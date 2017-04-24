KADIKÖY’DE 23 NİSAN

Kadıköy Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şenliklerle kutladı. İki gün devam eden etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'nci yılı, Kadıköy’de coşkuyla kutlandı. Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için dolu dolu bir program hazırladı. Nisan ayı sokak oyunları şenliği, parklarda şenlikler, atölyeler olmak üzere pek çok etkinlikte çocukları buluşturan Kadıköy Belediyesi 22 ve 23 Nisan tarihlerinde pek çok noktada çocuklar için etkinlikler hazırladı.

Daha önce belediye bahçesini çocuklara açan belediye Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokağı trafiğe kaparak çocuklar için hazırladı. Çocuklar sokakta trafik derdi olmadan diledikleri gibi oynadı.

Eylül ayında hizmete açılan Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi de çocukların 23 Nisan’da buluşma noktası oldu. Çocuklar 22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde karikatürist Eda Oral, Anıl Gürak Nuhsal, Ayşe Işın ve Erhan Candan yürütücülüğünde atölye çalışmalarına katıldı. 23 Nisan’a dair kendi karikatürlerini çizen çocuklar kısa animasyon seçkisinden oluşan animasyon filmleri izledi.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında bir başka etkinlikte Suadiye Sanat Atölyelerinde gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak geçtiğimiz yıl kasım ayında açılan Suadiye Sanat Atölyeleri’nde çocukların yaptığı resimler sergilendi. Çocuklar sanat atölyelerinde hem oynadı hem de atölyelere katıldı.

Bir başka atölye de Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi'nde gerçekleşti. Merkezde 23 Nisan’da "Tüm Çocuklar için Özgürlük ve Mutluluk" temalı seramik atölyesi yapıldı.

Özgürlük Parkı’nda Şenlik

23 Nisan şenliklerinin en kapsamlısı ise Özgürlük Parkı’nda gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Özgürlük Parkı’nı 22 ve 23 Nisan tarihlerinde çocuklar için şenlik alanı olarak düzenledi. Çocuklar şişme oyun parkurlarında diledikleri gibi oynadı. Kukla, ilizyon gösterisi ve akrobat gösterisi izleyen çocuklar Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencilerinin konseri ile neşeli saatler geçirdi.

Özgürlük Parkı’nda çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK) Eşini Bul Oyunu ile olası afetlere karşı çocukları bilgilendirirken, Empati Sahnesi ile engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.