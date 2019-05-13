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Kadıköylüler Yeryüzü Sofrası’nda buluştu

Yedi yıldır gelenek haline gelen ve dayanışmanın örneği olan Yeryüzü Sofrası Kadıköy’de kuruldu

Kadıköylüler Yeryüzü Sofrası’nda buluştu
GazeteKadıköy

Ramazan’ın ilk gününde İstiklal Caddesi’nde Yeryüzü Sofrası kuran Antikapitalist Müslümanlar bu yıl polis engeliyle karşılaşmıştı. Geçtiğimiz hafta İstiklal Caddesi’nde düzenlenen yeryüzü sofrasına polis müdahale etmiş, iftar için etkinliğe katılan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık ise darp edilerek gözaltına alınmıştı.

Taksim’de kurulamayan Yeryüzü Sofrası 12 Mayıs Pazar akşamı Kadıköylülerin dayanışmasıyla Bahariye Caddesi’nde kuruldu. İftar saatinden önce biraraya gelen onlarca kişi evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri yere sererek iftar saatini bekledi. Her kesimden ve her yaştan insanın buluştuğu iftar sofrasında oruçlarını açanlar, birbirlerine ikramda bulundu. Caddeden geçen vatandaşlar da sofraya davet edildi.

"Yeryüzü Sofrası" ilk olarak Gezi Parkı protestolarının hemen ardından başlayan Ramazan ayı boyunca İstiklal Caddesi üzerinde kurulmuştu. Kısa süre sonra Türkiye’nin birçok kentine yayılmıştı.

Etiketler; #yeryüzü sofrası #antikapitalist müslümanlar
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