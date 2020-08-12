Kadıköy’den örnek bir dayanışma projesi daha! 

Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ayni yardım ulaştırmak üzere tasarlanan “Gıda Otomatı” Türkiye’de ilk kez Kadıköy’de hayata geçirildi

Kadıköy Belediyesi, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Oxivo işbirliği ile hayata geçirilen “Gıda Otomatı”nın açılışı gerçekleşti. Türkiye’de bir ilk olan bu proje ile, Kadıköy’de yaşayan sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi kişilere destek olunması hedefleniyor. Kadıköy Belediyesi’nin psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı gibi meslek elemanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, cep telefonlarına gönderilecek şifreyi, 20 dolap kapasiteli gıda otomatı üzerindeki panele girerek kendilerine ait gıda ve temizlik kolilerini kimseyle temas etmeden alabilecek. Bu pilot projeyle ilk etapta 100 haneye ulaşılacak. Biten koliler TİDER tarafından yenilenecek.

GIDA VE TEMİZLİK KOLİSİ YER ALIYOR

Kadıköy Belediyesi’nin Merdivenköy’de bulunan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi yanında bulunan ve 20 dolap kapasitesinin yer aldığı gıda otomatında, gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı iki ayrı koli çeşidi bulunuyor. Bir ailenin bir aylık ihtiyaçlarını karşılayabilecek gıda ve temizlik kolilerinin yanı sıra, otomatta bisküvi, gofret, şampuan, diş macunu gibi kolilerde yer almayan ürünler de yer alıyor. Gıda kolisinde salça, yağ, bakliyat, tuz, un gibi yiyecek malzemeleri yer alırken; hijyen kolisinde sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi ürünler yer alıyor. Merdivenköy’de başlatılan pilot projenin yeri, ihtiyaç sahiplerinin yürüyerek gelebileceği, göz önünde olmayan ancak güvenli bir alan olarak seçildi.

“YÜCELTİLECEK TEK ŞEY İYİLİK”

Açılışa katılan Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Kadıköy Belediyesi birçok belediyeye örnek oldu. Bu gıda otomatı projesi de örnek projelerden biri. Kadıköy’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilk defa tasarlanan gıda otomatı, bugün itibariyle hizmete başlıyor. Belediyemizin meslek elemanları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri, cep telefonlarına gönderilecek olan şifreyi otomat üzerindeki panele girerek, kendilerine tanımlanan hijyen veya gıda kolilerini hiçbir yere temas etmeden alabilecek. Bugün burada yüceltilecek tek şey iyilik. Hem de veren elin alan eli görmediği bir iyilik. Samimi, gösterişten uzak, örselemeyen, örseletmeyen bir iyilik. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu pilot projede, belediyemiz ihtiyacı tespit etti, Oxivo yazılımıyla projeyi geliştirdi, TİDER de tedarikleri üstlendi. Proje, bu yönüyle de tam bir dayanışma örneği.”

“BU PROJE BİR VEFA BORCU”

Oxivo Group Genel Müdürü Sezer Arslan, Kadıköy Belediyesi ve TİDER işbirliği ile gıda destek otomatını kullanıma açmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Arslan, “İyiliğin teknolojiyle buluştuğu, Türkiye’nin ilk gıda destek otomatı ihtiyaç sahipleri için hizmete girdi. Minik can dostlarımız burada rehabilite edildiği için bu lokasyonun bizler için ayrı bir önemi var. Göztepe’de büyümüş ve yetişmiş biri olarak, bu proje benim için bir vefa borcu” şeklinde konuştu.

“AYNI DİLİ KONUŞUYORUZ”

TİDER Kurucu Başkanı Serhan Süzer, gıda otomatı projesinin özellikle pandemi döneminde çok önemli olduğunu belirtti ve tarihi bir an yaşadıklarını söyledi. Süzer, “2010 yılında gıda firmaları olarak biraraya geldik ve gıda bankacılığının çatı kuruluşu olarak kendimizi konumlandırdık. Bu projenin başlangıcı 2017 senesine dayanıyor. Oxivo Group Genel Müdürü Sezer Arsan ile biraraya gelerek otomat gıda bankacılığı projesi üzerine konuştuk. Bu projede bizimle işbirliği yapacak bir kamu kuruluşuna ihtiyacımız vardı. Biz de Kadıköy Belediyesi ile görüşmelere başladık” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Kadıköy Belediyesi ile aynı frekanstayız ve aynı dili konuşuyoruz. Onlar da pandemi sürecinde bu projenin ne kadar önemli olduğunu gördüler ve hemen destek verdiler. Kadıköy Belediyesi ile işbirliği yapmış olmaktan çok mutluyuz.”