Kadıköy’den bağımsızlığa uzanan ezgiler

Kadıköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünü “Bağımsızlığa Ezgiler” adlı konserle kutluyor

Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un üzerinden tam 99 yıl geçti. Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı zaferin 99. yıldönümünü anmak için Kadıköy’de açık hava halk konseri gerçekleşecek.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği kutlama etkinliğinde opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Burçin Büke sahne alacak. Burçin Büke’nin piyanistliğinde, Güvenç Dağüstün Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek. “Bağımsızlığa Ezgiler” adlı konser 30 Ağustos Pazartesi, saat 21.00’de, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda gerçekleşecek. Konserin ücretsiz davetiyeleri Özgürlük Parkı’ndaki Amfi ve Tepe Sahne gişelerinden 14.30 – 20.30 saatleri arasında temin edilebilir.

“SAYGI VE MİNNETLE”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medyadan yayınladığı mesajında “Kurtuluş Savaşımızın zaferini ilan eden Büyük Taarruz'un 99. yılını Kadıköy'den selamlıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız için mücadele etmiş bütün kahramanlarımıza saygı ve minnetle...” ifadelerini kullandı.