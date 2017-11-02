Kadıköy’e ‘Altın Örümcek’ ödülü

Kadıköy Belediyesi, Altın Örümcek Kamu Kategorisinde Birincilik Ödülü kazandı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Altın Örümcek Web Ödüllerine, 34 kategoride toplam 1753 proje başvurdu. 31 Ekim Salı günü İstanbul’da gerçekleştirilen ve Kaan Sekban’ın sunduğu ödül töreninde 15. Altın Örümcek Web Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin en büyük internet ödülü olan Altın Örümcek Web Ödülleri’nde Kadıköy Belediyesi Kamu Kurumu kategorisinde Çevre Portalı ile birinci oldu. Ödülü Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Bilgi İşlem Müdürü Şevki Köseoğlu, Bilgi İşlem Yazılım Uzmanı Ergün Geçgin, Arayüz Yazılım Uzmanı Önder Okut, Web Tasarım Uzmanı Veysel Korukluoğlu ve Yazılım Uzmanı Alper Sağdıç aldı.