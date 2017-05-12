Haftalık Bağımsız Gazete 13 Mayıs 2017
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Kadıköy’den Cumhuriyet ziyareti

Kadıköy’den Cumhuriyet ziyareti
GazeteKadıköy

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, 192 gündür tutuklu olan Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin tutuklanmalarına tepki göstermek ve dayanışma için Cumhuriyet gazetesi önünde basın açıklaması yaptı.

Cumhuriyet gazetesi önünde yapılan açıklamada “Gazetecilik suç değildir. Onları tutuklayanlara, gazetecileri yalnız bırakmayacağımızı göstermek için buradayız. Bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağımızı göstermek için buradayız. Burada olmak demokrasi ve hukuka, basın özgürlüğüne sahip çıkmaktır. Ahmet Şık’ın söylediği gibi ‘Bu kötülüğün organize olmuş hali hak ettiği sonu bulacak’” denildi.

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, destek ziyareti için CHP heyetine teşekkür etti. Basın açıklamasının ardından barış ve özgürlüğün simgesi beyaz güvercinler havaya uçuruldu.

Etiketler; #CHP KADIKÖY #cumhuriyet #ziyaret
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