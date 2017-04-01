Kadıköy’de “Hayır” Balonları Uçurulacak

1 Nisan Cumartesi günü Şemsettin Günaltay Caddesi’nda balonlu “Hayır” eylemi gerçekleştirilecek.

Referandum çalışmaları kapsamında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Kadıköy’de Cumartesi günü renkli bir etkinlik daha yapılacak. CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı çağrısı ile yapılacak olan etkinlikte anayasa değişiklik teklifine karşı “Hayır Zinciri” oluşturulacak.

1 Nisan Cumartesi günü Şemsettin Günaltay Caddesi boyunca gerçekleşecek etkinlikte gökyüzüne “Hayır” balonları bırakılacak.

Balonlarla "Hayır" zincirinin oluşturulacağı etkinliğin buluşma noktası Şemsettin Günaltay caddesinde bulunan Öğretmen Hayrullah otobüs durağı. Balon zinciri otobüs durağından başlamak üzere minibüs yolu boyunca uzayacak. Hafta içi başka noktalarda da yapılması planlanan etkinliğin buluşma saati 15.55. Yaklaşık 15 dakika sürmesi planlanan etkinlik sonrası “Hayır” balonları gökyüzüne bırakılacak.