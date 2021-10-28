Kadıköy’de cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılı Kadıköy’de bir haftaya yayılan etkinliklerle kutlanıyor. 23 Ekim günü mahallelere bando eşliğinde bayrak dağıtımı ile başlayan etkinlikler Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreniyle sürdü. Final ise Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü ile olacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü, Kadıköy’de yine coşkulu bir şekilde kutlanıyor. Bir haftaya yayılan etkinliklerde, mahallelerde bando eşliğinde bayrak dağıtımı yapıldı; Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni düzenlendi. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Büyük Cumhuriyet Yürüşüyü ise etkinliklerin son noktası olacak.

50 BİN BAYRAK DAĞITILDI

Kadıköy’de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu, 23 Ekim günü Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Halitağa Caddesi üzerinde bayrak dağıtımı ile başladı. Kadıköy’deki 21 mahallede 50 bin bayrak dağıtıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldığı bayrak dağıtımında esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti.

MEŞALE ÖĞRENCİSİZ YAKILDI

Kutlamalar, 25 Ekim Pazartesi günü Kadıköy İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nda meşale yakma töreni ile devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yetkililerin izin vermemesi nedeniyle ilk kez öğrencisiz yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 29 Ekim meşalesini Kadıköylülerle birlikte yaktı. Cumhuriyet Bandosu, çaldığı marşlar ile törene renk kattı.

“Cumhuriyetimizin 98.yıl kutlamalarını başlatmak üzere biraraya geldiğimiz ve her yıl büyük coşkuyla gerçekleştirdiğimiz meşale yakma törenine hoş geldiniz.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Odabaşı, “Korona virüsü salgınından beri hem kısıtlı hem tedbirli hem de tedirgin yapıyoruz kutlamalarımızı. Ama inanıyoruz ki bu da geçecek ve biz yine coşkulu kutlamalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz her sabah belediyeye girdiğimizde, doktorlarla hemşireler hastanelerine, öğretmenler ve öğrenciler okullarına girdiklerinde yeniden yakıyoruz Cumhuriyet meşalelerini. Kaptanlar denizlerimizde, pilotlar gökyüzünde yakıyor. Ama bu zor zamanlardan geçerken unutmamanız gereken bir şey var: En zor zamanlarında emperyalizme boyun eğmemiş, Ulusal Kurtuluş Savaşı vermiş bir milletin çocuklarıyız. Bizim için asıl zor olan esaretten başka bir şey değil. Bizim için zor olan akıldan ve bilimden uzak kalmaktır, cehalettir” ifadelerini kullandı.

“SÖNDÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Ne mutlu bize ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve onun en büyük eseri Cumhuriyetimiz var” diyen Başkan Odabaşı şöyle devam etti: “Sımsıkı sarılacak değerlerimiz, bilime inanacak aklımız ve kocaman bir Cumhuriyetimiz var. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.”

Başkan Odabaşı son olarak sözlerine şunları ekledi: “Geleneksel meşaleyi Kadıköy'deki lise ve ortaokul öğrencileri ile birlikte yakıyorduk. Ama ne yazık ki bu sene yetkililerin siyasi tavrından dolayı gençlerimizle yakamıyoruz. Bu meşaleyi sizlerle, Kadıköylülerle birlikte yakmak istiyoruz. Onun için bu meşalenin sönmesine ve söndürülmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha bugün burada, yarın her yerde haykıracağız.”

RESMİ TÖREN YAPILDI

28 Ekim Perşembe günü de Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni gerçekleşti. Törene, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı İkmal Albay Şenol Dilmen, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, dernek, sivil toplum ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Tören Kadıköy Kaymakamı Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı ve İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı İkmal Albay Dilmen’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından siyasi parti temsilcileri, dernek, sivil toplum ve meslek odası temsilcileri de çelenklerini sundu. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

CUMHURİYET KONVOYU YOLLARDA

29 Ekim Cuma günü, saat 10.00’da bisikletlilerin ve klasik otomobillerin oluşturacağı konvoy renkli görüntülere sahne olacak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin organize ettiği Cumhuriyet Konvoyu ile 29 Ekim Bisikletçileri’nin oluşturacağı bisikletli kortej 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan çıkış yapacak. Konvoy, Bağdat Caddesi’nden ilerleyerek Kızıltoprak’ta son bulacak.

CUMHURİYET TIRI BAĞDAT CADDESİ’NDE

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her zaman olduğu gibi Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’da saat 19.00’da başlayacak. Meşaleler, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde yapılacak yürüyüş Caddebostan İskele Sokak’ta son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet TIR’ı ve kortejin geçişi caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek.

CADDE TRAFİĞE KAPATILACAK

“Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü” nedeni ile 29 Ekim günü 18 itibari ile Bağdat Caddesi, Suadiye Işıklar’dan İskele Sokak’a kadar araç trafiğine kapatılacak.