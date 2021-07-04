Kadıköylüler sahilleri için pedal çevirdi

Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması’nın çağrısıyla biraraya gelen bisikletliler, ihaleye açılan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmemesi için pedal çevirdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının geçtiğimiz mart ayında ihaleye açtığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı uzun zamandır Kadıköy’ün gündeminde. Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması, ÇED raporu hazırlanmadan imar planları yapılan ve 40 yıllığına özelleştirilmek istenen limanın korunması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. İhaleye katılması reddedilen Kadıköy Belediyesi de imza kampanyası başlatmıştı.

3 Temmuz Cumartesi günü Kalamış’ta biraraya gelen bisikletliler de “Pedallarımızı Kalamış için çeviriyoruz” çağrısıyla bisiklet turu düzenledi. Kalamış’tan yolan çıkan bisikletliler ilk olarak Fenerbahçe Parkı’na kadar pedal çevirdi. Parktaki Kadıköylüleri, özelleştirme süreci hakkında bilgilendiren sürücüler sonra da Caddebostan’a devam ettiler. Bisiklet turu, başlangıç noktası olan Kalamış’ta son buldu.

“RANTA KURBAN EDİLEMEZ”

Turun ardından Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması adına basın açıklaması okundu. Açıklamayı okuyan Nüket Karadeniz, özelleştirme süreci hakkında bilgi vererek, “Sevgili Kadıköylüler, bizler burada Kadıköy’de ikamet edenlerin ihtiyaçlarını ve çevreyi düşünerek Fenerbahçe-Kalamış sahiline sahip çıkıyoruz. Çünkü Fenerbahçe-Kalamış sahilleri halkındır ve satılamaz, ranta kurban edilemez.” dedi.

Limanın özelleştirilmesi durumunda alanın yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulunan Karadeniz şöyle devam etti: “Kadıköy halkı Kalamış sahillerini kullanamayacak, spor yapamayacak ve bisiklet yolunu bugünkü gibi kullanamayacak. Kapasiteyi 200 yat artırmak pahasına bizlerin kıyı kullanımını engelleyecekler. Yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı eklenecek. İş makineleri nedeniyle bölge kullanılamaz hale gelecek, gürültü kirliliği ve can güvenliği sorunu yaşanacak. Ayrıca ranta dayalı kat yüksekliği bölgenin dokusunu ve ekolojik dengeyi bozacak. Hava koridorunun kesilmesine neden olacağı için burada yaşayan hayvan dostlarımız olumsuz etkilenecek. Denizdeki ekolojik denge de bozulacak.”

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanının özelleştirilmemesi için başlatılan hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatan Karadeniz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Projeye yıllar önce tepki göstererek Kadıköylüler olarak dava açtık. ÇED raporu olmadığı için yaptığımız itiraz reddedildi. Bu hukuksuzluğun önüne geçmek için 33 mahalleli olarak Anayasa Mahkemesi’nde bireysel davalarımızı açtık. İhaleye son başvuru tarihi, 7 Temmuz’dan 21 Eylül’e ertelendi. Bu bizim için bir fırsat olabilir. Bizler mücadelemizi sürdüreceğiz.

Biz Kadıköylüler tüm kent yağmalarına karşı çıkarak denize, kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yat limanı değil nefes almak istiyoruz.”

Bisiklet turunun ardından “Ne Münasebet” müzik grubunun sahne aldığı bir konser düzenlendi.

İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması’nın nisan ayında başlattığı imza kampanyası da devam ediyor. Kampanyaya şu ana kadar 20 bin kişi destek verdi.