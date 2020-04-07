Kadıköy tuvalet kağıdında önde!

Online alışveriş verileri açıklandı. Kadıköylüler en çok tuvalet kağıdı sipariş ediyor

Korona virüsü salgını nedeniyle alışveriş de internete taşındı. Son birkaç haftada ülkede e-ticaret trafiği hızlandı. Online süpermarket markası istegelsin’in verilerine göre, ortalama sepet tutarı yüzde 25, sepet içindeki ürün sayısı da 2 kat arttı. Bu süreçte vatandaşlar hijyen ve sağlık ürünlerinden sonra en fazla ilgiyi taze sebze ve meyveye gösterdi.

Aynı dönemde sağlık ürünlerini en çok sipariş eden ilçeler İstanbul’da Kadıköy ve Sarıyer Ankara’da ise Çankaya olurken diğer veriler de şöyle sıralandı: Listelerde ilk sırayı taze sebze, portakal, greyfurt, limon gibi ürünler alıyor. 3 haftalık süreçte dondurulmuş vegan ürünlerine olan talep yüzde 778 arttı. Dondurulmuş pide ve lahmacun siparişleri yüzde 600 yükseldi. Bu dönemde kutu oyunlarının satışı yüzde 1033, oyun kartlarının satışı da yüzde 943 arttı.

İstanbul’da sipariş sayısında en çok artış olan ilçeler: Bakırköy, Şişli ve Beşiktaş.

En fazla temizlik ürünü siparişi gelen ilçeler: Ataşehir, Sarıyer, Ümraniye.

En çok kağıt havlu ve tuvalet kağıdı siparişi: Kadıköy ve Şişli, Ankara’da Çankaya.

En fazla vitamin ve takviye ürün siparişi veren ilçeler: Sarıyer, Beşiktaş ve Şişli.

En çok maske sipariş eden ilçeler: Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer.



