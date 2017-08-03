Kadıköy yaralarını sarıyor

Şiddetli fırtına ve yağış Kadıköy’de birçok ağacın devrilmesine, çatıların uçmasına ve bazı evlerin sular altında kalmasına neden oldu. Kadıköy Belediyesi ekiplerinin olay günü başlattığı çalışmalar devam ediyor

Ani ve şiddetli yağışlar, fırtına, sel… Bugünlerde bunları çokça duyup ve yaşıyoruz. Ancak söz konusu İstanbul olunca yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirebiliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına ile birlikte etkili olan yağışlar hem İstanbul’da hem de Kadıköy’de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yağışla birlikte lodos yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar uçtu, ağaçlar yıkıldı. Dolu nedeniyle çok sayıda ev, araç ve işyeri zarar gördü. Şiddetli fırtına özellikle Koşuyolu ve Acıbadem mahallelerinde evlerin çatıları, dış cepheleri ve pencerelerine zarar verdi.

BİNDEN FAZLA ÇAĞRI ALINDI

Dakikalar içinde tüm kenti etkisi altına alan fırtına ve sel, can kaybı yaşatmazken sokaktaki canlılara ve yaşam alanlarına büyük zarar verdi. Kadıköy de bu fırtınadan büyük oranda nasibini aldı. Olumsuz hava koşullarından etkilenen Kadıköylüler, Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne şikâyet taleplerini iletti. Çağrı Merkezi’ne şimdiye kadar 32 su baskını, 810 ağaç devrilmesi, 150 yol temizliği, 236 kanatlı hayvan ölümü ile ilgili şikâyet iletildi.

Yağışla birlikte harekete geçen Kadıköy Belediyesi, acil müdahale için kriz merkezi oluşturdu. Çağrı merkezine gelen çağrılara yanıt verildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü’ne bağlı Arama Kurtarma Ekibi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde ve ara sokaklarda devrilen ağaçlara müdahale etti. Kapanan yolların açılması için çalışmalar yaptı. Yollar temizlenip ulaşıma açıldı.

“YENİLERİNİ DİKECEĞİZ”

Gece boyu ekiplerin çalışmalarına katılan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: “Hepimize geçmiş olsun. Tüm İstanbul’da olduğu gibi Kadıköy’ü de etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağış sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çok sayıda ağaç devrildi. Bunlara müdahale edildi. Gece boyu çalışmalarımız sürdü. Devrilen ağaçları kaldırma ve yolları temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Parklarımızda da büyük hasarlar oluştu ve çok sayıda ağaç kaybettik. Hepsinin yerine yenilerini dikeceğiz. Bu konuda yurttaşlarımızın hiç kaygısı olmasın. Temel korkumuz ıslah çalışmalarının tamamlanmadığı Kurbağalıdere’de oluşabilecek bir taşkındı, böyle bir olumsuzluğun yaşanmaması sevindirici oldu. Bu arada gece boyunca İtfaiye ve Ayedaş ile koordineli bir şekilde çalışıldı. Çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum, zarar gören tüm yurttaşlarımıza tekrar geçmiş olsun.”

43 BÜYÜK AĞAÇ DEVRİLDİ

Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne yapılan yardım taleplerinden biri de Koşuyolu’ndan geldi. İstanbul’da etkili olan fırtına Koşuyolu Parkı’ndaki 43 büyük ağacın devrilmesine neden oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Başkan Yardımcıları Bahar Yalçın ve Başar Necipoğlu ile olay yerini inceledi. Büyük ağaçların kökünden devrildiği, asırlık çınar ağaçlarının dallarının kırıldığı parkı görenler büyük üzüntü yaşarken Başkan Nuhoğlu da “Çok üzgünüm. Yeniden ağaçları dikeceğiz ve Koşuyolu Parkı’nı eski haline getireceğiz” dedi.

Fırtına esnasında parkta kimsenin olmaması can kaybını ve yaralanmaları engelledi. Olaya şahit olan Koşuyolu Parkı esnafı, hortum büyüklüğünde bir fırtınanın koptuğunu ve dakikalar içinde parkı yerle bir ettiğini söyledi. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre; 43 ağacın büyük çoğunluğunu çınar ağaçları oluşturuyor. Koşuyolu Parkı’nda etkili olan fırtınanın hortum etkisi yarattığını söyleyen Yılmaz, ağaçların bir kısmının 50 yaşının üstünde olduğunu da belirtti. Parkta ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağını ancak ağaç ekimi için mevsimsel dönemin uygun olmadığını söyleyen Yılmaz, aralık ayından sonra dikim çalışmalarının başlayacağını ifade etti. Parkta ayakta kalan ağaçların büyük bir çoğunluğu da zarar gördü. Yılmaz’ın paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe Parkı’nda 19, Kalamış Atatürk Parkı’nda ise 8 ağaç devrildi. Kalamış Parkı’nda ayrıca güneş enerjisi ile çalışan elektrik direkleri de yıkıldı.

Kadıköy’de parkların dışında, özel mülk içinde olan 390, sokakta bulunan da 447 ağaç devrildi. Kadıköy Belediyesi’ne bağlı birimlerin olay günü başlattığı çalışmalar sürüyor. Temizleme çalışmalarının hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

Koşuyolu Parkı'nda yıkılan ağaçlar kaldırıldı

HAYVANLAR DA ETKİLENDİ

Şiddetli fırtına ile birlikte başlayan yağmur ve dolu yağışı en az insanlar kadar hayvanları da etkiledi. Özellikle İstanbul semalarında uçan, dolu yağışına ve fırtınaya yakalanan bazı kanatlı hayvanlar, aldıkları darbelerle yaralanarak yere düştü. Hayvanların bir kısmı bulunduğu yerde hayatını kaybederken, bir kısmı halkın duyarlılığı sayesinde kurtuldu. Sel felaketinin yaşandığı gün Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’ne zarar gören hayvanları bildirmek için 236 çağrı geldi. Bazı vatandaşlar da sokakta gördükleri yaralı hayvanları, Kadıköy Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi’ne getirerek, hayatlarının kurtulmasını sağladı. Bildirimler sonucunda harekete geçen Kadıköy Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, yaralı hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.