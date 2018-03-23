Kadıköy meydan düzenlemesi ne zaman yapılacak?

CHP’li İBB ve Kadıköy belediye meclis üyesi Mesut Kösedağı, Kadıköylülerin meydan düzenlemesine ilişkin sorularını meclise taşıdı

Duyurusu 2014’te bizzat dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan Kadıköy meydan düzenlemesi projesinin akıbeti 4 yıldır belirsizliğini koruyor. Meydanın yayalaştırılması, trafiğin yerin altına alınması, meydandaki ağaç sayısının arttırılmasını kapsayan düzenlemeyle ilgili Kadıköy halkı 4 yıldır bekliyor.

Beşiktaş iskelesi yanındaki eski dolgu alanın çökmesiyle 2016 yılında bir çalışma başlatılmıştı ancak o çalışma da çöken yerin onarılmasıyla son buldu.

Konuyu İBB Meclisi’ne soru önergesi vererek taşıyan CHP’li İBB ve Kadıköy belediye meclis üyesi Mesut Kösedağı, cevaplanması talebiyle şu soruları sordu:



1 - Yaklaşık 635 bin metrekareyi kapsayan Kadıköy meydan inşaatı ne zaman başlayacaktır?

2- İstanbul halkının buluşma noktası ve transfer merkezi olan Kadıköy meydanının atıl halde bırakılmasının sebebi nedir?

3 - Emniyet verilerine göre günde yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşımızın uğradığı Kadıköy meydanında kaldırımlarının halinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı?

4- Kadıköy Belediyesinin yetki alanı dışında olduğu için müdahale edemediği Kadıköy meydanında,insanların vapura yetişirken bozuk kaldırım taşları yüzünden burkulan, kırılan bileklerinden Sn. Uysal’ın bilgisi var mı?

5- 2014 yılından beri her yıl İBB’nin performans bütçesinde yer alan ve bütçe ayrılan Meydan düzenlemesine hala başlanmaması, Kadıköy halkını bir cezalandırma yöntemi midir?

