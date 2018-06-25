Kadıköy seçimini yaptı

Seçime katılım oranının yüzde 89 olduğu Kadıköy’de Muharrem İnce oyların yüzde 72.1’ini aldı

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre açıklandı. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin kayıtlı olduğu 24 Haziran seçimlerinde toplam 50 milyon 654 bin 826 seçmen oy kullandı. Bu oyların 49 milyon 654 bin 706’sı geçerli sayıldı. Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.5, Muharrem İnce 30.7, Selahattin Demirtaş 8.4, Meral Akşener 7.3, Temel Karamollaoğlu, 0.9 Doğu Perinçek ise 0.2 oy aldı. Milletvekilliği seçimlerinde ise AKP oyların yüzde 42,5’ini alarak birinci parti oldu ve 293 milletvekilliği elde etti. Cumhuriyet Halk Partisi 22,7 alarak 146 milletvekilliğini kazandı. Halkların Demokratik Partisi ise yüzde 10 seçim barajını aşarak yüzde 11,6 oranında oy aldı ve 67 milletvekili çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi de oyların yüzde 11,1’ini alarak 50 milletvekilini Meclise gönderdi. Millet İttifakı’nın içinde yer alan İyi Parti de yüzde 10 oy alarak Meclisteki 600 milletvekilliğin 44’ünü kazanmış oldu.

İSTANBUL’UN TERCİHİ NE OLDU?

İstanbul’da seçime katılım oranı yüzde 88.3 olarak belirlendi.Toplam 28 bin 824 sandık kuruldu ve 9 milyon 496 bin 945 seçmen oy kullandı. Bu oyların 9 milyon 347 bin 874’ü geçerli sayıldı. İstanbul’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 50 oranında oy topladı. CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 36.9, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 7.2, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener yüzde 4.8, Temel Karamollaoğlu 0.9 ve Doğu Perinçek ise 0.2 oranında oy aldı. Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63’ü sayılırken partilerin oy dağılımı yüzde olarak şu şekilde açıklandı: AKP : 42.6, CHP: 26.5, HDP: 12.6, MHP: 8.3, İYİ Parti: 8,1, Saadet Partisi: 1,5.

KADIKÖY “İNCE” DEDİ

Kadıköy’de seçime katılım oranı yüzde 89’a kadar yükseldi. 323 bin 430 seçmen oy kullanırken bu oyların 320 bin 395’i geçerli kabul edildi. Muharrem İnce Kadıköy’deki oyların yüzde 72,1’ni aldı. Recep Tayyip Erdoğan ise ikinci sırada yer alarak oyların yüzde 20,3’ünü kazandı. Kadıköy’de diğer sonuçlar ise şu şekilde: Meral Akşener 4.3, Selahattin Demirtaş 2.5, Temel Karamollaoğlu 0.5, Doğu Perinçek 0.4.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilliği seçimlerinde İstanbul’daki en yüksek oyu Kadıköy’den aldı. YSK tarafından resmi olmayan sonuçlara göre partilerin oy oranları şu şekilde; CHP 54.3, AKP 17.6, HDP 13.5, İYİ Parti 9.9, MHP 3.1, Saadet Partisi 0.9.

SEÇMEN ORANI DÜŞTÜ

Geçtiğimiz 1 Kasım 2015 seçimlerinde Kadıköylü 387 bin 97 seçmenin 342 bin 218’si oy kullanmıştı. 44 bin 879 seçmenin oy kullanmadığı Kadıköy’de seçime katılım oranı yüzde 88,3 oranında kalmıştı. 16 Nisan Referandum oylamasında ise sonuçlara göre Kadıköy’de sandığa gitme oranı yüzde 90.5 olmuş ve 331 bin 185 seçmen oy kullanmıştı. Bu sonuçlara göre 24 Haziran’daki seçmen sayısı hem 1 Kasım hem de 16 Nisan Referandum seçimlerine oranla azaldı.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN ENGELSİZ ULAŞIM DESTEĞİ

Kadıköy Belediyesi, ulaşım engeli bulunan, yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların oy kullanabilmesi için “engelsiz ulaşım” hizmeti verdi. 24 Haziran Pazar günü toplam 384 kişi bu hizmetten yararlanmak için başvuru yaptı. Kadıköy Belediyesi 8 ambulans, 8 engelli aracı ve 27 taksi ve eğitimli sağlık personeli eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy kullanacakları sandıklara götürdü. 81 kişi ambulanstan 125 kişi engelli araçlarından 178 kişi de binek araçlarından faydalandı. Vatandaşlar oylarını kullanmalarının ardından tekrar evlerine bırakıldı. Belediye ayrıca oy kullanacak engelli ve yaşlı seçmenlerin okul içinde ulaşımını kolaylaştırmak için seçim başlamadan okullara tekerlekli sandalye dağıttı.