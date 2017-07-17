Kadıköy’de 15 Temmuz etkinlikleri

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Kadıköy’de de anma etkinlikleri düzenlendi

Kadıköy’deki etkinlikler kapsamında Kadıköy Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gaziler için 14 Temmuz Cuma akşamı Kozyatağı By Otel’de akşam yemeği düzenledi. Yemeğe şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı ve Kadıköy Kaymakam Vekili Yusuf Ziya Karacaev, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy AKP İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin ve Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temurlenk katıldı. Şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen yemek programı Fenerbahçe Camii İmamı Fatih Akman’ın duasıyla başladı. Ardından konuşmalara geçildi.

“MİLLETİMİZ DARBEYE DUR DEDİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu yaptığı konuşmada, “Ülkemizin politik hayatında darbelerden çok çektik. 60 ihtilali, 12 Mart, 12 Eylül’de üniversite öğrencisiydik. 28 Şubat ve 15 Temmuz ile beraber milletimiz artık bu darbe olayına ‘dur’ dedi. Milletimiz bunun önünde durdu. Dik durdu. Bu süreci kabul etmedi. Kendi demokrasisini terk etmedi, savundu. Sonuna kadar savundu. Bu uğurda canını veren şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyorum. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Tüm gazilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” dedi.

“GELECEK NESİLLERE ANLATILMALI”

İstanbul Vali Yardımcısı ve Kadıköy Kaymakam Vekili Yusuf Ziya Karacaev ise yaptığı konuşmada, “Türk Milleti varolduğu günden bu ana kadar bayrağını vatanını milletini ve istiklalini korumak için bir an bile tereddüt etmemiştir. Milletimizin tarihi bu kutsal değerler için canını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kazandırdığı zaferlerle doludur. Bu asil millet hain darbe teşebbüsüne karşı da 15 Temmuz 2016’da bayrağını istiklalini, demokrasisini ve milli iradesini korumak için bir an bile tereddüt etmemiş, bunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimizin iradesine, demokrasimize, millet egemenliğine karşı yapılan ihanet kalkışmasını sergileyen hainlere karşı bu yüce millet göğsünü siper ederek 15 Temmuz 2016’da verdiği bu cevapla destan yazmıştır. Bu tarihi mücadeleyi gelecek nesillerimize aktarmak, anlatmak ve unutturmamak milli bir görevimizdir” diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan da milletin destan yazdığını ve tamamının yek vücut olarak, herhangi bir ayrıma düşmeden topyekün mücadelesiyle darbe girişimin atlatıldığını ifade etti.

ANITA ÇELENK

CHP Kadıköy İlçe Örgütü üyeleri darbe girişimini lanetlemek ve 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden vatandaşları anmak için anma töreni düzenledi. 15 Temmuz Cumartesi günü Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenlenen anma törenine CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediyesi Meclis üyeleri ve Kadıköylüler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Törende “15 Temmuz 2016’da yaşadığımız FETÖ darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. TBMM dışında, halkın da sokaklara çıkarak onurlu bir duruş sergilediği, sokağın ve halkın 15 Temmuz’u dediğimiz bu süreçte, 249 şehidimiz ve gazilerimizi Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz’da anıyoruz” açıklaması yapıldı.

DEMOKRASİ NÖBETİ

Kadıköylüler “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde demokrasi nöbetindeydi. Kadıköy Belediyesi’nin yanındaki meydanda 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen anma etkinliklerinde şehitler ve gaziler törenle anıldı. Kadıköylülerin bayraklarıyla katılım gösterdiği gözlenirken, yoldan geçen araçlar da klaksonları ile meydanda toplananlara destek verdi. Türk bayrakları eşliğinde sloganlar atan Kadıköylüler, teröre karşı nöbet duruşunun devam edeceği mesajını verdi.

Anma programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapılmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim ve dua ile devam etti. Sabah saatlerine kadar devam eden etkinliklerde 15 Temmuz konulu şiirler okundu, konuşmalar yapıldı. Vatandaşlar için sıcak yemek dağıtıldı.

AKP Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte selamlama konuşması yapan Kadıköy AKP İlçe Başkanı İsa Mesih Şahin “15 Temmuz, kalbi Türkiye için çarpan, kalbi bu ülke için çarpan, kalbi vatan için çarpan, kalbi bu şanlı bayrak için çarpan herkesin ortak değeridir bu böyle biline. 15 Temmuz’u ortak bir değerimiz olarak, siyaset üstü bir değer olarak yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah ortak değerlerimiz etrafında Türkiyemizi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER VE 15 TEMMUZ

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda 14 Temmuz Cuma günü “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi. Programa Kadıköy Kaymakam Vekili Yusuf Ziya Karacaev, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertan Saygın, ilçe kurum müdürleri, şehit ve gazi yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda 15 Temmuz gazilerinden aynı zamanda öğrenci velisi Veli Gamlı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından 15 Temmuz ile ilgili belgesel izlendi. Öğrencilerin okuduğu şiir ve saladan sonra dua edildi. Programdan sonra Fuaye salonunda 15 Temmuz ile ilgili resim afiş ve karikatür, fotoğraf sergisi gezildi.