Kadıköy’de ‘Kamu’nun Zaferi: Skandal Tazminat Kararı Bozuldu

Kadıköy’deki Meteoroloji arsasına ‘ayrıcalıklı imar hakkı’ kullanarak dört tane gökdelen yapan firmanın Kadıköy Belediyesi’ne açtığı tazminat davasını Yargıtay bozdu.

Kadıköy’ün önemli yeşil alanlarından Meteoroloji arazisine ‘ayrıcalıklı imar hakkı’ ile 4 adet gökdelen inşa ancak inşaatlarını durdurduğu ve zarara uğrattığı gerekçesiyle Kadıköy Belediyesi’ni tazminata mahkûm eden Taşyapı davasında son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay, Kadıköy Belediyesi’nin ‘Taşyapı’ya tazminat ödemesi ve kamu mallarına icra konulması’ yönündeki kararı oybirliği ile bozarak, davanın idare mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdi.

TAZMİNAT BEDELİ BÜTÇENİN 5’TE BİRİYDİ

Kadıköylülerin tüm itirazlarına rağmen Meteoroloji arsası olarak bilinen araziye 4 gökdelen yapan Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne “inşaatı hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle maddi ve manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Anadolu 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada tartışmalı bilirkişi raporu ile Kadıköy Belediyesi’nin yaklaşık 102 milyon lira maddi tazminat ödemesine karar verilmişti. Bu miktar Kadıköy Belediyesi 2017 bütçesinin beşte birini oluşturuyordu.

KAMU MALLARINA HACİZ KONULMUŞTU

Taşyapı mahkeme kararının açıklanmasının ardından Yargıtay sürecini beklemeyerek 24. İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu ve Kadıköy Belediyesi’nin taşınmazları ile banka hesaplarına el konulmasını istemişti. Firmanın icra işlemi yapılmasını istediği taşınmazlar arasında camiler, parklar ve muhtarlık binaları da bulunuyordu.

Kadıköy Belediyesi tazminat kararına itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Taşyapı’nın işin tamamına yakınını kredi kullanarak yaptığı ve finansman gider artışından kaynaklı zarar istemesinin mümkün olmadığını belirterek maddi tazminat talebinin kısmen kabulüne, manevi tazminat talebinin ise reddine karar verdi. Daha önce 101 milyon 859 bin 43 TL lira olan tazminat miktarı 44 milyon 159 bin 487 liraya indi. Dava Yargıtay 4. Hukuk Dairesine taşındı.

İDARE MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLMELİ

Yargıtay kararında Taşyapı’nın dava ettiği Kadıköy Belediyesi’nin ‘kamu’ kurumu olduğu belirtilerek işlem ve eylemlerinin kamusal nitelik taşıdığı vurgulandı. Tüm inşaatların yapım aşamasından iskana açılmasına kadar geçen süreçte ve devamında belediyelerin inceleme ve denetimine tabi olduğunun altını çizdi. Belediyenin inşaatın gecikmesine ve maliyet artışında sebep olduğu iddiasının tespiti için İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğu belirtildi. Yargıtay 13 Mart’ta Bölge Adliye Mahkemesi’nin tazminat kararını oy birliği ile bozdu.

NUHOĞLU: ÜZERİMİZDEKİ BASKININ KALKMASI SEVİNDİRİCİ

Karara ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy halkı için sevindirici bir karar. Biz halk adına karar veriyoruz ve uygulama yapıyoruz. Müteahhitler dahil olmak üzere kentte yaşayan herkes kurallara uymak zorunda. Yasanın bize denetim, ruhsat yetkisi gibi yetkileri doğru kullanmalıyız. Bunu bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. Üstümüzdeki baskının kalkması ve kararın adaletli olması sevindirici”.