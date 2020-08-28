Kadıköy, Zafer Bayramını kendine yaraşır şekilde kutluyor

30 Ağustos Zafer Bayramı, Kadıköy Belediyesi tarafından “Bu Zafer Hepimizin’ sloganıyla araç ve bisiklet konvoyu ile kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Fikirtepe’de sosyal mesafeli Zafer Alayı düzenlenecek.

Kadıköy, Milli Mücadele’nin seyrini değiştiren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kendine yakışır şekilde kutlayacak. Kadıköy Belediyesi Zafer Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kadıköy Belediyesi tarafından Bu Zafer Hepimizin’ sloganıyla düzenlenen araç ve bisiklet konvoyu ile başlayacak.

30 Ağustos Pazar günü saat 11:30’da Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Khalkedon tesislerinden harekete edecek Zafer Tırı’na İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) nostaljik arabaları eşlik edecek. Zafer Bayramını kutlamak isteyen yurttaşlar, arabaları ve bisikletleriyle konvoya katılabilecek. Bağdat Caddesi boyunca ilerleyecek konvoy Fenerbahçe Stadında son bulacak.

FİKİRTEPE’DE ZAFER ALAYI

Kutlamalar kapsamında saat 20.00’de de Fikirtepe Mandıra Caddesinde sosyal mesafe kurallarına uygun Zafer Alayı düzenlenecek. Merdivenköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi önünden başlayacak kortej, Fikirtepe Köprüsünde son bulacak.

‘ZAFERİMİZİ KUTLAMAYA PANDEMİ ENGEL DEĞİL’

Kadıköy’de düzenlenecek etkinlikle ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı “Pandemi döneminde zor ve dikkatli olmamız gereken günlerden geçiyoruz. Ancak bu Zafer Bayramımızı kutlamamıza engel değil. Nasıl 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı evlerimizden, balkonlarımızdan coşku ile kutladıysak, 30 Ağustos’u da arabalarımızla, bisikletlerimizle yine coşkuyla kutlayacağız. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak zafer alayı düzenleyeceğiz. Kadıköy’deki Zafer Bayramı kutlamalarına yurttaşlarımız da arabaları ile bisikletleri ile eşlik edebilir, bu coşkuyu bizimle paylaşabilir” dedi.