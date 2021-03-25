Kadıköy'ün altyapı çalışmaları sürüyor

Kadıköy'ün altyapı sorunları ve sorunların çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Altyapı ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin, kurumlarla koordineli çalışıldığını belirtti ve yeni yağmur suyu hatlarının yapıldığını söyledi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, iki hafta önce gazetemizin konuğu olmuş, Kadıköy'ün gündeminde yer alan konulara dair açıklamalar yapmıştı. Başkan Odabaşı, Kadıköy'ün eski bir yerleşim yeri olduğu için alt yapısının karmaşık olduğunu da dile getirmişti. Bu bilgiden hareketle Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin'den Kadıköy'ün altyapı sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık.

Elektrik, su, doğalgaz, fiber hatlar gibi tesislerin yer aldığı yer altı yapılarının, farklı altyapı kuruluşları tarafından imal edildiğini dile getiren Altyapı ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin, “Aynı cadde veya kaldırımın altında farklı altyapı kurumlarına ait sistemler yer alıyor. Her birinin birbirine çok yakın olarak konumlanmış olması arıza veya yeni yatırımlar sırasında çalışmaları güçleştiriyor. Örneğin aynı caddenin altında birbirine çok yakın olarak yer alan atık su, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, internet ve temiz su hattı gibi birçok hat yer alıyor.” diyor.

“YENİ YAĞMUR SUYU HATLARI YAPILDI”

“2019 yılından beri altyapı ve üstyapı faaliyetlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor.” diyen Şahin, çalışmaları şöyle anlatıyor: “Yeni yağmur suyu hatları yapıldı. Ayrıca var olan yağmur suyu hatları da iyileştirildi. İSKİ ile ortaklaşa çalışarak atık su hatlarının revizyonu ve yeni atık su hatlarının imalatları gerçekleştirildi. Önemli sorun taşıyan noktalarımız olan Kadıköy Rıhtım’ın atık su hattının yenilenmesi tamamlandı. Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesi üzerinde hem yağmur suyu hattı, hem atık su hattı hem de ana isale hattının yapımı gerçekleşti. Feneryolu Mahallesi Marmaray durağının olduğu noktanın yağmur suyu hattı ile Suadiye Mahallesi Ayşe Çavuş Caddesi'nin yağmur suyu hattı yenilenmesi tamamlandı.”

Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi yağmur suyu kanal çalışmasının henüz tamamlandığını ve üst kaplamalarının da devam ettiğini söyleyen Şahin, “Kadıköy’de faaliyet gösteren tüm alt yapı kuruluşları ile eşgüdüm halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eş zamanlı kazıların yapılmasına gayret gösteriyoruz. İGDAŞ, İSKİ, AYEDAŞ, TELEKOM ve diğer fiber hat yapan firmalar hem kendilerinin yapacakları kazılarda hem de bizim yapacağımız kazılarda karşılıklı bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu koordinasyon iyi düzeyde olması da vatandaşın daha az sorun yaşamasına katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.

“KURUMLARLA PROTOKOLLER YAPIYORUZ”

Vedat Şahin, yapacakları her çalışma öncesi kurumlara kazı güzergahlarının bilgisini verdiklerini, aynı yerde kazıları varsa tamamlamalarını istediklerini belirtti ve konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Kurumlar tarafından da günlük kazı listeleri istenmektedir. Kurumlar ile protokoller yaparak etkinliği artırmayı hedefledik. İSKİ ile protokol yaptık. AYEDAŞ ile de protokol çalışmasına başlandı. Ancak henüz sonuçlanmadı. Ayrıca ilçemiz genelinde kent estetiğine uyum ve katkı sağlayacak yenilemelerin yapılması amacıyla tesisat kutularının ve saha dolaplarının yaya geçişlerine uygun hale getirilmesi çalışmaları da kentsel tasarım birimimiz ile koordineli olarak altyapı kuruluşları ile gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda AYEDAŞ ile ilçemizin farklı noktalarında yer alan AYEDAŞ'a ait saha dolaplarının yerleri ya yaya geçişine uygun hale getirildi ya da uygun olmayanlar kaldırıldı. Bu çalışmalar altyapı sorunlarına büyük bir oranda çözüm üretecektir. Ancak sürekli büyüyen kentlerimizde bu sorunları tamamen ortadan kaldırmak zor görünüyor. Ayrıca altyapı sistemlerinin bir bütünlük içinde olabilmesi için galeri sistemlerinin kurulması gerekir ki şehirleşmenin tamamlandığı günümüzde bu sistemleri kurmak da oldukça güçtür.”

SU BASKINLARI ÖNLENDİ

Altyapı ve Ruhsat Şefi Vedat Şahin, “Su baskını olan kritik noktalar vardı. Hızlı reaksiyon göstererek su baskınları önlendi. 2020 yılında Fen İşleri Müdürlüğü olarak Acıbadem, Bostancı, Caddebostan, Eğitim, Erenköy, Feneryolu, Göztepe, 19 Mayıs, Rasimpaşa, Sahrayıcedit, Suadiye ve Zühtüpaşa olmak üzere 12 mahallemizde, 28 sokakta toplam 5 bin 638 metre kanal çalışması tamamlandı. 2021 yılında ise 5 farklı mahallemizde, 6 farklı sokakta bin 535 metre kanal çalışması yapıldı.” dedi.

İSKİ'DEN YAĞMUR SUYU KANALLARI

“Yağmur suyu çözülecek yerlerden ise Suadiye Mahallesi'nde üç noktada, 19 Mayıs Mahallesi'nde üç farklı noktada ve Bostancı Mahallesi'nde de bir noktadaki kanal çalışması devam ediyor, yaşanacak baskınların önlenmesi amaçlanıyor.” diyen Vedat Şahin, İSKİ tarafından yağmur suyu baskınlarını önlemek amacıyla ilçede yapılan kanalları şöyle sıraladı: “Volkan Sokak - Hızırbey Caddesi, Dinlenç Caddesi, Ayşeçavuş Caddesi - Bağdat Caddesi Bağlantısı, Hasanpaşa Hamiyet Sokak - Kurbağalıdere Bağlantısı, Rıhtım Caddesi.”

İSKİ ile Kadıköy Belediyesi arasında yağmur suyu kanal yapımı için protokol imzalandığını ifade eden Şahin, bu protokol çerçevesinde büyük çaplı yatırımlardan yağmur suyu kanal yapımının İSKİ tarafından gerçekleştirileceğini ve İSKİ tarafından Kadıköy'ün farklı mahallelerinde de yağmur suyu kanal çalışmalarının planlandığını söyledi, çalışmaların planlandığı noktaları da şu şekilde sıraladı: “Caferağa Tarihi Çarşı Bölgesi, Gazi Muhtar Paşa Sokak - Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi, Hasan Ali Yücel Sokak, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi - Hulusi Behçet Caddesi, Kuzu Sokak, Selvili Sokak, Suadiye Plaj Yolu Sokak.”