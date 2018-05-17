Kadıköy’de 19 Mayıs: Müzik, Spor, Eğlence…

Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında spordan müziğe dolu dolu bir program hazırladı

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kadıköy’de unutulmaz bir program hazırladı. Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek “19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni” adlı kutlamalarda bisiklet turundan rugby, frizbi maçlarına, trampet dinletisinden DJ performansına hatta kaykay festivaline kadar her şey var. Müzik, spor ve eğlencenin gün boyunca süreceği etkinliğin akşamında ise Melek Mosso ve Fatma Turgut sahne alacak.

GENÇLİK ŞÖLENİ

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni 2018 temalı kutlamalar Kalamış Atatürk Parkı’nda bisiklet turu ile başlayacak. Yaklaşık 12 kilometrelik parkurdan oluşan Bisiklet Turu için 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan hareket edilecek ve tur 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.

Dileyenler saat 13.00 itibariyle DJ eşliğinde müziklerle salto trambolin, çubuk çekme, air hockey, langırt, rodeo oyun makinesi, basket makinesi gibi birçok alan etkinliğinden faydalanabilecek ve kurulacak olan tırmanma duvarına tırmanabilecek.

GENÇLİK VE SPOR KALAMIŞ’TA

Etkinlikler saat 12.00’de Piri Reis Üniversitesi’nin Boru Trampet takımının performansıyla başlayacak. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde Kalamış Atatürk Parkı’nda bulunan halı sahalarda oyun ve yarışma alanları açılacak. Birçok turnuvanın gerçekleşeceği alan saat 18.00’e dek açık olacak.

Yine saat 13.00’te Türkiye Liseler Arası Plaj Voleybolu Turnuvası’nın İstanbul Ayağı Kalamış’ta gerçekleşecek. Liseliler filede yarışırken şehrin asi çocukları kaykaycılarda Kalamış’ta bulunan mini skate parkta yarışacaklar.

Kutlamaların en renkli bölümlerinden biri de Kadıköy’ün leydileri Kadıköy Ladies Ragbi’nin oynayacağı kadın rugby maçı olacak. Bu aktivite de saat 14.00’te başlayarak 16.00’ya kadar devam edecek.

Yaz gelince sahillerde keyifle oynanan frizbi de kutlama programında kendine yer buldu. Frizbi gösteri maçı saat 16.00’da izlenebilir.

RİNG SEFERLERİ OLACAK

Melek Mosso ve Fatma Turgut konserini izlemek isteyenler için Kadıköy Belediyesi 17.00-19.00 saatleri arasında şölen alanına yarım saat arayla Haldun Taner Tiyatrosu, Söğütlüçeşme Metrobüs durağı, Bostancı Lunapark ve Göztepe SSK Hastanesi önünden ring seferleri düzenleyecek.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Gençlerin; sosyal, kültürel, zihinsel, sportif ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak, kendilerini ifade edebilen bireylerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak, toplumla bütünleşmiş sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağlamak amacıyla 09-20 Mayıs tarihleri arasında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile birlikte “Gençlik Haftası” olarak bütün ilçelerde kutlanıyor. Kadıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını 15 Mayıs Salı günü Kadıköy İskele Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreniyle başlattı. Gençlik Haftasının başlamasıyla birlikte okul takımlarının yarıştığı basketbol, voleybol ve futbol turnuvalarının da startı verildi.

Kadıköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü hafta kapsamında Spor ve Gençlik konulu bir konferans da gerçekleştirecek. İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Baturalp Erçevik’in konuşacağı konferans, 18 Mayıs Günü Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşecek. Hafta 19 Mayıs’ta İskele Meydanı’nda gerçekleşecek çelenk töreniyle son bulacak.