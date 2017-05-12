Kadıköy’de 19 Mayıs coşkusu

Kadıköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında spordan müziğe dolu dolu bir program hazırladı

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kadıköy’de muhteşem bir program hazırladı. “19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni 2017” adlı kutlamalar kapsamında Bisiklet Turu, Pop Orkestrası, DJ Performansından Rugby, Lakros, Frizbi maçlarına hatta kaykay festivaline kadar her şey var. 19 Mayıs akşamı kutlamaların müzikli bölümünde ise 19.30’da Özge Fışkın, 21.00’de Manga sahne alacak.

GENÇLİK ŞÖLENİ

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Şöleni 2017 temalı kutlamalar Kalamış Atatürk Parkı’nda 10.45’te Harman Folklor Kulübü’nün halkoyunları gösterisiyle başlayacak.

Dileyenler DJ eşliğinde müziklerle salto, trambolin, şut becerisi, balon futbolu oynama ve kurulacak olan tırmanma duvarında tırmanma yapabilecek.

SPORTİF ETKİNLİKLER

Kadıköy Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Bisiklet Turu da düzenleyecek. Yaklaşık 12 kilometrelik parkurdan oluşan Bisiklet Turu 11.00’de Kalamış Atatürk Parkı’ndan başlayacak ve 13.00’te Kalamış Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Marmara Üniversitesi Su Altı Topluluğu ile Koç Üniversitesi Su Altı Topluluğu 11.30’da “Ata’ya Saygı Gençlik Dalışı” gerçekleştirecek.

12.00’de Aikido ve Judo gösterileri, ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kaykay Yarışması düzenlenecek.

Ayrıca 13.00’te Piri Reis Üniversitesi Bando Takımı’nın gösterisiyle 18.00’de Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Pop Orkestrası’nın gösterileri programda yer alıyor.

RUGBY VE LAKROS MAÇI İZLEDİNİZ Mİ?

Kutlamaların en renkli bölümlerinden bir kaçı da Rugby ve Lakros gösteri maçları olacak. 13.00-14.00 arasında önce Kadıköy Bulls Kadın Rugby Takımı’nın, 14.00-15.00 arasında da Kadıköy Bulls ve Bosphorus gösteri maçları var. 15.00-16.00 arasında ise Türkiye Karması ile İstanbul Sultanlar arasında yapılacak olan Lakros gösteri maçıyla Lakros sporunu izleme imkânınız olacak. Yaz gelince sahillerde keyifle oynanan frizbi de kutlama programında kendine yer buldu. 17.00’de Caddebostan Olympics Frizbi gösteri maçını izleyebilirsiniz.

RİNG SEFERLERİ OLACAK

19.30’daki Özge Fışkın, 21.00’deki Manga konserini izlemek isteyenler için Kadıköy Belediyesi 17.00-19.00 saatleri arasında şölen alanına yarım saat arayla Haldun Taner Tiyatrosu, Söğütlüçeşme Metrobüs durağı, Bostancı Lunapark ve Göztepe SSK Hastanesi önünden ring seferleri düzenleyecek.