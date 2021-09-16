Kadıköylüler kıyıların satılmasına “hayır” diyor

Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ile Kadıköylülerin karşı çıktığı ve iptal edilmesi için mücadele verdiği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme ihalesinde son teklif verme tarihi 21 Eylül Salı günü. Kadıköylü 32 vatandaşın Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı dava sürerken, Fenerbahçe Kalamış Dayanışması ve CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı 18 Eylül Cumartesi günü projenin iptali için basın açıklaması yapacak

Haydarpaşa Garı, Kuşdili arazisi, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Tarım İl Müdürlüğü arazisi…Kadıköylüler uzun yıllardır kent içindeki yeşil ve kamusal alanları korumak için mücadele ediyor. Fenerbahçe Kalamış Sahili de bu alanlardan biri. Geçtiğimiz mart ayında ihale ilanı yayınlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirileceğini duyurmuştu. İhale normal şartlarda 7 Temmuz’da yapılacaktı ancak başkanlık ihalede son teklif verme tarihinin 21 Eylül’e ertelendiğini duyurmuştu.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme kararı tartışılırken, 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Fenerbahçe Adası’ndaki üç dönümlük arazi için de özelleştirme kararı alındı. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Fenerbahçe Adası’ndaki 3 bin 311 metrekare büyüklüğündeki alan Kalamış Yelken Kulübü tarafından kullanılıyor.

ÖZELLEŞTİRMEYE KARŞI YÜRÜYECEKLER

“Marinaya değil yeşil alana ihtiyacımız var” çağrısını yapan Fenerbahçe Kalamış Dayanışması,18 Eylül Cumartesi günü hem basın açıklaması düzenleyecek hem de bir yürüyüş gerçekleştirecek. Özelleştirme projesine hayır diyen Kadıköylüler, saat 16.00’da Kalamış Atatürk Parkı’nda biraraya gelerek buradan Süreyya Operası önüne yürüyecek.

Sosyal medyada "Kalamış Sahali Halkındır" çağrısını yapan CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı da 18 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te ihalenin iptal edilmesi için basın açıklaması yapacak.

BELEDİYE ENGELLENDİ

Alanın özelleştirilmesine karşı çıkan Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Kadıköylüler bu süre zarfında yoğun bir kampanya süreci yürüttü. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oy birliğiyle Başkan Odabaşı’na yetki verilmiş; başvuru süreci başlatılmıştı. Ancak belediyenin Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili açılan ihaleye katılmak için yaptığı başvuru Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedildi. Başkanlık, özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını gerekçe göstererek Kadıköy Belediyesi’nin ihaleye alınmayacağını duyurmuştu.

BİNLERCE KİŞİ İMZA VERDİ

Change.org üzerinden nisan ayında başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar 20 bin kişi destek verdi. Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması üyeleri Kalamış Atatürk Parkı’nda stand açarak Kadıköylüleri bilgilendirme çalışması da yürütüyor. Bu çalışmalar sonucunda özelleştirme kararının iptal edilmesi için 4 bin kişi ıslak imza verdi.

Peki Kadıköylüler projeye ve özelleştirme kararına neden itiraz ediyorlar?

-“Fenerbahçe burnundan, Kurbağalıdere ağzına kadar olan bölgede halkın kıyıya erişimi engellenecek.”

-“Kıyı alanı yapılaşmaya açılacak.”

-“Yeraltı otopark alanları ile birlikte yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı yaratılacak. “

-“Nüfus da taşıt sayısı da artacak ve bölgenin karakteristik dokusu bozulacak.”

-“Hem kıyı silueti olumsuz etkilenecek hem ekolojik denge bozulacak.”

-“Yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacak.”

NE OLMUŞTU?

Yat limanı ile ilgili İmar planı değişikliğinin iptali için 2017 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, balıkçı kooperatifleri ve Kadıköylüler tarafından altı ayrı dava açıldı. Davalar, Danıştay 6. İdaresinde birlikte yürütüldü ve bilirkişi incelemesine gitti. Danıştay 6. İdaresi, davaları 12.02.2020 tarihli kararı ile reddetti. Davacılar da kararın temyiz edilmesi için Danıştay İdari Davalar Kuruluna başvurdu. Danıştay İdari Davalar Kurulu ise oy çokluğu ile temyiz isteminin reddine karar verdi. 32 Kadıköylü vatandaş, yat limanı için hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle geçtiğimiz şubat ayında Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulunmuştu.