Kadıköylüler için seçim kılavuzu

23 Haziran Pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Milyonlarca İstanbullu seçmen, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde oy kullanmak için bir kez daha sandık başına gidecek. 31 Mart seçimlerinde Kadıköy’ün seçmen sayısı, 372 bin 369 olarak belirlenmişti ve 21 mahallede 70 okulda seçimler için sandık kurulmuştu. Seçmen listeleri aynı kaldığı için bu verilerde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Peki Kadıköylüler, hangi sandık ve okullarda oy kullanacak? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor, seçmen kaydı olmayanların ne yapması gerekiyor?

E-DEVLET’TEN ÖĞRENMEK MÜMKÜN

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-Devlet kanalıyla ulaşabilecek. Seçmenler oy kullanacağı sandık bilgilerini, “ysk.gov.tr” adresindeki, “Nerede Oy Kullanacağım?” bağlantısından sorgulayabiliyor. Sorun yaşanması durumunda YSK’nin “444 99 75” numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek. Bunun yanında seçmenler, hangi okul ve sandıkta oy kullanacakları bilgisinin yer aldığı seçmen kağıtlarını, ikametlerinin bulunduğu muhtarlıklardan temin edebilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak. Pusulanın ilk sırasında Saadet Partisi, ikinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

-Oy verme günü yanınıza TC. Kimlik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

-Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

-Oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Kadıköy Belediyesi 23 Haziran’da engelli ve yürüyemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara, oy kullanacakları bölgedeki sandıklara ulaşım hizmeti sunacak. Seçmenler belediye araçları ve belediye görevlileri tarafından oy kullanacakları sandıkların başına götürülecek ve oy kullanma işleminden sonra tekrar evlerine bırakılacak.

Kadıköy Belediyesi'nin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen Kadıköylüler Kadıköy Belediyesi web sayfasından http://www.kadikoy.bel.tr/ başvuru yapabilir veya Çağrı Merkezi’ni (444 55 22) arayarak konu ile bilgi ve destek alabilirler. Belediyenin ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanmak için son başvuru tarihi 21 Haziran!