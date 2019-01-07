Haftalık Bağımsız Gazete 07 Ocak 2019
Sağlık
UMUT için BAĞIŞÇI olun
UMUT için BAĞIŞÇI olun
Yazı Dizisi
Cemal Süreya: Günlükler
Cemal Süreya: Günlükler
Kültür Sanat
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Gönlümüzün “Zilha”sı Sururi’ye veda…
Şehrin Kadıkeyfi
Göklerin Hürkuş’u sahnede
Göklerin Hürkuş’u sahnede

Kadıköylünün plastik poşetle imtihanı

Kadıköylülere plastik poşete ücret uygulamasını sorduk

Kadıköylünün plastik poşetle imtihanı
Alper Kaan YURDAKUL

Fırat Fıstık

Plastik poşet kullanımının 1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren yasa gereği ücretli olması tartışılmaya devam ediyor. Bazı vatandaşlar 25 kuruşluk ücreti fazla buluyor ve ücretin büyük kısmının vergi olarak alınmasından şikâyetçi.

Bazı vatandaşlar ise plastik poşetlerin ücretli olmasının doğayı koruyacağını ve iyi bir adım olduğunu düşünüyor. Kadıköy’de 2009 yılının Aralık ayında alınan kararla ilçe sınırları içerisinde plastik poşet kullanımının azaltılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Gazete Kadıköy olarak, bu sene ülke genelinde kullanımı azaltılmaya çalışılan plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesini Kadıköylü vatandaşlara ve Çarşı esnafına sorduk:

Etiketler; #25 kuruş #kadikoy #plastik poşet
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.