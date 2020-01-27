Kadıköy’den Elazığ’a koşan kurtarma timi anlatıyor

Kadıköy Belediyesi’nin topladığı yardımlar deprem bölgesine ulaşırken, Elazığ’da son durumu orada çalışmalara katılan Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’ndan (BAK Kadıköy) Hakan Özdemir ile konuştuk

Elazığ‘ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi. İlk tespitlere göre; 87 binanın yıkıldığı, 1287’sinin ağır hasar aldığı, 56’sının orta ve 876’sının az hasarlı olduğu aktarıldı. Elazığ’daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 45’e yükseldi.

Kadıköy Belediyesi de ilk andan itibaren Elazığ’a destek için harekete geçen ve “Kadıköy Paylaşıyor” adıyla belediye binasında farklı yerlerde yardım malzemelerine toplamaya başlayan kurumlardan biri. Yardım malzemeleri toplanması ve ulaştırma kampanyasının dışında Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy ekibi de Elazığ’a giderek, oradaki çalışmalara katıldı.

“HAVA ÇOK SOĞUK, ÇADIR KURUYORUZ”

Kurtarma alanında eğitimli personele, iki tam donanımlı kurtarma aracına sahip olan BAK Kadıköy’den Hakan Özdemir, Elazığ’daki son durumu şöyle özetledi: “Kent merkezinde, olağan hayat bir şekilde devam ediyor. Köyler hakkında farklı iddialar var ama kış olması sebebiyle vatandaşlar şehre geliyormuş. Bu yüzden orada bir can kaybı yaşanmadı diye biliyorum. Bazı mahallelerde ağır hasarlı bina sayısı oldukça fazla. Bizim bulunduğumuz yerde, parka 1500 kişilik çadır kent kuruldu. İnsanlar oraya yerleştirildi ve onların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Burada hava gerçekten çok soğuk, bazı zamanlar -12 dereceyi buluyor. Hava bu kadar soğuk olduğu için bir şekilde insanların kapalı bir mekâna geçmesi lazım. Şu an biz de AFAD ile koordineli bir halde çadır kurulması için çalışıyoruz. Şu anda bizim bildiğimiz, bulunduğumuz yerde dört enkaz var ve iki bine yakın kurtarıcı düşüyor bu enkazlara. Bu sayı fazlalığından dolayı bazı görevliler çadır kurumuna yönlendiriliyor.”

"ŞU AN İKİ KİŞİYİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özdemir ayrıca enkazlarda kaymaların da olduğunu belirterek, kurtarıcı açısından da önlemlerin alındığını söyledi: “Her yaptığımız müdahale yıkmaya da sebep verebilir. O yüzden çok titiz çalışıyoruz. Bazen 50, bazen 5 cm kayma oluyor. Hassas cihazlarla ölçüyoruz çünkü kurtarmacının güvenliği de önemli. Uyarılar geldiğinde enkazı boşaltmak gerekiyor, dün iki defa bu gerçekleşti.”

An itibariyle enkaz altında kaldığı düşünülen iki kişinin kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Özdemir, “Burada can için çalışıyoruz, şu anda iki kişi aranıyor. Birinin yeri biliniyor, diğerini arıyoruz. İş makinelerinin çalışması da bundan. Biri olmadığına karar getirilirse iş makinesi devreye sokuluyor işin hızlanması açısından. Kurtarmacı açısından oturan enkazlarda daha emniyetli oluyor” dedi.

“İNSANÜSTÜ BİR GAYRET VAR”

Özdemir, Elazığ’a gider gitmez oradaki koordinasyonla iletişime geçtiklerini ve görev verilmesini beklediklerini söylerken “Şu anda hala 24 saatten fazla bir süredir altışar personelle üç saatte bir aktif olarak enkazda çalışıyoruz. Burada gönüllü olarak birkaç canı kurtarmak veya bir şekilde insanların kayıplarına ulaşmasını sağlamak için çalışmaları yürütüyoruz. İnsanlar şunu bilsinler, insanüstü bir gayret gösteriliyor burada. Çünkü gerçekten iklim şartları zor, hava çok soğuk. Ama her şeye rağmen kurtardığımız insanların sevdiklerine ulaştıklarını görmek çok mutluluk verici. Tüm ekibimiz için güzel bir his. Van depreminde gidememiştik ama bu depremde daha hızlı aksiyona geçtik. Hemen buraya geldik. Sonuçta gönüllülük esasıyla insanlara yardım etme amaçlı kurulmuş bir ekibiz.” diye konuştu.

Özdemir, enkaz çalışmalarında sona doğru gelindiğini vurgularken, Kadıköy Belediyesi ile birlikte diğer belediyelerin ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın da bölgede ciddi şekilde efor sarf ettiğini sözlerine ekledi.

2005’TE KURULDU

Kadıköy Belediyesi, Van’da meydana gelen depremde de 29 farklı noktada yardım toplama noktası oluşturmuş, büyük bir kampanyayla toplanan malzemeler Van’a gönderilmişti. BAK Kadıköy de 2005 yılından beri sivil toplum kuruluşlarına, okullara ve derneklere eğitimler veriyor. Eğitimin yanı sıra Elazığ’da olduğu gibi afet durumunda da hemen müdahale etmek ve yardım çalışmalarına katılmak için harekete geçiyor.