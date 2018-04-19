Kadıköy'ün Karnesi Pekiyi

İstanbul belediyelerinin karnesi açıklandı. 37 ilçenin baz alındığı çalışmada Kadıköy Belediyesi en yüksek puanı alan belediye oldu.

“Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” açıklandı. Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan çalışma, İstanbul’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Yerel yönetimlerde yönetişim kültürünün gelişmesine ve vatandaşın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamayı hedefleyen çalışma, İstanbul ilçe belediyelerinin yönetişim uygulamaları açısından değerlendirildi. 5018 No’lu Kanun gereği stratejik plan hazırlama ölçeğinde yer almamaları nedeniyle Şile ve Adalar Belediyelerinin dâhil edilmediği çalışma, vatandaşların ulaşabileceği verilerle değerlendirildi.

Fikret Toksöz liderliğinde gerçekleştirilen projenin araştırma yöneticiliğini Dr. Fatma Öğücü Şen ve Araştırma Uzmanı İnan İzci yaptı. Projenin danışma kurulunda ise Prof.Dr Ersin Kalaycıoğlu, Doç.Dr Erbay Arıkboğa, Enver Salihoğlu ve Prof.Dr.Korel Göymen yer aldı.

Belediyeler; süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü gibi 3 ana başlıkta ele alındı. Puanlama sonucu en yüksek puanı alan Kadıköy, Avcılar ve Bağcılar belediyeleri oldu. Kadıköy Belediyesinin karne puanı ise tüm ilçelerin puanlamasının üstünde çıktı. Kadıköy, karne puanını oluşturan süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsü başlıkları altında bulunan 14 alanda yapılan incelemelerde, karar alma, kaynak kullanım, hizmet sunumu süreçlerinde; sorumluluk ve duyarlılık, etkililik ve verimlilik, şeffaflık, hesap verebilirlik, raporların ve dokümanların tutarlılığı ilkeleri bakımından tüm ilçelerin ortalama puanlarının üstünde yer aldı.

BELEDİYELERİN ALDIĞI OYLAR

Süreç yönetişimi, yönetişim ilkeleri ve öğrenme döngüsünden oluşan 3 ana başlıkta belediyelerin mercek altına alındığı çalışmada Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Sancaktepe, Sultangazi, Şişli ve Tuzla belediyeleri 625-500 puan arasında yer alırken, Arnavutköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu 500-325 puan aralığında yer aldı.

“KILAVUZ NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA”

Argüden Yönetişim Akademisi Kurucusu Dr.Yılmaz Argüden toplantıda yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin vatandaşın kamu yönetimiyle en sık temasta bulunduğu alanı oluşturduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Kentleşmenin olağanüstü boyutlarda hızlanmasıyla, yerel yönetimlerin toplumsal yaşamımızdaki yeri giderek daha fazla önem kazanıyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı yönetimin içinde yeşerebileceği iklimi tesis eden iyi yönetişime, günümüzde en fazla yerel yönetimlerde ihtiyaç duyuluyor. Tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik ve katılımcılıktan oluşan 7 iyi yönetişim ilkesini benimseyen kamu kurumları, toplumsal güveni de artırıyorlar. İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını sağlıyorlar.”

Toplumun yaşam kalitesini yükseltecek olan belediyelerin vatandaşların artan beklentilerini karşılamak için veriye, katılımcılığa ve işbirliğine dayalı olarak çalışmaya özen göstermek durumunda olduklarını vurgulayan Dr. Argüden şöyle devam etti:

‘Vatandaş Bakışıyla’ İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi projesi kapsamında geliştirdiğimiz metodoloji ile objektif ve somut verilere dayanarak, belediyelerde yönetimin yeşerdiği ortam ve iklimi, başka bir deyişle yönetişim kültürünü inceledik. Belediyeleri, farklı süreçler, yönetişim ilkeleri ve bunların hepsinin kurum içinde öğrenme döngüsü yaklaşımıyla hayata geçirilmesini, vatandaşı merkeze alarak değerlendirdik. Yaptığımız çalışma yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir. Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, ‘iyi yönetişim’ uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”