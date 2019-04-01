Kadıköy seçimini yaptı

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Şerdil Dara Odabaşı Kadıköy’ün yeni belediye başkanı oldu

Kadıköy’de yerel seçimlerde toplam bin 96 sandık kuruldu. 372 bin 371 seçmenin olduğu ilçede 302 bin 403 kişi oy kullandı. Bu oyların 297 bin 77’si geçerli kabul edildi. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP’nin adayı Şerdil Dara Odabaşı oyların yüzde 65,98’ini alarak yeni belediye başkanı oldu. Ak Parti’nin adayı Özgül Özkan Yavuz ise oyların yüzde 19.55’ini, İyi Parti’nin adayı Emre Kınay da yüzde 12.58’ini aldı.

Yine resmi olmayan sonuçlara göre 37 meclis üyeliğinin 33'ünü (4 kontenjan) CHP, 4'ünü AK Parti aldı.

İstanbul genelinde AK Parti 24, CHP 14, MHP ise 1 ilçeyi kazandı.

YSK: İMAMOĞLU ÖNDE

İstanbul genelinde ise 31 bin 186 sandık kuruldu. 10 milyon 570 bin 939 seçmenin olduğu İstanbul’da 8 milyon 733 bin 387 seçmen sandık başına gitti. Oyların 8 milyon 442 bin 222’si geçerli sayıldı. Sandıkların tamamı sayılmadan Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım “kazandık” açıklaması yaptı. Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu ise gece boyunca kameraların karşısına geçerek Anadolu Ajansı’nın sonuçları aktarmadığını ve seçim yarışında önde olduğunu duyurdu. Dün geceden beri tartışma konusu olan İstanbul’da seçim sonuçlarına YSK Başkanı Sadi Güven noktayı koydu.

Sadi Güven’in açıklamasına göre; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oyla 4 milyon 131 bin 761 oy alan Binali Yıldırım'ın önünde. Aradaki fark 27 bin 889.

Toplam 31 bin 186 sandıktan 31 bin 102 sandık YSK sistemine girdi. 84 sandık ise itiraz nedeniyle taranmamış vaziyette.

Güven’in açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı. Kalan sandıklardaki toplam seçmen sayısının 24 bin civarında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu işin matematiksel süreci sona ermiştir. YSK'nın verdiği sayılara göre konuşuyorum." dedi.

AA VERİLERİ GÜNCELLEMEDİ

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıklamasına rağmen Anadolu Ajansı verilerini güncellemedi. Diğer medya kuruluşları da İstanbul’da AK Parti’nin önde olduğunu duyurma devam ediyor.