karla mücadele için 105 araç ve bin 108 personeli ile sahadaydı. Karla mücadele ekiplerini doğrudan yöneten Belediye Başkanı Odabaşı, “Tüm ekiplerimizle 7/24 çalışarak sadece caddeleri ve sokakları açmakla kalmadık, sokakta yaşayan canlılarımıza mama, mobil araçlarımızla öğrencilere çorba da dağıttık” dedi

İstanbul üç gün boyunca kara teslim oldu. Çevre otoyollarında birçok araç yolda kalırken, İstanbul Havalimanı kara gömüldü, seferler iptal edildi vatandaşlar mahsur kaldı.

İBB, pazartesi akşamından beri yağan karla mücadele için 7 bin 421 İBB personeli, bin 582 araç ve iş makinası, 30 adet kurtarıcı vinç ve çekiciyle sahadaydı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi ulaştı. 54 bin ton civarında tuz, 21 ton civarında solüsyon kullanıldı.

BELEDİYE BİN 108 PERSONELLE SAHADAYDI

Kadıköy’de de benzer şekilde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarıyla yoğun bir mücadele vardı. Kar küreme ve tuzlama için 105 araç ve bin 108 personel çalışırken sadece 22 Ocak’ta karla mücadele çerçevesinde 16 mahallede 135 sokakta 298 sefer yapıldı. 23 Ocak’taki sefer sayısı 21 mahallede 561 sokakta 1354 olurken 24 Ocak’ta 21 mahallede 465 sokakta 1137 sefer gerçekleştirildi. Haftanın son günlerine kadar müdahaleler ve seferler devam etti.

“KADIKÖY’DE YAŞAYAN HER CANLIDAN SORUMLUYUZ”

Kadıköy Belediyesi ekipleri, bir sokakları ve caddeleri açarken bir taraftan da hem sokak hayvanları için mama, hem de üniversite öğrencileri için çorba dağıttı.

Kadıköy'deki çalışmaları sokak sokak gezerek yöneten Odabaşı, bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 7/24 koordineli biçimde çalıştıklarını söyledi. Odabaşı, “Öyle kar yağdı ki şöyle bir örnek vereyim. 13 yıldır sokağa çıkmayan greyderimiz var. Herhangi bir şeyde kullanmıyoruz. Onu çıkarmak mecburiyetinde kaldık. Karı temizliyorduk, arkasından tekrar yağıyordu. Ama buna rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak tüm yollarımızı açık tutmayı başardık. Kar fırtınasının yoğun olduğu üç gece sokaklarda zaten karla mücadele içindeydik. Hep birlikte tüm ekiplerimizle sahadaydık. Ben en son 04.00’da alandan ayrıldım" diye konuştu.

Tüm ekipleri ile sahada olduklarını, Kadıköy’deki tüm sokakları temizlediklerini söyleyen Odabaşı şunları söyledi: “Biz, Kadıköy’de yaşayan her canlıdan sorumluyuz. Sadece sokakları, caddeleri açmakla kalmadık. Sokakta yaşayan canlılarımıza mama dağıttık belediye ekipleri olarak. Şu anda üç ayrı noktada çorba dağıtıyoruz. Üniversite öğrencilerinin rahat bir şekilde derslerine girebilmeleri için rıhtımda, metrobüs istasyonunda, belli insanların yoğun olarak yaşadığı yerde de sıcak bir çorba ile en azından o an içlerini ısıtıp karınlarını doyurmaya çalışıyoruz.”

“SOKAKTA OLMADIKLARI İÇİN GÖREMİYORLAR”

Üç geceyi sokakta geçirdiğini ANKA’ya verdiği röportajda anlatan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bu eleştirilere dair de şöyle konuştu: “Bu sokakta olmadıkları için, sokağa çıkamadıkları için, sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için sokakta ne yapıldığını göremiyorlar. Çok basitinden bir örnek vereyim: İBB ve kendi yönettiğim Kadıköy Belediyesi'nden bahsetmek istiyorum. Biz, anbean sokaktaydık. Biz, Kadıköy'de bütün sokakları, caddeleri trafiğe açık hale getirdik. Hükümetin kontrolünde, yetki alanında olan TEM’in halini gördük. Orayı da İBB girdi temizledi. Uçakların nereye indiğini, onu da gördük. Yani bir başarı hikayesi olarak anlatılan havaalanının durumunu gördük. Kapatılan, yok edilmeye çalışılan bir mirası tekrar kullandıklarını en iyi kar gösterdi. Tekrar söylüyorum; biz sokaktayız. Vatandaş kimin ne yaptığını çok iyi görüyor. Tekrar söylüyorum; sokağa çıkacak yüzleri olmadığı için oturdukları yerden -artık nerede oturuyorlarsa oradan- bakarak konuşuyorlar. Çünkü sokaktan ve halktan kopmuş durumdalar. Ondan dolayı biz işimize bakıyoruz, Ekrem (İmamoğlu) Başkanla beraber.”