Kadıköy’e yeni metro hattı

Göztepe’de bulunan 60. Yıl Parkı’nın ilk durağı olacağı Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının çalışmaları başlıyor. İBB yetkilileri parkın içinde bulunan tenis kortlarının yerine inşa edilecek istasyonun tamamlanmasının ardından, tenis kortlarının yeniden yapılacağı bilgisini verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu Yakası’nda başlatacağı metro çalışmalarından biri olan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının çalışmaları temmuz ayı ortasında başlayacak. Toplam 2 milyon 376 bin TL’lik proje bedeliyle hayata geçirilecek Göztepe Ataşehir Ümraniye metrosunda ÇED süreci sonrasında zemin etütleri yapılacak. Ardından mülkiyet işlemleri, mimari-statik-mekanik-elektrik hazırlanması, tünel-istasyon inşaatlarının yapılması, güzergâh elektrik işleri, araç temini ve sonrasında hattın işletmeye alınması gerçekleştirilecek. Hattın toplam uzunluğu 13,035 kilometre olarak belirlendi. Metro hattı toplam 11 istasyondan oluşacak. Bu istasyonların 3’ü, Kadıköy sınırları içerisinde kalan 60. Yıl Parkı, Göztepe ve Sahrayıcedit olarak belirlendi.

TENİS KORTLARI YENİDEN YAPILACAK

Anadolu Yakası’nda sahil bandını Ümraniye’ye bağlayacak metro hattının ilk istasyonu “60. Yıl Parkı İstasyonu” olarak planlandı. İstasyon şu an parkta bulunan tenis kortlarının yerine yapılacak. İBB yetkililerin verdiği bilgiye göre; metro hattının yer altı derinliği 30 metre olacak.1 yıl sürecek çalışmalar sırasında sadece metro çalışmalarının yapılacağı alan yaya trafiğine kapatılacak. Parkın diğer kısımları ise çalışmalardan etkilenmeyecek. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre; çalışmalar tamamlandıktan sonra şu an toplam sayısı 7 olan tenis kortlarının 5’inin yeniden aynı yerine yapılması planlanıyor. Yetkililer çalışmalar nedeniyle parktaki ağaçların da zarar görmeyeceğini açıkladı.

TEK ŞERİTE İNECEK

Kadıköy sınırları içerisinde kalan bir başka durak ise Sahrayıcedit olarak belirlendi. Temmuz ayı içinde başlayacak çalışmalar sonrasında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nin yaklaşık 350 metrelik kısmı, çift şeritten tek şerite indirilecek.

Göztepe’de bulunan 97 dönümlük park, 2 adet çocuk oyun alanı, süs havuzu, biyolojik gölet, yürüyüş yolları, geniş bir meydan, 7 tenis kortu, engelliler için kılavuz yol, rampa, korkuluklar ile 3 adet çocuk oyun grubu, 1842 adet ve 30 tür ağaç, mevsimlik çiçek, sarmaşık, çalı ve diğer bitki türlerinin bulunduğu önemli bir rekreasyon alanı. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi ise yaptığı açıklamada öngörülen yapılaşma ile park dokusunun değişeceğini, ulaşım yolları da dahil yeni fonksiyonların parkın kullanım alanını daraltacağını belirtti.