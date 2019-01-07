Kadıköylünün plastik poşetle imtihanı

Kadıköylülere plastik poşete ücret uygulamasını sorduk

Fırat Fıstık

Plastik poşet kullanımının 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren yasa gereği ücretli olması tartışılmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar 25 kuruşluk ücreti fazla buluyor ve ücretin büyük kısmının vergi olarak alınmasından şikâyetçi.

Bazı vatandaşlar ise plastik poşetlerin ücretli olmasının doğayı koruyacağını ve iyi bir adım olduğunu düşünüyor. Kadıköy’de 2009 yılının Aralık ayında alınan kararla ilçe sınırları içerisinde plastik poşet kullanımının azaltılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Gazete Kadıköy olarak, bu sene ülke genelinde kullanımı azaltılmaya çalışılan plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesini Kadıköylü vatandaşlara ve Çarşı esnafına sorduk: