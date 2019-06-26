Kadıköy rekor kırdı

Ekrem İmamoğlu, tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 800 binden fazla oy farkıyla kazandı. İmamoğlu, 31 Mart ile karşılaştırıldığında tüm ilçelerde oyunu arttırırken, Kadıköy İmamoğlu’na destekte rekor kırdı.

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. 31 Mart’ta 13 bin oy olan fark ise 800 binin üzerine çıktı. İmamoğlu, 31 Mart’a göre oylarını yüzde 6 oranında arttırdı, Yıldırım ise 4 puan oy kaybı yaşadı.

İmamoğlu, İstanbul’un tüm ilçelerinde oyunu arttırırken yüzde olarak en yüksek oyu yüzde 83,71 ile Beşiktaş’tan, ikinci en yüksek oyu ise yüzde 82,36 ile Kadıköy’den aldı. Kadıköy’de 31 Mart’ta İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 77,61’di.

İmamoğlu’nun oyunu en fazla arttırdığı ilçe Küçükçekmece olurken, Ümraniye, Kağıthane ve Bağcılar ilk 4 sırayı oluşturdu. Pendik, Maltepe, Bağcılar, Bahçelievler, Üsküdar gibi ilçelerde 20 binin üzerinde seçmen 31 Mart’tan farklı olarak İmamoğlu’nu tercih etti.

Rekorların seçimi

Seçimin bir diğer rekoru ise İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en çok oyla seçilen başkanı olması. 1994 yılından beri Erdoğan’ın, Ali Müfit Gürtuna’nın, 2004-2014 arası Kadir Topbaş’ın aldığı oyları geçen İmamoğlu’nun oyu yüzde 54,2 oldu. 2014’te yüzde 47,9 ile Topbaş başkan olmuştu. Bir önceki rekor ise 1984 yılında yüzde 49,7 ile belediye başkanı olan Bedrettin Dalan’a aitti.

2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı adaylarının aldığı oy oranlarında ise İstanbul 3. sıraya yerleşti. İzmir’de yüzde 58,1, Hatay’da 55,1 ile seçilen ittifak adayları arasına 54,2 ile İmamoğlu dahil oldu.

“260 bin bekliyorduk 263 bin oldu”

Kadıköy’deki yoğun desteğe dair konuştuğumuz CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, beklentilerinin karşılandığını, hatta oy oranının bu beklentilerin üzerine bile çıktığına değindi ve şunları söyledi: “Kadıköy’de seçmenin bir önceki döneme göre sandığa katılım artmış. Seçmen duyarlılık gösterdi, bunu açıkça söyleyebiliriz. AKP, 54 bin oyda kaldı. Genel tabloya baktığımızda kesinlikle istediğimiz noktaya geldik. 260 bin civarında oy bekliyorduk. Oyumuz 263 bini aştı. Vatandaş duyarlılık gösterdi, tepkisini ifade etti. 54 bine 263 binlik bir fark var. Ciddi bir fark. Oyumuz AKP’nin aldığı oyun neredeyse 5 katı. Oranımız da 82’ye çıktı.”

Tüm mahallelerde oy artışı

Mahallelerdeki durumu da değerlendiren Narin, Kadıköy’ün her mahallesinde İmamoğlu’na verilen desteğin arttığını dile getirdi: “Özellikle oy oranımızın az olduğu yerlerde çalışmalarımızı yoğunlaştırmıştık. En düşük mahallede bile oranımız yükselmiş vaziyette. Birincilikte ise yüzde 86’lardan 91’e çıktığımız Fenerbahçe var. Tüm mahallelerde artış olması da ayrıca olumlu gelişme.”

İmamoğlu’nun mahallelerde aldığı oy oranları

Kadıköy’deki mahalleler arasında Fikirtepe hariç tüm mahallelerde İmamoğlu, Yıldırım’dan yüksek oy alırken birinciliği yüzde 90,2 oy oranıyla Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe’yi yüzde 89,9 ile Caddebostan, 89,8 ile Caferağa, 88,8 ile Göztepe ve 88,7 ile Suadiye takip etti. Zühtüpaşa, Feneryolu, Osmanağa, Bostancı, 19 Mayıs, Acıbadem, Koşuyolu, Erenköy, Rasimpaşa mahalleleri de İmamoğlu’nun yüzde 80 oy oranına ulaştığı mahalleler oldu.

Binali Yıldırım’ın, Kadıköy’de tek önde olduğu mahalle yüzde 50.5 ile Fikirtepe olurken, Yıldırım’ın en fazla oy aldığı mahalleler içinde Fikirtepe’yi yüzde 42,1 ile Dumlupınar, 30,3 ile Eğitim Mahallesi takip etti.

İşte İmamoğlu'nun Kadıköy'ün mahallelerinde aldığı oy oranları:

Fenerbahçe %90,2

Caddebostan %89,9

Caferağa %89,8

Göztepe %88,8

Suadiye %88,7

Zühtüpaşa %88,3

Feneryolu %87,6

Osmanağa %86,2

Bostancı %86

Kozyatağı %85,9

19 Mayıs %84

Acıbadem %81

Koşuyolu %80,8

Erenköy %80

Rasimpaşa %80

Sahrayıcedit %76

Merdivenköy %75

Hasanpaşa %71,2

Eğitim %69

Dumlupınar %57

Fikirtepe %48,4