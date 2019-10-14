Kadıköy’ün Afet Bilgi Sistemi güncellendi

Kadıköy Belediyesi, Afet Bilgi Sistemi’ni güncelledi. Deprem toplanma ve tahliye alanları ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor

Kadıköy Belediyesi, deprem sonrası tüm vatandaşların merak ettiği deprem toplanma ve tahliye alanlarını gösteren Afet Bilgi Sistemini güncelledi. Vatandaşlar sistem üzerinden kendilerine en yakın toplanma ve tahliye alanını görüntüleyebiliyor. Bu bilgilere ulaşmak için vatandaşların site üzerinden “ABİS Rehber”i kullanmaları gerekiyor.

8 bölgeye ayrılan Kadıköy’de; Özgürlük, Parkı , Yoğurtçu Parkı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hasanpaşa’daki Yeni Salı Pazarı ana tahliye alanları olarak belirlendi. Kadıköy Belediyesi ABİS’te yer alan bilgilere göre; tahliye alanları, afet sonrasında zarar gören vatandaşların, ilçe genelinde barınma alanlarının yetersiz kaldığı durumlarda, il genelinde başka bölgelerdeki barınma alanlarına transferlerinin yapılması için toplanacağı yerler olarak kullanılacak.

Toplanma alanlarının ise afetin gerçekleşmesini takip eden 72 saatlik süreçte vatandaşlara afet hakkında bilgilerin verildiği, geçici barınma alanlarındaki hasar tespit çalışmalarında izlenecek yöntemin belirlendiği alanlar olarak kullanılması hedefleniyor.

AFET KONTEYNERLERİ

Haritada ayrıca afetlerde kullanılacak konteynerlerin de bilgileri yer alıyor. Kadıköy sınırları içerisinde toplam 18 adet konteyner bulunuyor. Bu bilgiler dışında rehberde; depolanma alanları, eczaneler, geçici iskan için kullanılacak binalar ile çadır alanları ve hastaneler gibi önemli noktalara da erişmek mümkün.

Afet Bilgi Sistemine buradan ulaşabilirsiniz.