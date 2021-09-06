Kadıköy’de ilk ders zili çaldı

Uzun bir aranın ardından okullar açıldı. İlk ders zilinin çaldığı gün Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı çocuklarla birlikteydi

Kadıköy’de ilk ders zili için Bostancı İlkokulu’nda 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılı için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, açılış konuşmasında okul idaresi ve öğretmenlere aşılarını yaptırdıkları için teşekkür ederek şunları söyledi “Öğretmenlerimiz, kendilerinden önce öğrencilerini düşünerek aşılarını yaptırmışlar. Kendilerine minnettarım. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun.”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da konuşmasında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor bir süreçten sonra yüz yüze eğitim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl diliyorum.” dedi.

Kadıköy Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan da salgınla mücadele kapsamında tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek şöyle konuştu “Yeni eğitim öğretim yılının huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortam içinde geçmesi için tüm okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmen ve öğrencilerimize başarılar dilerim.”