Kadıköy’ün adayları anlatıyor

31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Kadıköy’ün belediye başkan adaylarıyla konuştuk ve Kadıköy’le ilgili projelerini dinledik

Seçimlere az bir zaman kala tüm ülkeyi seçim heyecanı sardı. Zaman zaman tablo, yerel seçimden ziyade genel seçimi andırsa da biz Gazete Kadıköy olarak ilçe adaylarını yerel politikalar etrafında tartışmaya katmak istedik. Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı Şerdil Dara Odabaşı, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı Özgül Özkan Yavuz, İyi Parti’nin adayı Emre Kınay, Saadet Partisi’nin adayı Recep Yılmaz, Vatan Partisi’nin adayı Osman Erbil, Demokratik Sol Parti’nin adayı Mehmet Günyeli, Demokrat Parti’nin adayı Ali İnan, Büyük Birlik Partisi’nin adayı Kadir Turan ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin adayı Nuh Naci Akay sorularımızı yanıtladı.

İşte adayların verdiği yanıtlar:

ŞERDİL DARA ODABAŞI-CUMHURİYET HALK PARTİSİ

-Aday oldum çünkü yerel yöneticinin, yaşadığı toplumu, çevreyi geliştirme gücüne inanıyorum. Küçük yaştan itibaren başta sivil toplum kuruluşları ve partinin farklı kademelerinde çeşitli görevlerde bulundum. CHP il yöneticisi olmak İstanbul’a farklı bir bakış açısıyla bakmamı sağladı. Avukat olmamın verdiği, vatandaşlar arasında adaleti sağlama duygum ile İstanbul’da farklı bir yönetim anlayışı getirme arzum birleşince aday olmaya karar verdim. 26 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum ve Kadıköy’ün tüm sorunlarını, dinamiklerini biliyorum. Yeni bir neslin yetişmesine öncülük etmek istiyorum ve bu neslin Kadıköy’ün özgürlükçü ortamında, katılımcı, çağdaş birer yurttaş olarak Kadıköy’ün değerlerini benimsemiş bireyler olmalarını istiyorum. Yuvasından, kültür sanat aktivitelerine, sporundan girişimcilik ekosistemine aktif yurttaş yetiştirmeye talibim. Kadıköy’ü sadece İstanbul’a değil, Türkiye’ye örnek bir ilçe yapacağım çünkü Türkiye’yi Kadıköy üzerinden değiştirebileceğimize inanıyorum.

-Kadıköy’ümüzün geliştirilmesi gereken alanları var. Ama sorun olarak ele alacak olursak kentsel dönüşüm ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çeşitli altyapı sorunları, ulaşım, ilçe demografisinin hızlı değişimine bağlı yaşanan birtakım sorunlar ve bazı mahallelerimizdeki kent yoksulluğunu söyleyebiliriz.

-Kadıköy’de kamu arazilerinin korunması konusunda ilçe belediyesinin yetkileri doğrultusunda tüm çalışmaları yapacak ve arazileri koruyacağız. Fikirtepe, ilçe belediye yetkilerini aştığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışarak çözeceğiz. İlçe belediyesi olarak taraflara mağduriyet yaşatmamak için tüm hukuki desteği verecek ve sorunu uzlaşmacı, paylaşımcı, sosyal koşulları dikkate alan ve kamusal faydayı gözeten bir yaklaşımla gelecek nesilleri de düşünerek tüm tarafların katılımı ve ortak akıl ile çözeceğiz.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

- Moda’da ikamet ediyorum ve ilçemizi canı gönülden seviyorum. Şehir plancısı olarak yıllardır edindiğim bilgi ve tecrübeyi, tüm güzelliklerini yaşadığım ilçemizin menfaatlerine kullanmak istiyorum. Bu sebeple de “Kadıköy ve güzide sakinleri her şeyin en iyisini hak ediyor” diyerek aday oldum.

-Kadıköy’de birincil önceliğimiz trafik, park ve otopark sorununu çözmek. Trafik demek sadece trafik sıkışıklığı demek değil, bugün Kadıköy aynı noktalarda benzer sebeplerle yaşanan trafik kazalarıyla gündeme geliyor. Kentsel dönüşüm sürecinin iyi yönetilmemiş olması nedeniyle de Kadıköy bir şantiye alanına döndü. Plansız kentleşme nedeniyle altyapı, otopark, yeşil alan eksikliği gibi problemler ortaya çıktı. Zemin altı otoparklarla ve Moda-Kadıköy tüneli ile Kadıköy’ün trafik problemini çözeceğiz. Ayrıca Kadıköy rıhtımını yeniden düzenleyeceğiz. İlçe trafiğini olumsuz etkileyen, Kadıköy meydanındaki otobüs duraklarını kaldırılacağız. Yeni çevre düzenlemeleriyle meydandaki yeşil alanlar arttıracak, sahilde yürüme bantları ve bisiklet yolları yapacağız. Yol kenarlarına bisiklet yollarını arttıracak, geleneksel bisiklet şenlikleri düzenleyeceğiz. Her ay bir pazar günü Bağdat Caddesi’nde arabasız cadde günü ilan edeceğiz. Yaşlı yaşam merkezi kuracağız.

-Kamu arazilerinin, kamunun ihtiyacı olan sosyal donatı alanları için kullanılması önceliğim olacaktır. Kamu arazilerinin, yeşil alanlar, parklar, kreşler, yaşlılar için kafeler ve otopark alanları olarak kullanılması Kadıköylüler için önceliğimdir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız sayın Binali Yıldırım, Fikirtepe için özel bir çalışma yapıldığını ve belediye başkanı seçilir seçilmez müteahhitlerle bir araya geleceğini ve buradaki inşaatları bitireceklerini açıkladı. Fikirtepe’de binaların tamamlanması ile işimiz bitmeyecek. Çünkü bir kent sadece binalardan oluşmuyor. Biz de İlçe Belediyesi olarak Fikirtepe için Kuzey Kadıköy Projesi adı altında yaklaşık 8 projeden oluşan proje paketi hazırladık.

EMRE KINAY- İYİ PARTİ

-15 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum. Her zaman toplumsal ve siyasi bilinci olan bir sanatçı olmaya gayret ettim. Bu bakımdan aslında hep siyasetin içindeydim. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı her zaman mücadele verdim. Mesela 3 Temmuz sürecinde adalete ilk mum yakanlardanım. Gezi’de en ön sırada yer aldım. Bunlar hep gönüllülük temelinde davranışlardı. Bugüne kadar hep gönüllüydüm artık görevli olmak için siyasete girme kararı aldım. Kadıköy özelinde ise siyasete yaşadığım kenti daha güzel yapmak için girdim. Çağdaş, demokratik ve laik Kadıköy’ün Türkiye’ye örnek olması lazım. Kadıköy’den neden bir Eskişehir modeli çıkmasın?

-Kadıköy aslında İstanbul’un ve Türkiye’nin geneline kıyasla çok daha özgür ve yaşanılabilir bir kent. Fakat bu özelliği eksiklerinin ve problemlerinin olmadığı anlamına gelmez. Kadıköy’de özellikle kadın ve çocuklarımızın hayat tarzı veya dış görünümü fark etmeksizin kendilerini attıkları her adımda güvende hissedebileceği bir kent yaşamı eksik. Bu yaşam eksik olduğu için insanların huzuru yerinde değil. Huzursuzluğa yeşil alan eksikliği, Kadıköy’den değil Ankara’dan yöneten belediyecilik anlayışı, trafik ve ulaşım yetersizliklerini eklediğimizde Kadıköylülerin mutlu olmadığını gözlemliyorum. 31 Mart gecesinden sonra bu eksiklerin giderilmesi için bütün gücümle çalışacağım.

-Kamu arazileri konusundaki tutumum çok net, belediyeye bağlı tek bir metrekare bile rant için özelleştirilmeyecek. Kamu alanlarını Kadıköy’ün daha fazla yeşil alanı veya kültür sanat platformu olması gibi halktan yana projeler için değerlendirmeyi planlıyorum. Fikirtepe’de kentsel dönüşümün mağdurları var. Belediye olarak bu mağdurlara hukuki destek sağlayacağız. Uzman avukat ekibimiz ücretsiz olarak mağdurların yanında olacak. Buna ek olarak Kentsel Dönüşüm Sigortasını devreye sokacağız. İnşaat firması kat sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde bir sigorta yaptırdıkları zaman gerekli ruhsatı alabilecekler. Burada sigorta sektörünün temsilcileriyle biraraya gelerek hem kat sahiplerini koruyacak hem de inşaat şirketlerini zora sokmayacak bir çözüm bulacağız.

RECEP YILMAZ- SAADET PARTİSİ

-35 yıllık Kadıköylüyüm. Ayrıca yıllardır, Saadet Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı görevinde bulunuyorum. Burada yaşayan tüm Kadıköylüler gibi ben de Kadıköylü olmayı bir ayrıcalık olarak görüyorum. Hal böyle olunca, bu denli sevdiğimiz, bizim için çok şeyler ifade eden bir ilçede belediye başkanı olmak onur ve gurur verici olacaktır. Bizler milli ve manevi değerleri ön planda tutarak, halka hizmeti Hak’ka hizmet olarak görürüz. Kadıköy halkına hizmet etmenin, komşuluk ilişkileri yönünden manevi bir değeri olacağına da inanıyorum.

-Çalışan ailelerin özellikle kadınlarımızın çocuklarını güvenle bırakabilecekleri kreşler yok ve bu sorun çok önemli. Biz dünya standartlarında kreş açarak, halkımıza ücretsiz hizmet vererek, onlara destek olmayı amaçlıyoruz. İlçemizin trafik ve otopark sorunları haddinden fazla. Sanatsal, kültürel, ekonomik açıdan halkımızın yeterli desteği ve hizmeti alamadıklarını düşünüyorum. Ehliyet ve liyakatı yüksek kadrolarla, adam kayırmadan uzak, ehil insanlarla Kadıköy halkına hizmet edeceğiz.

-Kamu arazileri halkımızın yararına kullanılacak. Örneğin, üreticilerle tüketicileri biraraya getirecek, tüm yıla yayılmış “Üretici Pazarları” kuracağız. Bir fuar mantığıyla halkımızı yani son tüketiciyi direkt üreticiyle buluşturacağız. Fikirtepe konusu ise çözülmesi gereken çok önemli bir sorun. Çok fazla sayıda mağdur var. Kentsel dönüşüm ile ilgili çözüm önerilerimiz; Acilen kira yardımının yapılması, alanın tamamının kamulaştırılması ve mağdurlara hakkının verilmesi, alanı bir bütün olarak kabul edip TOKİ ya da KİPTAŞ gibi şirketlerin projeyi üstlenip, maketten alanlardan dahil olmak üzere tüm mağdurların haklarının verilmesi.

OSMAN ERBİL- VATAN PARTİSİ

-Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı görevini 3 yıldır yürütüyorum ve Kadıköy’ün hızla artan sorunlarını çok iyi görüyorum. Kadıköy maalesef mutlu insanların kenti olmaktan çıktı. Özlemini çektiğimiz, Kadıköy’ün eski huzurudur. İnsanı tüketen değil yaşatan bir Kadıköy için programımız hazır. Kadıköy’ü ranttan kurtaracak, tepeden tırnağa halkçı ve kamucu bir belediye olacak. Kadıköy Belediyesi, halkın ortak ihtiyaçlarına ve menfaatlerine kilitlenecek. ‘Yetkimiz yok’ diye seyretmeyeceğiz. Karşımızdaki bütün engelleri, kamunun gücüyle ve halkı seferber ederek aşacağız.

-Kentsel dönüşüm çilesi, trafik yoğunluğu, çevre-gürültü kirliliği, bozuk yollar ve kaldırımlar, engellilerimizin dışlanması, uyuşturucu çeteleri, güvenlik eksikliği, depreme karşı çaresizlik, sokak hayvanlarının sorunları...Hepsi Kadıköy’ü boğucu hale getirdi. Kadıköy’ü bir şantiye alanına çevirdiler. Önceliğimiz bina yıkıp yapma enflasyonunu durdurmak olacak. Deprem riski taşımayan bölgelerde imarı, Kadıköylülerin de desteğini alarak engelleyeceğiz. Ada bazında yapılmayan, sosyal alanları öldüren ve Kadıköy’ü çirkinleştiren inşaatlara karşı halkımızı yönlendireceğiz.

-Kadıköy’ün kamu arazilerini korumak ve ranta teslim etmemek kırmızı çizgimiz olacak. Kamuculuğu(devletçiliği), yerel yönetim programına koyan tek parti biziz! Kamu arazilerine gözünü dikmiş müteahhitler ve inşaat şirketleri bizim yanımıza yaklaşamaz! Fikirtepe’de olduğu gibi Kadıköy’ün arazilerinin rant çiftliğine çevrilmesine sessiz kalmayacağız. Fikirtepeliler şu an kendilerine yol gösterecek bir kamu otoritesi bekliyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla, Fikirtepelileri çözüm için buluşturacağız. İlk iş olarak kentsel dönüşüm kurultayı düzenleyeceğiz.



MEHMET GÜNYELİ- DEMOKRATİK SOL PARTİ

-Üç kuşak Kadıköylü bir aileden geliyorum. İş adamı geçmişim var, akademik eğitimimi siyasi bilimler üzerine yaptım. Birçok STK’da görev aldım, başkanlıklar yaptım. Eserleri dünya müze koleksiyonlarına girmiş bir fotoğraf sanatçısıyım ve yayınlanmış 4 kültür ve sanat kitabım var. Şimdi de doğup büyüdüğüm, tarihini ve kültürünü çok iyi bildiğim Kadıköy’ümüze vefa borcumu ödemek için belediye başkan adayı oldum.

-Kadıköy sanat ve kültürden yoksun. Trafik ve çevre kirliliği sorunu var ve kaldırımlar işgal altında. Huzursuz ve mutsuz Kadıköy ve Kadıköylülere, çağdaş bir yaşam getirmek ve uluslararası bir vizyon ile saygınlık kazandırmak için birçok proje hazırladık. Kadıköy’ümüzü sanat ve kültürün başkenti yapacağız.

-Önceliğimiz kamu arazilerini korumak olacak. Fikirtepeli kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunlarını çok iyi biliyorum. Mağduriyetlerini gidermek için eylem planımız hazır. 1 Nisan itibariyle eylem planımızı uygulamaya başlayacağız ve Fikirtepe’nin sorunları çözülecek.

KADİR TURAN- BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

-Her türlü etnik ve mezhepsel mülahazalardan uzak, artık eski Yeşilçam filmlerinde ve romanlarda kalmaya yüz tutmuş o mahalle ve semt kültürünü yeniden tesis etmek, aç ve açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalan kimsenin olmadığı bir Kadıköy için aday oldum. Nazım’ın dediği gibi “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine” Zor mu? Değil...

-Kentsel dönüşüm bütün ülkenin birinci önceliği olması gerektiği gibi benim de birinci önceliğim. Bunun yanında Kadıköy’de trafik ve park problemi var. Bunun çözümü için her mahalleye, bilhassa ticaretin ve sosyal hayatın aktif olduğu lokasyonlara seri bir şekilde katlı otoparklar inşa etmek ve inşasını teşvik etmek için çalışacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yasal çerçevede mevzuatlara takılmadan, birlikte çözüm üreteceğiz.

-Kadıköylünün her mahallede kamu alanlarına ihtiyacı var. Başka şekilde bir tasarruf söz konusu olamaz, Kadıköylülere sözümüzdür. Ben bir Fikirtepe çocuğuyum. Fikirtepe süreci başından bugüne kadar yanlış yönetilen bir süreçti. 5 şehircilik bakanının başını yedi. Kangren olmuş, on binlerce mağdur yaratmış problemin çözümü mutlaka merkezi idare ile koordineli bir çalışma ile mümkün olabilir. Yarım kalmış, sözleşme yapılmış ama henüz bir çivi çakılmamış bütün projeler ve adalar TOKİ ve KİPTAŞ gibi devletin eliyle seri bir şekilde rehabilite ve revize edilmeli, ‘çantacı’ tabir edilen ya da anlaşmaya varılmış lakin maddi manada yeterliliği olmayan firmalar hakkaniyetli bir şekilde projelerden el çektirilmeli. Şeffaf bir süreç yürütülmeli ve ihtiyaç olan yasal düzenlemeler seri bir şekilde yapılıp Kadıköy, kentsel dönüşüme örnek güzel bir semt olmalıdır.

ALİ İNAN- DEMOKRAT PARTİ

-Kadıköy’de doğdum ve şu zamana kadar da Kadıköy’de yaşadım. Kadıköy belediyecilikte sınıfta kalmış durumdadır. Mahalleler arasında dengesiz bir sorumluluk var. Adeta “oy almadığım yerle daha az ilgilenme” söz konusu. Özellikle Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim mahalleleri gibi yerlerde adaletsiz bir yaklaşım var. Biz bu işe neden talibiz? Çünkü demokrasiyi savunan adaletli paylaşımdan ve ayrım yapmaksızın tüm halka hizmetten yanayız. Belediyeciliğin dini, ırkı, mezhebi, sağı solu olmaz.

-Bence Kadıköy’ün en can alıcı sorunu hala kentsel dönüşüm alanlarının çeşitli sorunlardan dolayı tamamlanamaması ve göz ardı edilmesidir. Bu sorunun ortadan kalkması ve çözüme kavuşturulması için öncelikle o yöredeki halk ve sivil toplum kuruluşları ile temsilciler bazında komisyonlar kurulmalı ve çözüme halkla gidilmeli, mahalle sakinlerinin mağduriyetleri bir an önce giderilmeli. Gerekirse proje yarışmaları düzenlenmelidir.

-Göreve gelmemiz durumunda kamu arazilerini kesinlikle halkın kullanımına sunacağız. Yani halkın malı yine halkın olacak. Buraları nefes alınabilir alanlar haline getireceğiz. Her mahallede çocukların ve gençlerin spor yapacağı, insanların birarada zaman geçirebileceği, ilçenin gürültü ve stresinden uzaklaşacağı gezi alanları ve kültür sanat merkezleri oluşturarak ilçemizi önemli bir sanat merkezi haline getireceğiz. Fikirtepe sorununu çözüme kavuşturmak için birden fazla alternatifli projelerimiz mevcut olup bunları bu seçim sürecinde ziyaret ettiğimiz halka aktarma fırsatı bulduk.

NUH NACİ AKAY- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

-Doğma büyüme Kadıköylüyüm. Kadıköy’ün seneler içinde gelişimini çok net gördüm, nasıl bir beton yığınına dönüştüğünü de üzülerek seyrettim. Harekete geçmem gerektiğini düşündüm. Halihazırda BTP’de 2002 yılından beri siyasetin içindeyim. Onlar da beni bu göreve layık gördüler ve aday gösterdiler.

-Kadıköy’ün en can alıcı sorunu; bence çok yoğun yapılaşmanın getirdiği trafik ve altyapı gibi problemlerin yanında yeşil alanların yeterli olmaması...

-Kamu arazileriyle alakalı projemiz daha önce de belirttiğim gibi park alanları ve spor alanlarına dönüştürmek olacaktır. Hedefimiz, Kadıköy’ümüzü çocukluğumdaki gibi yeşil ve mavinin birleştiği bir Kadıköy yapmak. Fikirtepe ile ilgili projelerimizi büyükşehir adayımız Selim Kotil bey açıkladı. Rantsal değil kentsel dönüşüm yapacağız. Arsa sahibinin evi yıkılacak, evi tekrar aynı metrekarede yapılacak. Evi yapılana 20 sene vadeli ödeme planı sunulacak. Bir rant alanı oluşturmak değil halkımıza hizmet etmek istiyoruz.