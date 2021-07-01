Kadıköy pandemiyi sanatla atlatıyor

1.5 seneye yakındır pandemi kısıtlamaları altında bunalan Kadıköy, bu yaz kültür sanatla ayağa kalkıyor. Kadıköy Belediyesi, Özgürlük Parkı’ndaki iki sahnede yaz boyu tiyatro imkanı sunacak, Kalamış’ta yaz festivali düzenleyecek, Caddebostan ve Fenerbahçe’de iki mini sahne kuracak

Her zaman sanatçıların ve sanatseverlerin yanında duran Kadıköy Belediyesi, 1 Temmuz’da başlayan normalleşme adımları kapsamında etkinliklerine hız verdi.

Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürü Alişan Çapan, geçmişte beri öncelikli hedefin koşulların elverişli olduğu dönemlerde açık hava alanlarını azami ölçüde kullanmak olduğunu belirterek, “Beklenmedik bir şekilde gündemimize giren pandemi süreci, bu yaklaşımımızın ne kadar yerinde olduğunu gösterirken çözülmesi gereken bir sorunlar yumağını da beraberinde getirdi. Bir yandan pandeminin bilinemezliği, öte yandan hükümetin tutarsız politikaları ve düzenlemeleri, kültür kurumlarını ve sanat dünyasını hayli zor, neredeyse imkansız bir görevle karşı karşıya bıraktı” dedi. Çapan, Kadıköy Belediyesi tüm bu zorluklara rağmen 2020 yazında, Özgürlük Parkı’ndaki Anfi Tiyatro’da düzenlediği “Sanat Parkta” festivaliyle 49 gösteriyi 17 bin sanatseverle buluşturduğunu ve tiyatro toplulukları ile müzisyenlere yaklaşık 900 bin TL kaynak yarattığını anımsattı.

Geçtiğimiz yıl “Sanat Parkta” festivali kapsamında düzenlenen 49 etkinlikten birinde bile şikayet olmadığını, 17 bin seyirci içinde kendilerine raporlanan bir tek korona vakası bile olmadığını memnuniyet belirten Çapan, “Komşularımız güvenle etkinliklerimizi takip etmek için yerlerini almaya, sanatçılarımızı desteklemeye hazırlansınlar” çağrısını yaptı.

SAHNE, 3 AY TİYATROCULARIN

“Bu yaz, sanatçılarla yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirerek geçtiğimiz yazdan biraz farklı, daha geniş çözümleri hayata geçirme çabası içinde olacağız” diyen Alişan Çapan, şöyle devam etti:

“Özgürlük Parkı’nda yer alan 534 kişilik açık hava sahnemizi 1 Temmuz’dan 1 Ekim’e kadar tiyatrolara tahsis ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sahne, tüm teknik altyapısı hazırlanmış, ışıkçısından sesçisine kadar her yönüyle tahkim edilmiş halde tiyatro gruplarımızın kullanımında olacak. Sembolik bir kira bedelinin alınacağı tahsis sonucunda tiyatrolara, tıpkı pandemi öncesi kültür merkezlerimizdeki sahnelerimizde olduğu gibi doğrudan seyirciyle buluşma imkanı sunuyor olacağız. “

TEPEDEKİ SAHNEDE OYUNLAR

Çapan, “Aynı kullanım modeliyle tiyatrolara ve sanatseverlere sunmaya hazırlandığımız bir diğer alan, yine Özgürlük Parkı içinde hızlı bir şekilde düzenlediğimiz 160 kişi kapasiteli Tepe Sahne olacak. Bu sahne, 1-15 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek olan 19. Kadıköy Belediyesi Çocuk Tiyatrosu Festivali ile perdelerini açacak” bilgisini verdi.

CADDEBOSTAN VE FENERBAHÇE’DE İKİ MİNİ SAHNE

2021 yazında tiyatrolar için yaratılacak olan olanakların bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Çapan, Tiyatro Kooperatifi ve İBB işbirliği ile Caddebostan sahil ve Fenerbahçe Parkı’nda yaklaşık 100’er kişi kapasiteli iki küçük sahne düzenleyip Ağustos ayı boyunca bunları da tiyatro gruplarının kullanımına sunmak için hazırlıkları sürdürdüklerini açıkladı.

KALAMIŞ’TA YAZ FESTİVALİ

Kadıköy Belediyesi’nin bu yaz yapacağı ana organizasyonu ise Kalamış Yaz Festivali olacak. Sadece sanatla sınırlı kalmayarak, Avrupa Şampiyonası’ndan Tokyo Olimpiyatları’na sporun da farklı etkinliklerle ve çok çeşitli yönleriyle değerlendirileceği festivalin sanat ayağı, 3 Temmuz Cumartesi akşamı Charlie Chaplin’in Şehir Işıkları (City Lights) filminin orkestra eşliğinde gösterimiyle başlayacak. Festivalde, 17 film gösterimi, 8 caz, 8 klasik müzik, 17 de popüler müzik konseri yer alacak. Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan, ünlü yönetmen Emin Alper’in sanat yönetmeni olduğu Sinematek’in seçkisi olarak ustaların yapıtları izlenebilecek. 3 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında yaz boyunca haftada iki gece Kalamış Parkı’nda kurulacak büyük perdede seyirciyle buluşacak olan 18 filmlik Yıldızlar Altında Sinema’nın programı şöyle:

4 Temmuz / Cehennemde İki Devre

7 Temmuz / İlk İnek

11 Temmuz / Offside

14 Temmuz / Rıhtımlar Üzerinde

18 Temmuz / Sürü

21 Temuz / Zafer Madalyası

25 Temmuz / Cadı Kazanı

28 Temmuz / Roma Açık Şehir

1 Ağustos / Ay, Carmela!

4 Ağustos / Özel Bir Gün

8 Ağustos / Katerina Blum'un Çiğnenen Onuru

11 Ağustos / Muhteşem Kadın /

15 Ağustos / Persepolis

18 Ağustos / Narayama Türküsü

22 Ağustos / Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

25 Ağustos / Bırak Güneş İçeri Girsin

YILDIZLAR ALTINDA 20 OYUN

Özgürlük Parkı Açık Hava Tiyatrosu’ndaki Temmuz programı, ayın ilk günü akşamı saat 21.00’da usta oyuncu Genco Erkal ile başlayacak. ‘Ahmet Arif Şahdamarım’ adlı oyunla, uzunca bir zaman sonra seyirciyle buluşacak olan oyunu Erkal, ertesi akşam da aynı saatte sahneleyecek.

Her akşam 21.00’de başlayacak diğer 19 oyun şöyle:

4 Temmuz Pazar / HOŞGELDİN BOYACI / Tiyatro Martı

5 Temmuz Pazartesi / DIŞARIDA HİÇBİR ŞEY VAR! / Betül Arım Yapım

6 Temmuz Salı /TİYATRO SPORU 7 Mahşer-i Cümbüş

8 Temmuz Perşembe / KANADI KIRIK BİR KUŞ MİSALİ CAHİDE SONKU / Çiğdem Tunç Tiyatrosu

10 Temmuz Cumartesi / EINSTEIN'IN İHANETİ / Tiyatro Adam

11 Temmuz Pazar / BABAMI KİM ÖLDÜRDÜ? / Kadıköy Moda Sahnesi



12 Temmuz Pazartesi / HAYAT KİME GÜZEL? / İstanbul Meydan Sahnesi

13 Temmuz Salı / ÇAMLICA'NIN 3 GÜLÜ / Kedi Sahne Sanatları

14 Temmuz Çarşamba / İYİ KÖTÜ ÇİRKİN / Sanat Değirmeni

15 Temmuz Perşembe / SENİ UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ / İkincikat Sanat

16 Temmuz Cuma / YAŞAMAYA DAİR / Dostlar Tiyatrosu

17 Temmuz Cumartesi / EYLÜL / Tiyatro Sfrpztf

25 Temmuz Pazar / ÖLÜ'N BİZİ AYIRANA DEK / Gergedan Yapım

26 Temmuz Pazartesi / DÖKTÜR Bİ ŞEKSPİR / Akla Kara Tiyatro

27 Temmuz Salı / ANNEME ARTIK DUR LAZIM / Kedi Sahne Sanatları

28 Temmuz Çarşamba / ORMANLARDAN HEMEN ÖNCEKİ GECE / Moda Sahnesi

29 Temmuz Perşembe / 1984 BÜYÜK GÖZALTI / Perdeci Oyuncuları

30 Temmuz Cuma / KÜRKLÜ VENÜS / Yolcu Tiyatro



31 Temmuz Cumartesi / MAĞRUR FİL ÖLÜLERİ / Semaver Kumpanya

TEPE'DEKİ OYUNLAR

Özgürlük Parkı Tepe Sahne Temmuz programındaki sekiz oyun şöyle:

24 Temmuz Cumartesi / CELİLE / Kadıköy Halk Tiyatrosu

25 Temmuz Pazar / YALAN DOLAN / Tema Sanat Tiyatrosu

26 Temmuz Pazartesi / RAHVAN GİDEN ATLILAR / Tatavla Tiyatro



27 Temmuz Salı / SEVDADIR-SAKALSIZ BİR OĞLANIN TRAGEDYASI / Altkat Sanat

28 Temmuz Çarşamba / PİRAYE / Glow Medya Sanat

29 Temmuz Perşembe / FRİDA / Küçük Salon



30 Temmuz Cuma / KALABALIK DUASI / Fiziksel Tiyatro Araştırmaları

31 Temmuz Cumartesi / ETİK NEDİR? / Gestus

Bu sene, geçen yıllardakinden farklı olarak bu festival ücretli olacak. Bundaki amaç pandemide ciddi maddi sıkıntı yaşayan tiyatrolara destek. Bu yıl, tiyatro ekiplerinin talebi neticesinde, biletleri ekiplerin kendisi satıyor. Bilet sitelerinden online olarak almak mümkün.

ÇOCUKLARA 15 OYUN

Her yl olduğu gibi bu sene de ücretsiz yapılacak olan 19. Çocuk Tiyatro Festivali programında tüm oyunlar saat 21.00’da başlayacak. Program şöyle: