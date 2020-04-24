Kadıköy’den salgınla mücadeleye maske desteği

Ülke genelinde başlatılan maske üretimine destek çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Halk eğitim merkezleri, hastaneler ve çeşitli kurumlar için maske üretimine başladı

Simge KANSU

Ülkemizde ve dünyada hızla yayılan korona virüsüne karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadelede en önemli silahlardan biri olan maske, halk eğitim merkezlerinin desteğiyle çeşitli kurum ve kuruluşlara iletiliyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hülya Narsap ve usta öğreticilerle biraraya geldik.

“BÜYÜK KISMI HİBE EDİLİYOR”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hülya Narsap, çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ortak çalışma yürüttüklerini söyleyen Narsap, “Üretim yaklaşık 1 ay önce başladı. Belli bir bitiş tarihi yok. Şu an kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz destek veriyor. Kursiyerlerimize belli bir miktar ücret veriyoruz” dedi. ÇAPA, Üsküdar Devlet Hastanesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, lösemili çocuklar, Kızılay, Vefa Sosyal Destek grupları, İstanbul Valiliği Başkanlık Teşkilatı, Milli Savunma Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı için üretim yaptıklarını söyleyen Narsap, “Üretimlerin çok büyük bir kısmı hibe ediliyor. Malzeme bedeli olarak belli bir kısmı için cüzi bir miktar talep ediliyor. Şu an için okullar harcamaları kendi bütçelerinden yapıyor. Fakat ilerleyen süreçte destek sağlanacağı yönünde bilgi verildi” şeklinde konuştu.

Hülya Narsap, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Bostancı Halk Eğitim Merkezi ve Erenköy Zihnipaşa Halk Eğitim Merkezi olarak vefa gruplarına ücretsiz maske diktiklerini de belirtti. Narsap, “Vefa grupları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için Kadıköy’deki halk eğitim merkezleri olarak ücretsiz maske diktik. Kadıköy genelinde 17 bin adet maske Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için dikildi. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu olarak ayrıca 12 bin adet maskeyi Ataşehir Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için diktik. 8 bin adet maske ise Kadıköy ilçe ve kaymakamlık komisyonlarına hibe edildi.” ifadelerini kullandı. Hülya Narsap son olarak Bostancı Halk Eğitim Merkezi’nin hayırseverlerden aldıkları destekle 7 bin adet maske üretmeye başladığını belirtti.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK OLACAĞIZ”

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’ndan makyaj öğretmeni Buket Sağır, öğretmenler olarak sağlık çalışanları için gönüllü maske diktiklerini dile getirdi. Sağır, “Öğretmenler olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bugün hedefimiz 4 bin maske. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi böyle konularda her zaman öncü oluyor. Umarım diğer halk eğitim merkezleri de ellerinden geldiğince yardım ederler” dedi. Çalışırken fazla kalabalık olmamaya özen gösterdiklerini ve sosyal mesafeyi koruduklarını söyleyen kalıcı makyaj öğretmeni Burcu Uğur, “Sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyoruz. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Bizim de iş yerlerimiz var ve kapatmak zorunda kaldık. Bu bizim için de sıkıntılı bir süreç. Salgın bitene kadar mümkün olduğunca destek vermeye devam edeceğiz. Herkes maske sıkıntısı yaşıyor. Tüm halk eğitim merkezlerinin bu sürece katılmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.