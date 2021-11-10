Kadıköylüler Ata'larını “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturarak andı

Kadıköylüler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında 6,5 kilometrelik “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturarak andı. Belediye Başkanı Odabaşı, “Kadıköylüler bugün burada Ata'ya saygılarını gösteriyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum” dedi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında, Kadıköy'de, binlerce kişinin katılımıyla sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulan 6,5 kilometrelik “Ata'ya Saygı Zinciri” ile anıldı. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki yürüyüş yolu boyunca oluşturulan Ata'ya Saygı Zinciri'ne Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşi Rojvan Odabaşı ile birlikte katıldı. Pandemi nedeniyle el ele tutuşmayan binlerce kişi, saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte Türk bayraklarını tutarak saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Denizden kanolar, su jetleri ve tekneler de saat 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak anmaya katıldı. Dalgıçlar denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı – BAK Kadıköy de Ata’ya Saygı Zinciri’nde yer alarak, Türk bayrağı açtı.

“KADIKÖYLÜLER ATA'YA SAYGILARINI GÖSTERİYOR”

Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bugün Atamızı kaybedişimizin 83'ncü yıl dönümü. Kadıköy'ün birçok yerinden, bütün mahallerinde ve burada Kadıköylüler Ata'ya saygılarını gösteriyor. Gelenekselleşen bir anma etkinliği. Fenerbahçe Ordu Evi'nin önünden Bostancı'ya kadar binlerce kişi Ata'ya saygılarını gösteriyor. Ata'ya Saygı Zinciri her ne kadar Kadıköy sınırları içinde olsa da Bostancı'yı geçip Maltepe'ye kadar ulaşıyor. Eskiden yurttaşlarımız el ele tutuşarak, şimdi ise pandemi kurallarını gözeterek bir buçuk metrelik aralıklarla bayrakları tutarak zinciri oluşturuyorlar. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu.









