Kadıköylüler Tarçın ve Tommy'yi unutmadı

Sokak kedilerinin en yakın dostu Tommy'nin heykeli Fenerbahçe’ye, Modalıların can dostu Tarçın'ın heykeli ise her zaman yatıp dinlendiği köşesine dikildi

Kadıköylüler ve Kadıköy Belediyesi, kent yaşamının can dostları sokak hayvanlarını unutmuyor. Sokak kedilerinin en yakın dostu Tommy Fenerbahçe’de, Modalıların can dostu Tarçın ise her zaman yatıp dinlendiği köşesinde Kadıköylüleri bekliyor. Kadıköy’ün tarihi semti Moda ile bütünleşen, tüm mahalle sakinlerinin can dostu Tarçın, Mayıs 2016’da ters yönde giden otomobil tarafından ezilerek öldürülmüştü. Hızla ters yönde giden araç Moda’nın maskotu haline gelen köpek Tarçın’ı uyurken ezip sürüklemiş, araç sahibi olay sonrasında otomobiliyle kaçarak uzaklaşırken mahalleli ve esnafın yardımlarıyla veterinere götürülmek istenen Tarçın kurtarılamamıştı. Yaklaşık 18 yaşında olan Tarçın, ismini tüylerinin renginden alıyordu. Moda’nın sokaklarında dolaşan herkes Tarçın’a rastlayabilirdi. Moda halkı ve esnafın Tarçın’a yoğun ilgisi ve sevgisi söz konusuydu. Kaza sonrasında semtin tepkisi büyük oldu, Tarçın için basın açıklamaları yapıldı, 1 milyon tweet atıldı.

YİNE SOKAKLARDA

Semtin birçok noktasına, yaptığı heykelleri yerleştirmesiyle bilinen heykeltıraş İskender Giray da Tarçın’ın ölümüne sessiz kalmadı ve onun bir heykelini yaptı. Heykel Moda sakinleriyle birlikte 11 Haziran Pazartesi akşamı, Tarçın’ın sürekli yattığı nokta olan Moda burnunda Lima Emlak’ın önündeki kaldırıma yerleştirildi. İskender Giray ve Modalıların yanı sıra hayvanseverler de heykelin açılışındaydı.

Açılışta Modalılar adına bir açıklama yapan heykeltıraş İskender Giray, Tarçın’ın Moda’da birçok eve misafir olmuş olmasına rağmen sokağı yani özgürlüğü tercih etmiş ve heykelinin kaidesinden de okunabileceği üzere yattığı betona izini bırakabilmiş bir sokak hayvanı olduğunu belirterek hayvan haklarına vurgu yaptı.

“LÜTUF DEĞİL BORCUMUZ”

Giray şunları söyledi: “Tarçın Heykelinin yapılış amacı çok sevdiğimiz Tarçın’a özlemimizin yanında, hatta ötesinde ülkemizin hayvan hakları konusundaki eksiklerini vurgulamak ve antik çağlarda hemen her coğrafyada kutsallaştırılan, mitlere konu edilen hayvanların günümüzde geldiği noktadaki tezatı vurgulamaktır. Bir türlü dengeyi bulamamış insanlık, hayvanları coğrafyalarla şekil değiştiren zulümlere maruz bırakmaktadır. Bu düzende ülkemizin yeri maalesef ki en kötüler arasındadır. Kadıköy Belediyesi gibi bu konuda örnek ve duyarlı az sayıda belediyemizi tenzih ederek, günümüzde hala, belediyeler tarafından yapılan toplu hayvan zehirlemelerinin olduğu, köpek dövüşlerinin yapıldığı, para karşılığı nesli tehlikede hayvanların avına izin verildiği ülkemizde, hayvana yapılan her türlü şiddet ve tecavüz cezasız kalıyor.”

İskender Giray, “Araziye, betona doymayan insanlık, topraklarını kendi arasında pay ederken başka hiç bir canlıyı dikkate almamıştır.” diyerek ülkemizde de hayvanların yaşam alanlarına HES’ler, madenler ve termik santraller yapılarak onlara yaşam alanı bırakılmadığına dikkat çekti. Giray, “Aslında gerçekte bizim olmayan beton yığınlarımızda onlara yer ayırmak, insanlığın onlara tanıdığı bir lütuf değil, insanlığın borcudur. Yaptığımız gaspın, işlediğimiz suçun infazıdır.” dedi.

MODA, HAYVAN SEVGİSİNE ÖRNEK

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi: “Hayvan sevgisi konusunda ülkemizde çok az bulunan örnek yerleşmelerden biri olan belki de en önde gelen Moda Semti bu konuda Avrupa şehirleri tarafından da örnek alınmalıdır. Biz burada, ev hayvanlarımız, özgürce dolaşan sokak hayvanlarımız ve insanlar, ahenk içinde, barışçıl ve mutlu bir hayat sürebiliyoruz. Hepimiz toplamda Modalıları ve Modayı oluşturuyoruz. Yaşadığımız yerin kimliğini oluşturmada bizler kadar sokak canlarının da o mekâna ve o mekânın insanlarına kattıkları olduğunu biliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Tarçın ölümünün ardından insanların tek yürek olup bir milyonun üzerinde tweet attığı bir can. Bize düşen ise onun sayesinde tüm canlar için bir ses olmak...

Bu sokaklarda yaşamış, yaşayacak ve pek çok hayata dokunan Tarçınlar, Rambo’lar, Maske’ler, Karabaş’lar, Miyopcan’lar ve daha nicesi anısına, adına;

Hayvan Hakları Kanunun bir an önce düzelmesini, cezaların arttırılmasını istiyor ve bu uygulanabilir, eşit yaşam hakkı tanıyan modelin de ülkemizde hatta dünyada yayılmasını umut ediyoruz. Bir gün insanlığın içindeki korkuyu ve hırsı yenip doğruyu bulacağına inanıyoruz…”

KEDİ DOSTU TOMMY DE FENERBAHÇE’DE

Sokak kedilerinin en yakın dostu olan köpek Tommy de Fenerbahçe Dalyan’da yerini aldı. Fenerbahçelilerin beslediği iyi huylu sokak köpeği Tommy de araba çarparak hayatını kaybeden sokak canlarından biri. Kedilerle arası çok iyi olan Tommy’yi kedi emzirirken görenler dahi var. Heykeltraş Ümit Öztürk, Tommy ve onun sokak kedileriyle olan dostluğunu unutmadı. Dalyan’a sokak hayvanlarının beslenme noktası olan yere heykeli dikildi. Sokak hayvanlarına dikkat çekmek amacıyla yapılan heykel, vatandaşlar tarafından beğeni topladı.