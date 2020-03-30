Kadıköylü fırıncılardan halka destek

Salgınla mücadele kapsamında hijyen tedbirlerini arttıran Kadıköylü fırıncılar, bu süreçte işsiz kalanlar için başlattığı ücretsiz ve askıda ekmek uygulamalarıyla halkın yanında

Simge KANSU

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisini gösteren korona virüsü insanları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan tedbirler doğrultusunda işsiz kalan birçok vatandaş, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe bile ulaşmakta güçlük çekiyor. Kadıköylü fırıncılar hem aldıkları sıkı hijyen önlemleriyle hem de ücretsiz ekmek ve askıda ekmek uygulamalarıyla vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Yeldeğirmeni Ekmek Fabrikası, korona virüsü nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara 30 gün boyunca ücretsiz ekmek veriyor. İşletme sahibi Vedat Yılmaz; “Üretimimizin yaklaşık onda üçü kadar ekmek veriyoruz. İnsanlar çok teşekkür ve takdir ediyorlar. Bazı müşteriler para veriyor ve onların adına da yardım yapmamızı istiyorlar. Çok güzel bir dayanışma ortamı var” diyor.

Bu uygulamayı diğer fırınların da yapması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Benim birçok arkadaşım işini kaybetti. Onların da aileleri var. Hiç olmazsa ekmek ihtiyaçlarını giderebilmemiz gerek. Durumlar elverdiği takdirde 30 günlük süreyi uzatmayı düşünüyoruz” diye devam ediyor.

Vedat Yılmaz aldıkları hijyen önlemlerini ise şöyle anlatıyor: “Ekmeklerimiz poşetleniyor. Müşterilerin tezgaha dokunmasına izin vermiyoruz, elimizden geldiğince içeriye az müşteri almaya çalışıyoruz. Kapıda hijyenik paspasımız var. Müşteriler ona basarak içeriye giriyorlar. Tüm çalışma arkadaşlarımız maske ve eldiven kullanıyor”.

“KADIKÖY ISSIZ BİR ADAYA DÖNÜŞTÜ”

Ellerinden geldiğince hijyen kurallarına dikkat ettiklerini söyleyen Aslım Odun Ekmek Fırını işletmecisi Ahmet Küçükçıtras ise “Vatandaşlar ekmeğe dokunmuyor. Bakkallara servis yaptığımız ekmekler de poşetlenerek gidiyor” diyor.

Çok uzun süre önce askıda ekmek uygulamasına geçtiklerini belirten Küçükçıtras, “Müşterilerimiz bu konuda çok duyarlılar. Kendilerine iki ekmek alıyorlarsa bir tane de askıya bırakıyorlar. Elimizden geldiğince, şartları müsait olmayan vatandaşlara ekmek konusunda yardımcı olacağız. Kapımız her zaman açık. Bulunduğumuz yerde birçok dükkan kapandı. Esnafın durumu hiç iyi değil. Kadıköy ıssız bir adaya dönüştü” şeklinde konuşuyor.

“EN SAĞLIKLI YOL KESE KAĞIDI”

20 yıllık Kadıköy esnafı olan Çarşı Petek Fırın işletmecisi Ali Güney, “Her ay düzenli olarak denetleniyoruz. Uzun zamandır hijyen kurallarına harfi harfine uyuyoruz. Fakat son olaylardan sonra tedbirleri daha da arttırdık” diyor ve salgın sonrası Kadıköy’deki durumu şöyle anlatıyor: “Kadıköy, Türkiye’nin 45 ilinden daha kalabalık. Günlük dolaşım oranı bir milyon insan. Normal şartlarda burada dolaşan insanların şu an yüzde 95’i yok. Uzunca bir süredir askıda ekmek uygulamamız var. Normal günlerde askıya 100 ekmek ayırıyoruz. Çarşıya kimse gelmediği için onları alan insan sayısı da azaldı. Kadıköy’de hayat tamamen durmuş durumda. Bu olumsuz olayın bir an önce geçmesini temenni ediyoruz.”

Ekmeklere getirilen poşetleme uygulamasını sağlıklı bulmayan Güney, “Yeni uygulamayla birlikte ekmekler zorunlu olarak poşetlere girdi fakat bu çok sağlıklı bir uygulama değil. Fırında pişen sıcak bir ekmeğin soğuma süresi beş saat. Siz bunu beş saatten önce poşete koyarsanız o ekmeğin içinde sıcaklık ve nem kalır. Bu da bakteri üremesine yol açar.” diyor ve en sağlıklı yol olarak kese kağıdını gösteriyor.