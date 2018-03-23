Kadıköy meydan düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Duyurusu 2014’te bizzat dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan Kadıköy meydan düzenlemesi projesinin akıbeti 4 yıldır belirsizliğini koruyor. Meydanın yayalaştırılması, trafiğin yerin altına alınması, meydandaki ağaç sayısının arttırılmasını kapsayan düzenlemeyle ilgili Kadıköy halkı 4 yıldır bekliyor.
Beşiktaş iskelesi yanındaki eski dolgu alanın çökmesiyle 2016 yılında bir çalışma başlatılmıştı ancak o çalışma da çöken yerin onarılmasıyla son buldu.
Konuyu İBB Meclisi’ne soru önergesi vererek taşıyan CHP’li İBB ve Kadıköy belediye meclis üyesi Mesut Kösedağı, cevaplanması talebiyle şu soruları sordu:
1 - Yaklaşık 635 bin metrekareyi kapsayan Kadıköy meydan inşaatı ne zaman başlayacaktır?
2- İstanbul halkının buluşma noktası ve transfer merkezi olan Kadıköy meydanının atıl halde bırakılmasının sebebi nedir?
3 - Emniyet verilerine göre günde yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşımızın uğradığı Kadıköy meydanında kaldırımlarının halinden Sn. Mevlüt Uysal’ın bilgisi var mı?
4- Kadıköy Belediyesinin yetki alanı dışında olduğu için müdahale edemediği Kadıköy meydanında,insanların vapura yetişirken bozuk kaldırım taşları yüzünden burkulan, kırılan bileklerinden Sn. Uysal’ın bilgisi var mı?
5- 2014 yılından beri her yıl İBB’nin performans bütçesinde yer alan ve bütçe ayrılan Meydan düzenlemesine hala başlanmaması, Kadıköy halkını bir cezalandırma yöntemi midir?