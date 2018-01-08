Kadıköylüler kıyılarına sahip çıkıyor

Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen Kent ve Yaşam Şenliği’nde biraraya gelen Kadıköylüler, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın imara açılmasını ve özelleştirme kararını protesto etti

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ve imara açılması için alınan planlara “Hemşehri Davası” açarak karşı çıkan Kadıköylüler, Kalamış’ta bir araya gelerek şarkılar ve sloganlarla kıyıların imara açılmasını protesto etti. Kadıköy Kent Konseyi’nin 6 Ocak Pazar günü Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlediği Kent ve Yaşam Şenliği’ne Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP PM Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Gürsel Tekin ile CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

Kadıköylü muhtarların ve her yaştan Kadıköylünün destek verdiği şenlikte Kadıköy’ün ve İstanbul’un sivil toplum örgütleri de stant açtı. Şenliğe Kadıköy Kent Dayanışması, Validebağ Gönüllüleri, S.O.S Çevre Gönüllüleri, Validebağ Savunması, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri de katıldı.

15 OCAK’TA DAVA AÇACAKLAR

Etkinliğin açılış konuşmasını Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer yaptı. Kadıköy’ün son dönemde imar planlarıyla boğuştuğunu söyleyen Yüceer, “2017’nin son aylarında peş peşe iki karar gündemimize düştü. Birincisi; Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi ve imara açılması, diğeri de Kadıköy Rıhtımındaki İSKİ Tesis Alanı ile yeşil alana ayrılan dolgu alanın imara açılması kararları. Bu iki karar alınırken Kadıköylülerin fikri sorulmadı. Meslek odalarının ve STK’ların bilgilerinden faydalanılmadı. Kadıköy Belediyesi’nden görüş alınmadı.” diye konuştu.

Kadıköylülerin alınan kararlar nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden Yüceer, kararın iptal edilmesi için Kadıköylülerin tüm hukuki hakları kullanacaklarını ekledi. Yat limanının özelleştirme kararının iptali için hemşehri davası açtıklarını hatırlatan Yüceer, 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali için de 15 Ocak’ta dava açacaklarını söyledi. Yüceer, davacı olmak isteyen herkesi Kadıköy Kent Konseyi ile iletişime geçmeye çağırdı. Yüceer, “Betonlaşmaya karşı çıkacağız. Kıyılarımıza, yeşilimize, parkımıza sahip çıkacağız.” dedi.

“KAMU ALANLARI HALKINDIR”

Yüceer’den sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da imara açılmak istenen alanın dolgu alan olduğunu ifade etti. Yeni planlara göre yat limanının iki kat büyüyeceğini ifade eden Nuhoğlu, “İki misli büyümesi demek hemen oradaki otopark alanları dâhil tüm yeşil alanların yapılaşmaya açılması anlamına geliyor. Şu anda insanların bisikletle tur attıkları, yürüyüş yaptıkları alanların tamamen bir firmaya devredilmesi söz konusu. Bu kamusal alanlar halkındır. Burayla ilgili karar verecek olanlar da vatandaşlardır. Tamamen parasal yönden, gelir olarak burası satılmak isteniyor. Bize göre satılmaması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Haydarpaşa Garı arazisinin de özelleştirme kapsamında olduğunu hatırlatan Nuhoğlu, “Şu anda Moda’da yaklaşık 20 bin kişilik bir cami yapılması söz konusu. Kadıköy Belediyesi olarak hukuku süreçleri sürdürüyoruz, dava açtık. Sizi, bütün vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bu ülkenin sahibi 80 milyon vatandaşın tamamıdır. Doğumdan bütün yaşama kadar ihtiyaçlarının karşılanacağı yerler bu kamusal alanlardır. İnsanların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, ihtiyaçlarını görebilecekleri alanlar ortadan kalktığı zaman, bu kentler de kent olmaktan çıkar.Yaşayanlara ait olan bir arazinin, yeşil alanın, dolgu alanın veya kamusal alanın hiçbir şekilde başkaları tarafından satılmasına izin vermemeliyiz. Kadıköy’de 4 yıl içerisinde hiçbir arazi satılmadı. Eminim bundan sonraki süreçte istedikleri şekilde burayı satamayacaklar. Sonuçta halkın olan mal, halkın kullanımında kalacaktır.” diye konuştu.

“İNSANLIĞA AYKIRI”

Nuhoğlu’nun konuşmasının ardından Fenerbahçe Muhtarı Serap Alp da katılımcılara seslendi. Kalamış Yat Limanı’nın İkinci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu hatırlatan Alp, “Çocuklarımızın, spor yaptığı, dinlendiği, neşeli zaman geçirdiği bu kadar değerli alanda kamu yararına aykırı planlar yapmak sadece Kadıköy’e değil bütün insanlığa aykırı bir durumdur.” dedi.

Alp, “Şehircilik ilklerine aykırı olan bu plan teklifine bütün Kadıköylüler başta Fenerbahçe Mahallesi sakinleri ve Kadıköy Belediyesi olarak itirazlarımızı sunuyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz takdirde yaptıkları yanlıştan dönecekler.” diye konuştu.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Kalamış’ta düzenlenen şenlikte mahalle sakinleri de görüşlerini paylaştı. Uzun yıllardır Fenerbahçe’de yaşayan Rındı Gül şöyle konuştu: “Buranın ne kadar değerli olduğunu daha evvel Kurbağalıdere için yaptığımız eylemlerde de gördük. Buraya istenen muazzam bir marinanın yapılması, sahilin tamamen kapatılması ve elimizden alınması. Sahiller bizim diyoruz ve buranın yapılmasına da itiraz ediyoruz.Ben Caddebostan’da büyüdüm ve çocuklarımı da Fenerbahçe’de büyütmek için buraya taşındım. Uzun zamandan beri buradaki değişime şahit olan kimselerdenim. Yeşil alanlarımızın daha fazla ranta açılmasını istemiyorum. Bu duyguları mümkün oldukça yayalım, komşularımızla paylaşalım. Ben de dava açanlardanım. Yaşam alanlarımızı savunmaya geçelim. Herkes kendi alanının yaşam kalitesi için uğraşsın.”

Zühtüpaşa Mahalle sakini Ebru Özer de “Özelleştirme İdaresi’ne karşı açılan hemşeri davasının müdahillerinden biriyim. Doğma büyüme Kadıköylüyüm. Deniz bizim için önemlidir, denizi görmek için Kalamış’a geliriz. Annem her gün kedilerini besler, kızım ders çalışır, yeğenimin piknik alanıdır. Kalamış benim, Kalamış bizim. Uzun zamandır birçok hakkımız elimizden alınıyor. Sağlıklı gıdaya ulaşım hakkım için uğraşıyorum. Ulaşım, ekonomi, çevre, kadın hakları, çocuk hakları... Hepimiz gibi söyleniyorum, sinirleniyorum, protestolara, imza kampanyalarına katılıyorum ama yetmiyor. Şimdi balkonuma göz diktiler. Belki bir kez bile Kalamış’a gelip o tatlı huzuru alamamış birileri kimseye sormadan burayı özelleştirmeye karar verdiler. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı yapılaşmaya açılmasın diye hepimiz adına biz 14 kişi elimizi taşın altına koyduk, lütfen ezilmemize izin vermeyin.” dedi.

BALIKÇILAR SÜRGÜN EDİLMEK İSTEMİYOR

Mahalle sakinlerinden sonra, bölgedeki balıkçılar adına Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği Başkanı Metin Yalvaç ve Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ferhat Akkaya konuşma yaptı. Marinanın yapılaşmaya açılması halinde balıkçıların mağduriyet yaşayacağını söyleyen Yalvaç, “Biz üç kuşaktan beri Fenerbahçe’de balıkçılık yapanların son kuşağıyız. Bu mesleğin bizimle son bulmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı vahşi kapitalizmin kurbanı oluyor” diyen Akkaya ise “Bugün bizim yaşam hakkımız elimizden alınmaktadır. Teknelerimiz, yaşamlarımız, anılarımız elimizden alınmak istenmektedir. Biz zorunlu göçe zorlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi’nden Gülbahar Baran Çelik de Fenerbahçe-Kalamış bölgesinin önemli bir arkeolojik alan olduğunu belirterek kültürel mirasın korunması için yapılaşma kararından vazgeçilmesini ifade etti.

Şenliğe müzisyenler de şarkılarıyla destek verdi. Engin Blues, Hakan Ergün, Erhan Demir, Ahmet Beyler’in yanı sıra POPSAV’ın ünlü pop starları Güzin-Baha, Ercan Turgut, Ersan Erdura, Bilgen Bengü sırayla sahne aldı.

İMZA KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Kararın iptali için Kadıköy Kent Konseyi etkinlikte bir de imza kampanyası başlattı. Kadıköylüler kampanyaya destek verdi. Bunun dışında Kadıköy Belediyesi’nin uluslararası platform olan change.org üzerinden başlattığı elektronik imza kampanyası da sürüyor. Kampanyaya şu ana kadar 135 bin kişi destek verdi.