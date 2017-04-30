Kadıköy'de hayatını kaybeden işçiler anıldı

21 yıl önce Kadıköy’deki 1 Mayıs kutlamalarında hayatını kaybeden üç kişi öldürüldükleri yerde anıldı

Kadıköy’de 1996 yılında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlaması, Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve Dursun Odabaşı adlı üç vatandaşın ölümü ile sonuçlanmıştı. 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy’de düzenlenen anma etkinliği ile 1996 1 Mayıs’ında ölenler unutulmadı.

Kadıköy Belediyesi önünde toplanan DİSK ve KESK’e bağlı yaklaşık 100 kişilik grup, sloganlar atarak üç vatandaşın öldüğü yere geldi. Hayatını kaybeden işçiler için yapılan saygı duruşunun ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu, ''1 Mayıs'ın ve Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı anmak üzere alanlardayız. 12 Eylül sonrasında Taksim'in özgürleştirilmesi 1990'lı yıllarda ivme kazandı. 96 1 Mayıs'ında da Kadıköy'de yüzbinlerce işçi ve emekçi Kadıköy meydanını doldurdu. 1996'da burada, Kadıköy'de gerçekleştirdiğimiz kitlesel 1 Mayıs'ın öncesinde, daha sabahın erken saatlerinde işçiler, emekçiler Kadıköy Meydanı'nda toplanmak üzere yürürken 3 genç işçi arkadaşımız burada katledildiler.

Umudun düşmanları, bu ülkeyi güzel günlere taşıyan her türlü değere düşman olanlar sabah toplantı başlamadan arkadaşlarımızı aramızdan aldılar. Ama biz Taksim'i özgürleştirme mücadelesine devam ettik. Hala 2017'nin dünyasında ve Türkiye'sinde Taksim Meydanı'nı işçi ve emekçilere kapatanlar zannediyorlar ki bu meydanları bizlere kapatarak işçi sınıfının 1 Mayıs'ı kutlayamadıkları zaman bize engel olduklarını düşünüyorlar.

Oysa 1 Mayıs işçi sınıfının uluslar arası birlik ve mücadele dayanışma günüdür. Türkiye'de ve dünyada işçiler gelecek günlere ait düşlerini anlatmak için meydanlarda olurlar. Bizler 16 Nisan'da nasıl cevap verdiysek, 1 Mayıs'ta da aynı cevabı vereceğiz. 1 Mayıs kutlamalarında yitirdiğimiz tüm canlarımız bizim onurumuzdur. Bugün burada bir kez daha 1 Mayıs mücadelesinde yitirdiğimiz tüm arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Ve onların mücadelesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor" diye konuştu.

Çerkezoğlu, tüm işçi ve emekçileri Pazartesi günü Bakırköy'de düzenlenecek 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Basın açıklamasının ardından, 3 işçinin hayatını kaybettiği yere karanfil bırakıldı.