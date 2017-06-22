Kadıköy’de Bayram Pazarı

Ramazan Bayramı geldi, bayram öncesi kılık kıyafetten gıdaya alışverişler de başladı

Kadıköy’de alışveriş denilince akla gelen yerlerden olan Tarihi Çarşı ile Salı Pazarı’nda bayram dolayısıyla alışverişte yoğun günler yaşanıyor. Kılık kıyafetten gıdaya ev gereçlerine kadar pek çok ürünün satışa sunulduğu Kadıköy Salı Pazarı’nda iğne atsanız yere düşmez bir kalabalık var. Tarihi Çarşı’da da sebze ve meyve fiyatlarındaki 1-2 TL’lik düşüş dikkat çekiyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken meşhur Tarihi Çarşı ile Salı Pazarı’nda fiyatları sizin için araştırdık.

Daha çok gıda ürünlerinin satıldığı Tarihi Çarşı’da sebze kilogram fiyatları şöyle: Bamya 17 TL. Taze fasulye 7-10 TL. Patates ve Soğan 3 TL. Dolmalık biber 3 TL. Patlıcan 5 TL. Domates 5 TL. Kabak 4 TL. Kıvırcık 2,5 TL. Havuç 4 TL. Taze soğan 2 TL. Limon 6 TL. Bezelye 5 TL.

Meyvenin kilogram fiyatı; Kiraz 12-16 TL. Dut 15 TL. Çilek 10 TL. Kayısı 8 TL. Şeftali 8 TL. İncir 20 TL. Akçe armut 12 TL.

Et ürünlerinde pastırma kilo fiyatı 85 ile 105 TL arasında değişiyor. Tavuğun kilosu 10-15 TL’den satışta. Balıkta ise mevsime göre olta ve çiftlik balıkları tezgâhlarda. Kalkan balığının kilosu 60 TL, Barbun 50 TL, Mezgit 40 TL, Çupra 28 TL, Somon 20 TL, Sardalya 12 TL.

BAYRAM UCUZLUĞU

Kadıköy denilince ilk akla gelen yerlerden biri de ünü Kadıköy dışında da bilinen ve İstanbul’un pek çok ilçesinden müşterisi olan, alışverişin merkezi konumundaki Salı Pazarı. Kılık kıyafetten gıdaya ev gereçlerine, temizliğe kadar pek çok ürünün satışa sunulduğu Kadıköy Salı Pazarı’nda bayram dolayısıyla yoğun bir alışveriş telaşı var.

Kadıköy Salı Pazarı’nda her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Örneğin tişört, penye gibi kıyafetlerde fiyatlar 10 TL’den başlıyor. 15 TL’den pantolon, 25 TL’den eşofman bulabilirsiniz. Kundura ayakkabılar 20 TL’den başlıyor. 10 TL’den terlik, 3 tanesi 10 TL’den çorap alabilirsiniz.

Pazar esnafı kıyafetlerde fiya tların 10-40 TL arasında değiştiğini ifade ediyor. Bayrama eviniz yeni perdeyle girsin istiyorsanız perdeler 50 TL’den başlıyor. Perdenin metrekaresi 2 ile 4 TL arasında değişiyor.

Gıdaya gelince meyvede kilogram fiyatları; Kiraz 6 TL. Erik 6 TL. Kayısı 5 TL. Vişne 5 TL. Dut(Paket) 3,5 TL. Şeftali 5 TL. Kırmızı Erik 3,5 TL. Muz 7 TL.

Sebzede kilogram fiyatları ise Taze Fasulye 3 TL. Sivri Biber 5 TL. Pembe Domates 3,5 TL. Barbunya 4 TL. Bezelye 1,5 TL. Börülce 5 TL.

Kuruyemiş kilogram fiyatları da şöyle: Fıstık 14 TL, Ceviz (kabuksuz) 40 TL. Fındık(kabuksuz) 40 TL, Kuru üzüm 10 TL, Kan üzümü 14 TL, Çam Fıstığı 44 TL, Kuru İncir 30 TL, Kuru Kayısı 24 TL, Yaban Mersini 24 TL, Badem 50 TL, Hurma 40 TL.