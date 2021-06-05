Kadıköylüler sahiline sahip çıkıyor

Kadıköylüler, özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ve Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için eylem düzenledi. “Kalamış Sahili halkındır” diyen vatandaşlar, özelleştirme kararının iptal edilmesi çağrısında bulundu

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kalamış Yelken Kulübü’nün kullandığı Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için de özelleştirme kararı alınmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, alınan bu karara tepki göstererek “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz.” açıklamasında bulunmuştu. Karara Kadıköylüler de tepki göstermeye devam ediyor.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nın çağrısıyla Kalamış Atatürk Parkı’nda biraraya gelen onlarca Kadıköylü, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Kalamış Yelken Kulübü arazisinin özelleştirmesine tepki gösterdi. “Kalamış Sahili Halkındır” yazılı pankartın açıldığı eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katıldı.

“KIYILARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Kıyılarımıza, yeşil alanlarımıza sahip çıkacağız” diyen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin “Başta biz Kadıköylüler olmak üzere İstanbul halkının büyük çoğunluğunun karşı çıktığı, doğaya, çevreye ve ekolojik dengeye zarar verecek nitelikteki Kalamış Yat Limanı projesi kararı geri dönüşü çok zor ve siyasi bir karardır. Kadıköylünün görüşleri ve taleplerini yok sayarak, hukuku ve etik anlayışı bir yana bırakanlara karşı mücadelemiz sürecektir.” dedi.

“HALK ADINA BURAYA TALİBİZ”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ve Kalamış Yelken Kulübü arazisinin özelleştirmesinin doğru olmadığını dile getiren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şöyle konuştu: “Yaşadığımız dönem, anayasanın, yasanın konuşulduğu, tartışıldığı, o hükümlerin devam ettiği dönem değil. Birilerinin bir yerlere çökmek için bahaneler bulup, çöktüğü dönem. Biz buradan tüm Kadıköylüler olarak buraya çökmeyi düşünenleri uyarıyoruz. Biz buradayız, burayı size çöktürtmeyiz. Kadıköy Belediyesi olarak buraya bir metrekare beton yapılmamak şartıyla, talibiz. Biz halkız, halkın temsilcisiyiz, halk adına kullanmak adına talibiz. Eğer bizi yok sayarlarsa biz kendimizi hatırlatırız, çünkü biz Kadıköy’üz.”

Odabaşı’ndan sonra söz alan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Bugün dünya çevre günü ve şu yeşile bakıp, ruhunu dinlendirmeyi bilmeyenlerin, şu gökyüzüne bakıp hayal kuramayanların, çıplak ayaklarıyla toprağa basıp bunu dünyanın en büyük mutluluğu olduğunu hissetmeyenlerin yönettiği bir iklimdeyiz. İşte biz bugün bu nedenle Kalamış’tayız, Kadıköy’deyiz. Bu duyguları bilmeyenlerin rant uğruna her yere çökmeye çalıştıklarını görüp, bunu direniş ve dayanışmayla hep birlikte mücadelenin önüne geçmek için buradayız.” dedi.

“YEŞİLİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

“Yeşil Kadıköy şiarıyla bizler çok uzun zamandır mücadele ediyoruz.” diyen Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer, özelleştirme kapsamına alınan limanın geçmişi hakkında şu bilgileri paylaştı: “Denizin doldurulması üzerine kazanılan Kalamış Yat Limanı ile şu an bulunduğumuz park alanı 1985 yılında Kadıköy Belediyesi’ne tahsis edildi ancak 1992 yılında tahsis kararı kaldırıldı. 1998 yılında ise 10 yıllığına tekrar Kadıköy Belediyesi’ne kiralandı. 2008 yılında ise burası Kadıköy Belediyesi’nden alınıp hazineye devredildi. 2012 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı burada imar çalışmalarına başladığını açıkladı.”

İç hukuk yollarının tükenmesi üzerine 32 Kadıköylünün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunduklarını hatırlatan Yüceer, “Anayasanın 43. Maddesinde ‘sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmelidir’ denilmesine rağmen, Fenerbahçe- Kalamış Yat limanının kapasitesi 100 bin metrekare arttırarak 438 bin metrekareye çıkartılmak isteniyor. Bizler tüm Kadıköylüler kıyılarımıza, yeşilimize ve park alanlarımıza sahip çıkıyoruz ve bu limanın en azından mevcut haliyle kalmasını ve biz Kadıköylülerin sesine kulak verilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

“PARKLARIMIZI İHALEDEN KORUYALIM”

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması adına konuşan Rindi Gül Oral Eron da “ Şu an bulunduğumuz alan bir dolgu alanı ve geçmişte kamuya açıldı. Ne yazık ki kamuya açılan bu alan rant alanı haline dönüştürülmek isteniyor. Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması olarak biraraya geldik ve 32 kişi olarak dava açtık. Bizim taleplerimiz var. Bizim fikrimiz sorulmuyor, ne istiyoruz sorulmuyor. Parklarımızı ihaleden koruyalım. Buraya gelecek şirketler bilsinler ki biz mücadele edeceğiz ve burada kalacağız.” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 2011 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, limandaki yapılaşmanın önünü açan imar planları 2015 yılında Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından onaylanmıştı. Buna göre, 115 bin 821 metrekarelik dolgu alanı ve 319 bin 306 metrekarelik iki yat limanı olmak üzere toplam 435 bin 128 metrekare alan özelleştirme kapsamına alınmış oldu. Yapılaşmaya açılacak alan daha sonra 478 bin 507 metrekareye çıkarılmış, otopark haricinde 15 bin metrekareye turizm tesis alanı ve otel inşaatı yapılabilmesinin önü açılmıştı. 2015 yılında hazırlanan planlar, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olmaması nedeniyle iptal edilmiş, 2017 yılında yapılan revizyon plan için ise “ÇED raporuna gerek yoktur” kararı verilmişti.

Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali için 2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı kooperatifleri ve Kadıköylüler tarafından altı ayrı dava açılmıştı. Davalar, Danıştay 6. İdaresinde birlikte yürütülmüş ve bilirkişi incelemesine gitmişti. Danıştay 6. İdaresi, davaları 12.02.2020 tarihli kararı ile reddetmişti. Davacılar da kararın temyiz edilmesi için Danıştay İdari Davalar Kuruluna başvurmuştu. Danıştay İdari Davalar Kurulu da oy çokluğu ile temyiz isteminin reddine karar vermişti. 32 Kadıköylü vatandaş, yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.