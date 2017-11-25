Kadıköy’de Selvi Kılıçdaroğlu Katılımıyla Kadın Dayanışması

Kadıköy’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Sosyal Hizmet Merkezi” açıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan merkezin açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu katıldı.

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa’da harabe halindeki iki binayı restore ederek Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürdü.

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yapıldı. Başta kadınlar olmak üzere çok sayıda Kadıköylü’nün katıldığı açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Chp Milletvekilleri Onursal Adıgüzel, Haluk Pekşen, CHP PM üyeleri Canan Kaftancıoğlu, Berhan Şimşek katıldı.

“Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi” açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tebrik mesajının okunmasıyla başladı. Kılıçdaroğlu, projenin hayata geçilmesini sağlayan Kadıköy Belediyesi ve Nuhoğlu’na teşekkür ettiği mesajında Kadıköylülere selam ve sevgilerini gönderdi.

Açılışta konuşan Kadıköy Belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hatırlatarak “Ortalama her gün bir kadının kendi yakınları tarafından öldürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şiddetin bu baskının ve bu eşitsizliğin ortadan kalması için biz kamu olarak kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.

Kadıköy’de her yaşa ve kesime göre çalışmalar yaptıklarını belirten Nuhoğlu,İnsanların yaşamlarının tamamında desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu belirterek Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin her kesimden bireyin güçlendirilmesi amacıyla hizmet vereceğini söyledi.

KARİKATÜR EVİ VE SANAT MERKEZİ ZİYARETİ

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışı Selvi Kılıçdaroğlu, Aykurt Nuhoğlu ve konukların hep birlikte kurdelayı kesmesi ile yapıldı. Binayı gezen Kılıçdaroğlu merkezin işlevi hakkında bilgiler aldı. Selvi Kılıçdaroğlu 25 Kasım’da böyle bir merkezin açılışından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Selvi Kılıçdaroğlu sosyal hizmet merkezinin açılışının ardından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Gençlik Sanat Merkezi ve Karikatür Evi’ni de ziyaret etti.

RASİMPAŞA SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Rasimpaşa İskele Sokakta bulunan Sosyal Hizmet Merkezi 2 binada hizmet verecek. Merkezin ön binasında kayıt- kabul, etkinlik odaları, çok amaçlı salon, serbest etkinlik alanı ve arka binasında da oyun odası, bireysel görüşme odaları, sosyal servis, kadın dayanışma ve etkinlik odaları yer alıyor.

Toplumun her kesimi için sosyo-kültürel faaliyetler, eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme, psiko-sosyal destek hizmetleri, farkındalık ve güçlendirme çalışmalarının yapılacağı merkezde etkileşim ve paylaşım grup çalışmaları da yer alacak.

TÜM KADINLAR İÇİN KADIN DAYANIŞMA

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nin bir katı özel olarak “Kadın Dayanışma” olarak planlandı. Burada, kadına yönelik şiddet ve ayrımcığa karşı kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik çeşitli çalışmalar yapılacak. Çeşitli atölye, etkinlik ile kadınların güçlenmelerinin destekleneceği merkezde hak temelli eğitim faaliyetleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık gibi kadını her alanda destekleyen hizmetler verilecek. Merkezi konumda olması nedeniyle kadınların kolayca ulaşabilecekleri “Kadın Dayanışma” birimi hem bölge geneline, hem de İstanbul ölçeğinde hizmet verecek.

Binada aynı zamanda çocukların zaman geçirebileceği bir çocuk oyun odası yer alıyor. Binaya çocuklarıyla gelen kadınlar etkinlik ve atölyelere katılırken ya da danışmanlık hizmeti alırken çocukları da bilişsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin destekleneceği çocuk oyun odasında vakit geçirebilecek. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak yapılan binada yaşlı bireylere ve yine toplumun her kesimine yönelik bilgisayar odası, serbest kullanım alanları, etkinlik odaları ve bir de kütüphane bulunuyor.