Kadıköy’den 1 Mayıs’a çağrı

1 Mayıs Tertip Komitesi Kadıköy’de basın açıklaması düzenleyerek, işçileri Bakırköy’de düzenlenecek 1 Mayıs mitingine çağırdı

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, bu yıl da 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda olmak için valiliğe başvuruda bulundu ancak valilik 1 Mayıs için yapılan başvuruyu reddetti. DİSK Başkanlar Kurulu, İstanbul Valiliği’nin kararı sonrasında İstanbul'da 1 Mayıs'ın saat 12.00’de Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacağını açıkladı.

KADIKÖY’DEN ÇAĞRI YAPILDI

İstanbul 1 Mayıs Tertip Komitesi de Kadıköy’de basın açıklaması yaparak, Bakırköy’de yapılacak 1 Mayıs kutlamasına katılım çağrısında bulundu. Komite adına açıklama yapan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Kanber Saygılı, 2 milyon işsizin olduğunu hatırlatarak, “işçi ve kadın cinayetlerine, çocuk istismarına karşı dur demek için halklarımızı 1 Mayıs’a çağırıyoruz. Fonları batık bankaları kurtarmak için kullanan, kıdem tazminatımıza el koyan, BES’i zorunlu hale getirmek isteyenlere karşı 1 Mayıs alanında olacağız. Biz işçiler zamlarla yoksullaşırken, milyonlarca işçi KHK’larla haksız ve hukuksuz biçimde işlerinden edildi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin umutlu olacağı, barış ve eşit yurttaşlığın olduğu bir memleket için herkesi 1 Mayıs’a bekliyoruz.” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de kıdem tazminatı ve zorunlu BES yasalarıyla işçilerin haklarına el konulduğunu söyleyerek, “iş güvencesine saldırıyorlar, işsizlik fonundaki paraları sermayeye aktardılar, şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. Bu saldırılara karşı emekten, laiklikten yana olanlar 1 Mayıs’ta olacak. İstanbul’un iradesine saygı göstermeyenlere 1 Mayıs’ta cevap vereceğiz.” şeklinde konuştu.

KADIKÖY'DE ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

1 Mayıs kutlamaları öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da hem Kazancı Yokuşu’nda hem de Kadıköy’de anma etkinlikleri düzenlenecek.1996 yılında Kadıköy’de gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamaları sırasında öldürülen Yalçın Levent, Dursun Odabaş ve Hasan Albayrak adlı işçiler, 28 Nisan Pazar günü saat 15.00’te Hasanpaşa’da anılacak.