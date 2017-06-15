Kadıköylüler yeşil alanın korunmasını istiyor

Feneryolu Mahallesi sakinleri, 127 yıllık Tuğlacıbaşı Camii’nin yanındaki yeşil alanın yapılaşmaya açılmasını protesto etti. Vatandaşlar inşaat çalışmalarının bir an önce durdurulmasını talep etti

Feneryolu’ndaki 127 yıllık Tuğlacıbaşı Camii’nin yanında bulunan yeşil alanın yapılaşmaya açılması yeniden gündemde. Kadıköy Belediyesi tarafından 2016 yılının Temmuz ayında ruhsat verilmesine rağmen inşaat çalışmalarının başlatılmadığı arazi için bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt yapılması için ruhsat izni verdi. Bakanlığın izninden hemen sonra özel bir şirkete ihale edilen inşaat çalışmaları başladı. Uzun yıllardır yapılaşmaya itiraz eden Feneryolu sakinleri, karara bir kez daha tepki gösterdi.

11 Haziran Pazar günü Kuyubaşı durağında bir araya gelen vatandaşlar “Yeşil alan istiyoruz beton yığını değil” yazılı pankartı taşıyarak inşaat çalışmalarının başladığı alana yürüdü. Grup adına basın açıklamasını CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin okudu.

“KADIKÖYLÜLERİN FİKRİ SORULMALI”

Kadıköy’deki deprem toplanma alanlarının yeterli olmadığına dikkat çeken Narin, “Mahallemizin camisi tarihi küçük bir cami ve yeterli değildi. Bu caminin daha geniş alanlı olabilmesi, daha fazla insanın sığabilmesi için bir çalışma yapılıyordu. İlçe belediyesi tarafından onaylanan bir proje oldu. Ama arkasından bahçenin içerisinde bulunan, özellikle bizim önemsediğimiz bir alan vardı. Bu boş alanın normalde çocuklarımızın oynayacağı ve yaşlılarımızın oturabileceği bir alan olmasını istiyorduk. Ama görüyoruz ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu alanı yeni bir yapıya, tekrar yapılaşmaya açtı. Biz bundan rahatsızız. İsterdik ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı böyle bir projeye onay vermeden önce mahallelinin ve Kadıköylülerin fikrini, isteklerini sorsun. Biz o mahallede çocuklarımızın cami bahçesi ve avlusunda dolaşmalarını, oynamalarını istiyoruz” dedi.

Feneryolu Mahallesi sakinlerinin daha çok binaya değil, nefes alacak alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Narin, “Yapımına başlanan bu binanın kaldırılmasını istiyoruz. Tarihi caminin ve bitişiğindeki, eskiden fidanlık olarak kullanılan yeşil alanın korunmasını istiyoruz. Mahallenin bütün itirazlarına rağmen hayata geçirilmek istenen bu yapılaşma kabul edilemez. ‘Artık bir otobüs durağının yeri değiştirilirken bile halka sorulacak’ diyen İBB Başkanı Kadir Topbaş niye Feneryolu halkına kulak vermiyor?”dedi.

Mahalle sakinlerinin lehine gelişim gösteren davaların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Narin, “Geç olmadan Feneryolu halkının çağrısını duyun, hukuka saygılı olun, çalışmayı hemen durdurun. Halka rağmen yapma ısrarınız doğru bir süreç değildir” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerin iddiasına göre; özel bir şirketin ihaleyi almasına rağmen inşaat çalışmalarında İBB’ye ait personel çalışıyor ve belediyeye ait araçlar kullanılıyor.

Kuyubaşı Fidanlığı’nda bulunan ağaçlar yerlerinden söküldü, arazinin etrafı da yüksek paravanlarla çevrildi.

KADIKÖY BELEDİYESİ İTİRAZ ETMİŞTİ

Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camii, Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Vakfı adına kayıtlı. Söz konusu camii III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 5.9.1991 tarihli kararı ile III. Grup eski eser olarak tescillendi. 1997 yılında 38 parseldeki yeşil alanın bir kısmı cami alanına alındı. 2000 yılında ise plan tadilatı yapıldı ve yeşil alan küçültüldü. 09.03.2005 yılında düzenlenen 1/5000 Nazım imar planına, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı (halk eğitim merkezi, tiyatro salonu, kütüphane, Belediye Meslek Edinme Merkezi, huzurevi, öğrenci yurdu) yapılabilir ibaresi eklendi.

Feneryolu sakinleri, mahallelerindeki tek yeşil alan olan yaklaşık 6 bin metrekarelik fidanlık arazisinin yapılaşmaya açılmaması için uzun süredir mücadele ediyor. Depremde toplanma alanı olarak kullanılacak tek alan olan fidanlık arazisinin yeşil kalması için mahalle sakinleri imza toplayıp, eylemler düzenledi. Mahalleli tarafından araziyi yapılaşmaya açan imar planının iptali için dava açıldı. Kadıköy Belediyesi’nin Tuğlacıbaşı Camii’nin siluetinin bozulmaması ve alanın bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda yeşil alan olarak planlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sunduğu plan teklifi ise reddedilmişti.