Kadıköylülerden şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Kadıköylüler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etti. “Nişasta bazlı şeker yemek istemiyoruz” diyen vatandaşlar kararın geri çekilmesini istedi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecini başlatmasına tepkiler devam ediyor. Kadıköy’deki sivil toplum kuruluşları 13 Mart Salı günü Söğütlüçeşme’de şeker fabrikalarının özelleştirilmesini protesto etti. Düzenlenen eyleme CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de destek verdi.

ŞEKER HASTALIĞINA DAVETİYE

Düzenlenen eylemde basın açıklamasını Prof. Dr. Lale Afrasyap okudu. “Bir yandan milli ve yerli sermaye denilirken bir yandan ülkemizin tünelleri, köprüleri, yolları, tarımı, ekonomisi yabancı sermayeye satılıyor” diyen Afrasyap, şöyle devam etti: Yanlış politikalarla samanı bile ithal eden , dışarıya bağımlı, köylüyü, çiftçiyi, insanımızı yok eden uygulamalara mecbur bırakılıyoruz. Satmak veya özelleştirmek eş anlamlı olup, şeker pancarından şeker üretilmeyecek, yerine nişasta bazlı şeker veya bir diğer ifadeyle Mısır şurubu üretilecektir. Nişasta bazlı şekerin yapısında früktoz vardır. Maliyeti çok daha ucuz, sanayide kullanımı şeker pancarından elde edilen şekere göre çok daha kolaydır. Ancak nişasta bazlı şekerin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisi çok daha fazladır. Kısırlık, kanser, obezite, yağlı karaciğer, kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, çocuklarda büyüme bozuklukları gibi birçok hastalığa yol açabilmektedir.

Daha önce de kamuya ait Et-Balık Kurumu, Tekel, Süt Endüstri Kurumu, Karayolları gibi kuruluşlar kapatılmayacak özelleştirilecek denildi. Şimdi yerlerinde AVM ve rezidanslar var. Aynı uygulamayı şeker fabrikalarına yapacaklar. Hep birlikte fabrikasyon hazır yiyecekleri, her çeşit hazır tatlıyı, bisküvileri, kekleri, dondurmaları ve meşrubatları almayarak nişasta bazlı şekeri protesto edelim.”