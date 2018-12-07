Kadıköy’ün acı kaybı…

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun kız kardeşi Fatma Babaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun kız kardeşi, CHP parti örgütü üyesi Fatma Babaoğlu (57), 5 Aralık 2018 Çarşamba günü, Karaacaahmet’teki Şakirin Camii’nde kılınan ikindi namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gören Fatma Babaoğlu’nun cenaze törenine Nuhoğlu ve Babaoğlu aileleri ile arkadaşları, CHP parti örgütü üyeleri, Kadıköy Belediyesi çalışanları, politika ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

Babaoğlu kılınan ikindi namazının ardından Hekimbaşı Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunu olan Fatma Babaoğlu, evli ve bir çocuk annesiydi.

Gazete Kadıköy çalışanları olarak Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve ailesine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.