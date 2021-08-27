Kadıköy’de kiralar yüzde 20,27 arttı

Kadıköy’de kiralar son bir yılda yüzde 20,27 oranında artış gösterdi, ilçede ortalama kira bedeli 3 bin 92 TL. Kirada en fazla değer artışı olan mahalleler ise Fikirtepe, Dumlupınar ve 19 Mayıs oldu

Korona virüsü salgını nedeniyle evin anlamı da önemi de değişti. Gelir düzeyi yüksek olan vatandaşlar kent merkezi dışında bahçeli ve müstakil konutları tercih ederken; Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçeler de cazibe merkezi olmaya devam etti. Kiralık konut arayanların bir başka tercihi de depreme dayanıklı evler oldu. Pandemi nedeniyle neredeyse iki yıldır kapalı olan üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitime devam edilmesi planlanıyor. Bütün bu sebepler neredeyse İstanbul’un bütün ilçelerinde kiralık ev bulmayı zorlaştırıyor. Önümüzdeki yıllarda İstanbulluların temel sorunu barınma problemi olacak gibi gözüyor. Çünkü hem kiralık ev sayısında büyük bir düşüş söz konusu hem de son bir yılda kiralar enflasyon oranının üzerinde arttı.

ORTALAMA KİRA 3 BİN 92 TL

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un temmuz ayı verilerine göre Kadıköy’de kiralar son bir yılda yüzde 20,27 artış gösterdi, ortalama metrekare kira 27 TL, ortalama kira ise 3 bin 92 TL. Kirada en fazla değer artışı olan mahallelerin Fikirtepe, Dumlupınar ve 19 Mayıs olduğu görülüyor. Kadıköy’de kiraların en yüksek olduğu mahalleler ise sırasıyla Caddebostan, Suadiye ve Fenerbahçe.

EN PAHALI CADDEBOSTAN

Endeksa.com’un verilerine göre Kadıköy’de kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe Caddebostan Mahallesi. Bu mahallede ortalama metrekare fiyatı 36 TL iken ortalama kira bedeli ise 5 bin 146 TL olarak belirlendi.Caddesbostan’ı 35 TL ile Suadiye izliyor. Bu mahallede de ortalama kira bedeli 4 bin 441 TL. Fenerbahçe’de ise ortalama metrekare fiyatı 33 TL olurken, kira bedeli ise 4 bin 798 TL.

EN FAZLA ARTIŞ FİKİRTEPE’DE

Kirada en fazla değer artışı olan mahalleler ise Fikirtepe, Dumlupınar ve 19 Mayıs oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle eski evlerin yıkıldığı ve yeni konutların yapıldığı mahallede son bir yılda kiralarda yüzde 34,23 oranında bir artış yaşandı. Fikirtepe’de ortalama kira bedeli 2 bin 538 TL. Fikirtepe’nin ardından ikinci mahalle ise Dumlupınar. Bu mahallede de uzun yıllardır kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Dumlupınar’daki kiralık konutlar son bir yılda yüzde 29,64 oranında artış gösterdi.

SATILIKLARIN DA FİYATI YÜKSELDİ

Kadıköy’de sadece kiralar değil satılık konut fiyatları da arttı. Son bir yılda yaşanan artış yüzde 35,36. İlçedeki satılık konutların metrekare fiyatı 11 bin 378 TL olarak belirlenirken, ortalama konut fiyatı ise 1 milyon 458 bin TL.

ARTIŞIN NEDENLERİ NELER?

Endeksa CEO’su Görkem Öğüt hem İstanbul’daki hem de Kadıköy’deki durumu değerlendirdi. “Pandemi süreci en temel ihtiyaçlarımızın başında gelen barınma ihtiyacının önemini bir kez daha göz önüne serdi.” diyen Öğüt şunları kaydetti: “Pandemi ile değişen yaşam koşulları yeni konut talebini artırdı. Yazlık bölgelerdeki müstakil konutlar ya da daha büyük, balkonlu ve hatta bahçe katı gibi konut tiplerine olan talep arttı. Artan talep, konutların hem satış hem de kira değerini yükseltti. Ayrıca geçtiğimiz sene haziran ayında yapılan cazip konut kredisi kampanyası da konut satış fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 29, kira fiyatlarındaki değer artışı ise yüzde 17 oldu.”

“YENİ KONUT SAYISI AZALDI”

Öğüt’e göre, konut fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör de yeni konut üretiminde yaşanan yavaşlama. Öğüt konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni konut üretim maliyetlerinin artması ile üretim yavaşladı ve stok düştü, fiyatlar arttı. 2017 yılında 1 milyon 405 bin 447 adet daire için yapı ruhsatı verilmişken, 2018 yılında yüzde 52,4 düşüşle 669 bin 165 adet, 2019 yılında ise tekrar yüzde 51,4 düşüşle 324 bin 997 adet yapı ruhsatı verildi. 2021 yılının ilk üç ayında ruhsat adedi artmaya başladı, ilk üç ayda belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının daire sayısı bir önceki yıla göre yüzde 105,6 arttı.”

“ARTIŞ DEVAM EDECEK”

“Kiralardaki artış sebebiyle kiralık konut tarafında taşınmaların azaldığını, dolayısıyla kiralık konut stokunun düştüğünü gözlemliyoruz.” diyen Öğüt şöyle devam etti: “Eskiden beri aynı konutta oturan kişiler yeni eve çıksalar mevcut kira bedellerinden daha yüksek bedele kiralayacakları için kira tarafında zorunluluk haricindeki hareketlilik azaldı. Bu da stokların azalmasına sebep oldu. Son bir yıldaki kadar yüksek seviyede olmasa da kiralardaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Kadıköy, İstanbul’un merkezi konumundaki ilçelerden bir tanesi. Aynı zamanda Avrupa Yakası’na geçiş kolaylığı ile de hem oturma amaçlı hem iş yeri olarak en fazla tercih edilen ilçelerin başında geliyor. İstanbul’da konut kiralarının en yüksek olduğu ilçeler içerisinde Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer ve Adalar’dan sonra beşinci sırada yer alıyor.”