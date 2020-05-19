Kadıköy’de 19 Mayıs coşkusu evlere taşındı

Kadıköy Belediyesi, 19 Mayıs kutlamalarını korona virüsü önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, bando ve ses sistemli araçlarla Kadıköy’ün sokaklarına taşıdı. Ayrıca genç sanatçılar Süreyya Operası’nda “19 Mayıs Gençlik Konseri” verdi

Kadıköy Belediyesi, korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında etkinliklerin dışarıda ve kalabalık alanlarda yapılamaması nedeniyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını evlere taşıdı.

Kadıköy’ün 21 mahallesinde marş ve şarkılar çalarak dolaşan araç ve bando ekipleri cadde ve sokakları turladı.

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak müzik yapan bando ekibi sevilen marş ve şarkılarla Kadıköy sokaklarını renklendirdi.

Kadıköylüler balkon ve pencerelerinden bayraklarla kutlamalara katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tırından Kadıköylüleri selamladı.

İSTİKLAL MARŞI BALKONLARDAN OKUNDU

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kadıköy’ün dört bir yanında balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı okundu.

Saat 19:19’a geldiğinde, Kadıköy Belediyesi’nin tır ve araçları Kadıköy’ün farklı mahallelerinde İstiklal Marşı’nı çaldı. Pencere ve balkonlarını dolduran Kadıköylüler hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi.

SÜREYYA OPERASI’NDA GENÇLİK KONSERİ

Piyanist Güher ve Süher Pekinel’in Türkiye'deki üstün yetenekli çocuklar için hayata geçirdiği “Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler” projesi kapsamında eğitimlerine devam eden keman sanatçısı Naz İrem Türkmen ve piyanist Eren Aydoğan, Süreyya Operası'nda 19 Mayıs için özel bir konser verdi.

Dünyanın önemli müzik yarışmalarından ödüllerle dönen genç sanatçılar Naz İrem Türkmen ile Eren Aydoğan keman ve piyano repertuvarının seçkin eserlerini seslendirdi.