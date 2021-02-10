Kadıköy’de ağaçlar sahipsiz değil!

Özel mülkünüzde ya da inşaat yapacağınız arsada diye bir ağacı kesmeniz mümkün değil. Doğadaki her canlı gibi ağaçların da hakları var. Kadıköy’de özel mülkte de olsa kesilen her ağaç için ciddi yaptırımlar uygulanıyor

Caddebostan Mahallesi, Tanzimat Sokak’ta bulunan arsadaki 100 yıllık çam fıstığı ağacının kesilmesi hem sosyal medyada hem de mahallede tepkilere neden oldu. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan apartmanın bahçesinde yer alan ağaç, arsaya yeni bina yapacak olan inşaat firması tarafından kesilmek istenmiş ve belediyeye başvuru yapılmıştı. Başvurusu olumsuz sonuçlanan firma önce budama bahanesiyle bahçedeki ağaçlara zarar verdi sonra da bahçedeki fıstık ağacı da dahil olmak üzere 4 ağacı elektrikli testereyle kesti.

Özellikle kentsel dönüşümün yaşandığı yerlerde sıkça ağaç kıyımlarına tanık oluyoruz. Bazı yerel yönetimler aldıkları meclis kararlarıyla bu kıyımları engellemeye çalışıyor. Kadıköy Belediyesi, uyguladığı yaptırımlar ve ağaçlandırma çalışmalarıyla örnek belediyelerden biri. Caddebostan’da yaşanan üzücü olayın ardından Kadıköy’de bu uygulamaların nasıl hayata geçtiğini Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne sorduk.

İZİNSİZ AĞAÇ KESİLEMEZ

Ziraat Yüksek Mühendisi Serpil Bayram’dan aldığımız bilgilere göre bir ağaç özel mülkte bile olsa belediyeden izin almadan kesmek mümkün değil. Peki ağaç kurumuş ya da tehlike arz ediyorsa ne olacak? Bu durumda da belediyeye, ağacın kuru olduğu ve tehlike arz ettiği ile ilgili yazı yazılması gerekiyor. Belediye teknik ekipleri söz konusu yere gidip ağacı inceliyor ve gerçekten tehlikeli veya kuruysa kesim iznini veriyor.

İnşaat alanlarında ise yeni bina yapılacak yere denk gelen ağaçlar için müteahhit firmanın belediyeye ağaçların nakli için başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvuru sonucu ağacı inceleyen teknik personel, ağacın çapı, cinsi ve konumuna göre nakil izni veriyor. Eğer ağaç nakil edilemeyecek durumdaysa ağaç inşaat alanında korunacak şekilde düzenleme yapılıyor yani kesilmesine izin verilmiyor.

YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR

Tüm bu prosedüre rağmen geçen hafta örneğini yaşadığımız gibi müteahhit firma, kişi yada kişiler farklı nedenlerle özel mülklerindeki ağaç ya da ağaçları kestiğinde ne oluyor? Kadıköy Belediyesi’nin 05.11.2014 tarihli meclis kararına göre inşaat alanında kesilen ağaç varsa hemen yasal işlem başlatılıyor. Söz konusu inşaat mühürlenerek inşaat faaliyeti durduruluyor. Tek yaptırım mühürleme de değil. Kesilen ağaçların çapları, cinsleri ve oksijen kapasitesine göre ağaç hesabı yapılıyor ve firmadan belediyeye o miktarda ağacı ceza olarak belediyeye teslim etmesi isteniyor. Firma belirlenen miktardaki ağacı belediyeye teslim etmediği sürece inşaat faaliyetine tekrar başlayamıyor. Firmaya aldırılan ağaçlar belediye tarafından kamusal alanlara dikiliyor. Ayrıca inşaatı tamamlayan müteahhit firma iskan alabilmek için, tamamlanan binanın bahçesine İmar Yönetmeliği’nin bahçe düzenlemesiyle ilgili maddesine göre binanın oturduğu sahanın dışında kalan alanın her 25 metrekaresi için bir ağaç dikmek zorunda.

4 AĞACA 40 AĞAÇ

Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Caddebostan Mahallesi Tanzimat Sokak’ta izinsiz kesilen 4 ağaca ilişkin yasal işlemlerini başlattı. Firmanın arsada yaptığı inşaat faaliyeti durduruldu. Kesilen ağaçların çapları ve cinsleri göz önünde bulundurularak her ağaç için hesaplama yapıldı ve firmaya kestiği dört ağaç için toplam 40 ağacı belediyeye teslim etme cezası verildi.